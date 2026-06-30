Algunos funcionarios de la Casa Blanca evalúan la posibilidad de que el presidente Donald Trump conmemore el 250.º aniversario de Estados Unidos con una amplia ronda de indultos, una iniciativa bautizada como "250 indultos por 250 años", según un nuevo informe.

Más de una docena de fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron a The Atlantic que el anuncio podría realizarse en torno al 4 de julio.

La propuesta, sin embargo, genera divisiones entre los asesores del presidente. Mientras algunos consideran que reforzaría la imagen que Trump ha intentado proyectar desde hace tiempo —la de un líder dispuesto a conceder clemencia—, otros creen que podría afectar aún más sus ya históricamente bajos niveles de aprobación.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por The Atlantic, la iniciativa todavía no ha sido presentada al presidente y es posible que nunca llegue a consideración de Trump.

El mandatario ya recibió críticas por el uso de su facultad constitucional para conceder indultos. Desde su regreso a la Casa Blanca, otorgó una cifra récord de medidas de clemencia a condenados por delitos de cuello blanco y a aliados políticos, entre ellos cerca de 1.600 personas acusadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero.

open image in gallery Los asesores del presidente están divididos sobre la propuesta de indultos, aunque algunos creen que podría reforzar la imagen que Trump ha intentado proyectar durante años: la de un presidente misericordioso ( Getty )

Consultada por The Independent, la Casa Blanca remitió a una declaración que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, había enviado previamente a The Atlantic.

"El presidente Trump se toma muy en serio su facultad constitucional para conceder indultos y conmutaciones de penas", afirmó Leavitt. "Por eso contamos con un riguroso proceso de revisión en el que participan el Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. Un equipo de abogados evalúa cuidadosamente cada solicitud antes de que llegue al despacho del presidente, quien tiene la decisión final".

Según The Atlantic, la administración evitó en gran medida el procedimiento tradicional para solicitar un indulto, que normalmente se tramita a través de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia.

En su lugar, de acuerdo con el medio, surgió una red informal de intermediarios vinculados a la Casa Blanca, en la que aliados políticos utilizaban sus contactos para promover solicitudes de indulto a cambio de dinero.

"En nuestro bufete todos saben que por dos millones de dólares se puede conseguir un indulto", dijo un abogado a The Atlantic. "Los clientes llegan y nos dicen: 'Me dijeron que tengo que contratar a determinada persona y entonces obtendré el indulto'".

El año pasado, The Wall Street Journal informó que había surgido una especie de "vía rápida" para obtener indultos presidenciales y que algunos lobistas aseguraban cobrar hasta un millón de dólares por gestionar solicitudes de clemencia.

open image in gallery Los indultos concedidos por Donald Trump desde su regreso al poder han generado un intenso escrutinio público ( Getty Images )

Según The Atlantic, este sistema informal de gestión de indultos cobró aún más impulso en las últimas semanas ante los rumores de que Trump podría anunciar cientos de medidas de clemencia con motivo del 4 de julio. Abogados y lobistas aseguraron haber recibido una avalancha de consultas de clientes interesados en acceder al proceso.

"En 30 años de ejercicio profesional, nunca había visto algo así", dijo uno de los abogados consultados por el medio. "Estoy agotado".

Entre las personas que, según el informe, habrían sido consideradas para un posible indulto figuran Low Taek Jho, empresario malasio prófugo; Pras Michel, rapero estadounidense condenado en un caso de injerencia extranjera; y Nicole Daedone, empresaria estadounidense condenada por conspiración para cometer trabajo forzado.

No obstante, un funcionario de la Casa Blanca rechazó esa versión y declaró a The Atlantic: "Aunque el presidente tiene la última palabra sobre todos los indultos, ninguna de esas personas forma parte de los casos que está evaluando el equipo encargado de ese proceso".

Traducción de Leticia Zampedri