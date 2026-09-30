Según reveló su hermano, con quien está distanciada, Natalie Harp, asesora de la Casa Blanca, era una fiel seguidora de un conocido pastor cristiano antes de incorporarse al equipo del presidente Donald Trump.

Harp, de 35 años, cobró notoriedad política el mes pasado, cuando se informó que fue una de las pocas personas que acompañaron a Trump durante una salida secreta a bordo del Air Force One, en medio de una posible amenaza de asesinato por parte de Irán.

Desde entonces, salieron a la luz nuevos detalles sobre la estrecha y poco habitual relación de Harp con el presidente. Según distintos informes, llegó a dormir en el vestuario del club de golf de Trump en Bedminster e incluso a viajar en el maletero de un SUV con tal de permanecer cerca de él.

Ahora, Preston Harp compartió nuevos detalles sobre la infancia de su hermana menor y su vínculo con la congregación del pastor David Jeremiah.

“Yo solía ir al grupo juvenil los domingos”, contó Preston a Raw Story. “Pero mi hermana prefería acompañar a mis padres a los sermones, junto con todos los adultos y las personas mayores”.

open image in gallery Según reveló su hermano, con quien está distanciada, Natalie Harp, asesora de la Casa Blanca, era una fiel seguidora de un conocido pastor cristiano antes de incorporarse al equipo del presidente Donald Trump ( Getty Images )

Jeremiah es el pastor principal de Shadow Mountain Community Church, una iglesia con varias sedes en el sur de California. También fundó y conduce Turning Point for God, un ministerio de difusión religiosa cuyos programas se transmiten en todo el país los siete días de la semana.

“Es una megaiglesia financiada por republicanos conservadores adinerados”, afirmó Preston sobre la congregación de Jeremiah. “Cada vez que había un sermón sobre quienes no creían en ‘el evangelio’ de la manera dogmática en que Jeremiah lo interpretaba, se decía que estaban condenados al infierno”.

Según Preston, Natalie comenzó a asistir a los sermones de Jeremiah cuando tenía unos 13 años. También recordó que su madre y su hermana trabajaron en la oficina de la iglesia alrededor de 2010, cuando Natalie tenía aproximadamente 19 años.

“No lo recuerdo con exactitud porque no vivo en casa desde los 18 años”, explicó Preston, quien se marchó en 2006. Añadió que lo echaron por tener “dudas” sobre la interpretación del cristianismo que profesaba su familia.

The Independent se puso en contacto con el pastor Jeremiah para solicitar comentarios sobre la participación de Harp en la iglesia.

Según J. Derrick Lemons, director del departamento de Religión de la Universidad de Georgia, Jeremiah fue uno de varios pastores destacados que ayudaron a Trump a captar el voto evangélico durante su campaña presidencial de 2016.

open image in gallery Preston Harp contó que su hermana menor comenzó a asistir a los sermones del pastor David Jeremiah, en California, cuando tenía unos 13 años y que posteriormente trabajó en la oficina de la iglesia ( AFP via Getty Images )

En un artículo publicado en The Australian Journal of Anthropology en octubre de 2022, Lemons señaló que Jeremiah estuvo entre los líderes evangélicos que formularon “preguntas capciosas” a Trump durante una multitudinaria reunión de pastores celebrada en Nueva York en junio de 2016.

Sin embargo, Jeremiah se distanció después de Trump, según explicó Lemons a Raw Story. “Tengo la impresión de que se sintió incómodo con el rumbo que tomó Trump”, afirmó.

“Me sorprende un poco que Natalie Harp se haya criado en su iglesia”, añadió Lemons. “David Jeremiah es el tipo de persona que habla de la fe y de la importancia de vivirla públicamente... No es alguien particularmente político”.

Harp, en cambio, parece haber estrechado su vínculo con Trump con el paso de los años.

La asesora, quien afirmó que recibió un diagnóstico de cáncer de huesos, atrajo la atención nacional en 2019 después de atribuir a Trump el haberle salvado la vida gracias a una ley que firmó en 2018 y que le permitió acceder a tratamientos experimentales.

Su cercanía con el mandatario quedó reflejada años después en una carta que le escribió en 2023. “Usted es lo único que me importa”, decía el mensaje, según informó The New York Times en un artículo publicado tras las elecciones de 2024. Harp se había incorporado al equipo de Trump en 2022 y posteriormente lo acompañó a la Casa Blanca.

open image in gallery Harp, quien se unió al equipo de Trump en 2022, quedó en el centro de la atención política el mes pasado después de que se informara que fue una de las pocas personas que viajaron con Trump durante una evacuación secreta del Air Force One ante una posible amenaza de asesinato por parte de Irán ( Getty Images )

Preston declaró anteriormente al Daily Mail que la relación de Natalie con Trump, a quien describió como una “vergüenza nacional”, era “muy poco saludable”.

“Ella es como su club de fans”, afirmó.

Harp estuvo junto a Trump en el camión de catering que lo trasladó desde el Air Force One hasta un avión más pequeño cuando abandonaba la cumbre de la OTAN en Turquía. Según informó The Washington Post el mes pasado, el Air Force One, en el que permanecieron periodistas que desconocían la operación y altos funcionarios de la administración, fue utilizado como señuelo durante la salida secreta del presidente.

El episodio volvió a poner el foco en la cercanía entre ambos. El senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, quien busca la reelección, afirmó ante una multitud en Atlanta el mes pasado que Trump “no quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie”.

Sin embargo, Marc Beckman, asesor principal de la primera dama Melania Trump, rechazó los rumores de que existiera algo inapropiado en la relación entre el presidente y Harp.

“Los medios liberales son ridículos. No saben nada de la vida personal y privada de la primera dama”, declaró Beckman a la comentarista conservadora Stella Escobedo en su programa de YouTube a principios de este mes. “Deberían mirarse al espejo, porque están atacando a una persona trabajadora, muy talentosa e inteligente como Natalie Harp”.

Traducción de Leticia Zampedri