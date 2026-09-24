Trump recibe a Xi Jinping con ropa de invierno en un inusual saludo en el aeropuerto y desata burlas en redes

Donald Trump causó cierta sorpresa este miércoles durante la inusual ceremonia de bienvenida con alfombra roja organizada para recibir al presidente chino Xi Jinping en una base militar de Maryland.

Un video mostró a funcionarios chinos observando cómo marines estadounidenses desplegaban una alfombra roja para el presidente chino, quien bajó del avión y fue recibido por su homólogo estadounidense, vestido con un largo abrigo de invierno y guantes de cuero pese a que la temperatura era de 18 °C.

Ambos mandatarios, acompañados por sus respectivas parejas, permanecieron uno junto al otro mientras sonaban los himnos nacionales y se disparaban salvas de cañón. Durante la ceremonia, un avión militar sobrevoló la base con gran estruendo, lo que hizo que Trump hiciera una mueca mientras Xi observaba con serenidad el paso de la aeronave.

“En la Base Conjunta Andrews hace ahora mismo 18 °C y, sin embargo, Trump lleva guantes mientras saluda al presidente Xi”, escribió el periodista Aaron Rupar.

“Trump, es TU espectáculo aéreo. ¿Cómo puedes asustarte?”, preguntó el streamer de Twitch Hasan Piker mientras mostraba a sus espectadores un video de la llegada de Xi.

open image in gallery Donald Trump recibió a Xi Jinping este miércoles con una inusual ceremonia de bienvenida con alfombra roja en el aeropuerto

open image in gallery Trump hizo una mueca cuando un avión militar estadounidense sobrevoló la base durante la ceremonia de llegada de Xi ( AFP/Getty )

La ceremonia marcó una ruptura significativa con el tono por lo general más sobrio de los encuentros entre presidentes estadounidenses y líderes de los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, como Rusia y China. Sin embargo, Trump ya había roto antes con ese protocolo, como cuando desplegó la alfombra roja para recibir al presidente ruso, Vladimir Putin, durante su visita a Alaska en 2025.

En comparación, Joe Biden esperó a que Xi llegara al lugar de la cumbre para recibirlo durante la visita del presidente chino a San Francisco. Al igual que Trump, Biden lo recibió con una guardia militar y una alfombra roja, aunque esta no se extendió hasta la pista de aterrizaje de la Base Conjunta Andrews.

Por lo general, los presidentes estadounidenses, con la excepción de Trump, evitan recibir en la pista de aterrizaje a dignatarios extranjeros. La reciente visita a Estados Unidos del rey Carlos III y la reina Camila siguió el protocolo habitual: Trump los recibió en la Casa Blanca.

open image in gallery Los presidentes estadounidenses suelen recibir a los dignatarios extranjeros en la Casa Blanca o en los lugares donde se celebran cumbres de alto nivel ( AFP/Getty )

La visita de Xi se produce en un momento de tensiones entre Estados Unidos y China por varios asuntos comerciales y tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial y los semiconductores. En ambos frentes, críticos de Trump dentro de Estados Unidos lo han acusado de adoptar una postura demasiado indulgente con Pekín.

Antes de la ceremonia de bienvenida del miércoles, Trump recibió críticas de un senador republicano que suele mantener una relación cercana con la Casa Blanca por haber organizado una recepción “fastuosa” para el presidente chino.

“Si la Casa Blanca me hubiera pedido consejo, le habría sugerido al presidente que no invitara a Xi Jinping a Washington para recibirlo con una bienvenida tan fastuosa aquí en Estados Unidos, teniendo en cuenta todos los asuntos preocupantes que tenemos pendientes con el presidente Xi y el Partido Comunista Chino”, declaró el senador por Mississippi Roger Wicker durante un discurso en el pleno del Senado.

open image in gallery Trump enfrenta una creciente resistencia de los republicanos en el Capitolio mientras cae su índice de aprobación ( Getty )

Añadió que Trump debería tener presente, “durante cada minuto de diálogo”, que su invitado es “un dictador brutal, no electo y represivo” que busca someter a sus vecinos y cuyo enorme arsenal militar apunta directamente a Estados Unidos.

Las críticas del senador son poco habituales en el Capitolio, pero en las últimas semanas ha aumentado la resistencia entre los republicanos, mientras los índices de aprobación del presidente se mantienen en mínimos históricos y el respaldo a la guerra en Irán ha caído a niveles muy bajos.

También han aumentado los llamados de legisladores y candidatos republicanos de todo el país para poner fin a la guerra, mientras Trump continúa amenazando con aniquilar por completo a Irán.

La visita de Xi a Washington se produce en un momento de agitación política dentro de la coalición republicana de Trump y ante la posibilidad de que el partido sufra importantes pérdidas en las próximas elecciones de mitad de mandato.

La semana anterior en Washington D. C. terminó con la decisión de Trump de prohibir el acceso de MS Now, CNN y Politico a la Casa Blanca. Los periodistas perdieron sus acreditaciones y fueron expulsados cuando intentaron ingresar al recinto durante el fin de semana y el lunes. Las tres organizaciones presentaron una demanda para bloquear la prohibición.

El miércoles, cadenas como Fox News, NBC, ABC y CBS (que conforman el resto del grupo de prensa televisiva) mantuvieron el boicot a la cobertura de los actos de la Casa Blanca en solidaridad con sus colegas excluidos.

Como resultado, la ceremonia de Trump estuvo prácticamente ausente de los canales de noticias por cable el miércoles, lo que privó al presidente de una audiencia ante la cual proyectar una imagen presidencial mientras enfrenta problemas de imagen y el descontento de los estadounidenses ante una grave crisis del costo de vida.

Traducción de Leticia Zampedri