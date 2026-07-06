Trump indulta a exsocio de Abramoff y a 9 condenados por violar controles de emisiones vehiculares

El presidente Donald Trump indultó el viernes a 11 personas, entre ellas un exsocio comercial del cabildero Jack Abramoff y nueve personas identificadas por la Casa Blanca como quienes ayudaron a otros a eludir los sistemas de control de emisiones en vehículos.

Los actos de clemencia se producen mientras Trump ha emitido una avalancha de indultos en su segundo mandato, en particular para aliados, figuras públicas y quienes son vistos como políticamente afines.

Su uso de la amplia facultad de la presidencia para conceder indultos y conmutar penas de manera unilateral figura entre las formas en que el regreso del republicano al cargo ha incluido un uso expansivo del poder ejecutivo.

Trump anunció más temprano el viernes algunos de los indultos en redes sociales, sin identificar por nombre a ninguno de los beneficiarios.

“Es para mí un gran honor haber firmado indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden, y que estaban en prisión, o estaban siendo enviadas a prisión, por ‘arreglar su auto’”, escribió Trump en su red social Truth Social.

“¡LOS ESTOY DEJANDO A TODOS EN LIBERTAD, AHORA MISMO!”, manifestó.

En una lista proporcionada el viernes por la noche por la Casa Blanca, Trump indultó a 11 personas, incluidas nueve que enfrentaban cargos relacionados con violaciones de la Ley de Aire Limpio por desactivar sistemas de monitoreo de emisiones en vehículos o vender dispositivos que permitían eludir los sistemas de emisiones.

Los indultos llegan después de que Trump firmara el lunes un memorando en el que le indicó a la Agencia de Protección Ambiental que los estadounidenses pueden reparar sus propios vehículos como consideren conveniente. Al firmar el memorando, Trump hizo referencia a un mecánico diésel al que indultó el año pasado y que desactivó sistemas de monitoreo de emisiones.

El memorando también abordó las autopartes de posventa y prevalecería sobre la facultad de la Junta de Recursos del Aire de California para evaluar piezas que afectan las emisiones de los vehículos.

La Casa Blanca, al divulgar la lista de los indultados, aseguró que Trump “ha aliviado a los consumidores de estas cargas regulatorias”.

Más allá de los indultos relacionados con emisiones, Trump también concedió el viernes un indulto a Adam Kidan, exsocio comercial de Abramoff.

Kidan se declaró culpable en 2005 de fraude y conspiración relacionados con la compra de una flota de barcos de apuestas, y en 2006 fue condenado a casi seis años de prisión.

El caso formó parte de una investigación más amplia del escándalo de cabildeo de principios de la década de 2000 que involucró a Abramoff, el Capitolio, el Departamento del Interior y a miembros de la administración del presidente George W. Bush.

Tras salir de prisión en 2009, Kidan comenzó a trabajar en una agencia de contratación de personal, luego fundó una empresa del sector, Chartwell Staffing Solutions, y ahora se desempeña como presidente de Empire Workforce Solutions, indicó la Casa Blanca.

En marzo, el periódico Newsday informó que Kidan estuvo entre los anfitriones de un evento de recaudación de fondos en el complejo Mar-a-Lago de Trump para un candidato republicano al Congreso por Long Island.

Un mensaje enviado a la empresa de Kidan en busca de comentarios no recibió respuesta el viernes por la noche.

Trump también indultó el viernes al propietario de una finca, Jack Harvard, al citar un “historial intachable” tras su condena y elogiarlo por permitir que el ejército de Estados Unidos y tropas de la OTAN entrenaran en sus tierras sin costo.

La Casa Blanca no divulgó detalles adicionales sobre Harvard, incluida su condena.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.