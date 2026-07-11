Juez federal desestima el caso contra los Proud Boys tras los indultos de Trump

Un juez federal desestimó los remanentes del caso emblemático del gobierno contra miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, condenados por conspiración sediciosa por planear el asalto al Capitolio para mantener al presidente Donald Trump en la Casa Blanca hace más de cinco años.

La desestimación del caso, realizada a última hora del viernes, se volvió un desenlace inevitable, cuando Trump usó el año pasado sus facultades de indulto para borrar todos los casos que el gobierno procesó después de que una turba de sus simpatizantes asaltara el edificio el 6 de enero de 2021. El juez que presidió el juicio de los líderes de los Proud Boys no vio base para mantener las condenas tras el amplio acto de clemencia de Trump.

El juez de distrito Timothy Kelly, nominado por Trump durante su primer mandato, afirmó que hay “poco misterio” sobre por qué el segundo gobierno de Trump decidió abandonar este caso y todos los demás casos relacionados con el motín del 6 de enero.

“Las opiniones del presidente Trump sobre el enjuiciamiento de quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero —ya sea que esas opiniones se basen en hechos o en ficción— son bien conocidas, al igual que su intención de concederles clemencia”, escribió Kelly.

El juez subrayó que su orden no debe confundirse con un respaldo a la decisión del Departamento de Justicia de abandonar el caso. Se refirió al asalto al Capitolio como “un acontecimiento peligroso” y un ataque al imperativo constitucional de una transferencia pacífica del poder entre presidentes.

“De cara al futuro, si el experimento de autogobierno de esta nación ha de durar otros 250 años, el pueblo estadounidense —sin importar sus preferencias partidistas— tendrá que actuar unido para preservar, proteger y defender ese milagro mediante nuestro marco constitucional”, escribió el juez.

Jurados en la capital del país condenaron por separado a líderes de los Proud Boys y de otro grupo extremista, los Oath Keepers, contrario al gobierno, por orquestar planes violentos para mantener en el poder al presidente republicano, después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Otro juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud relacionada del Departamento de Justicia para anular las condenas por conspiración sediciosa de los Oath Keepers.

El fallo del viernes se aplicó a cuatro de los cinco miembros de los Proud Boys que fueron condenados tras un juicio con jurado: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola. Trump conmutó sus condenas de prisión, pero no quedaron cubiertos por los indultos masivos del presidente.

El ex presidente nacional de los Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado en el mismo juicio, pero recibió un indulto de Trump. Kelly había sentenciado a Tarrio a 22 años, la pena de prisión más larga en cualquier caso relacionado con el asalto al Capitolio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.