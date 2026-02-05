Trump afirma que Renée Good y Alex Pretti no eran “santos” y admite fallas en comunicación pública

Donald Trump afirmó que Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron a manos de agentes federales en Minneapolis, “no eran ningunos santos”, durante una extensa entrevista con NBC News.

El presidente también hizo una concesión sobre el manejo de la crisis por parte de su administración y reconoció: “No somos buenos en relaciones públicas”.

Sus declaraciones se dan tras semanas de protestas en Minneapolis, mientras agentes del ICE continúan desplegándose en la ciudad como parte de la ofensiva migratoria del gobierno.

Good y Pretti murieron mientras protestaban de manera pacífica contra esa misma política, aunque Trump pareció dar un giro respecto a la postura previa de su administración, que había sostenido que los disparos estaban justificados.

open image in gallery Donald Trump dijo que Renee Good y Alex Pretti “no eran santos” pero que los tiroteos fatales no estaban justificados ( NBC Nightly News )

Trump dijo a NBC Nightly News que los tiroteos que mataron a Renee Good y Alex Pretti no estaban justificados.

“No. No debería haber ocurrido”, respondió de manera tajante cuando le preguntaron. “Fue algo muy triste. Dos incidentes”.

El Gobierno había justificado durante largo tiempo las muertes de Good y Pretti, al asegurar que ella estaba involucrado en “terrorismo interno” y que él había “empuñado” un arma.

Sin embargo, el presidente no dio un giro completo en esa postura y le dijo a Tom Llamas que sigue respaldando las operaciones del ICE en la ciudad.

“No era ningún santo y ella tampoco”, afirmó Trump. “Aun así, no estoy contento con lo que ocurrió ahí. Nadie puede estarlo, y el ICE tampoco estaba contento”.

“Pero siempre voy a respaldar a nuestra gente de las fuerzas de seguridad”, añadió. “Tenemos que apoyarlos. Si no lo hacemos, no habrá país”.

open image in gallery Renee Good fue asesinada por agentes federales el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero ( Bel Trew/The Independent )

Trump también le dijo a Llamas que, a su juicio, gran parte de las críticas a la dura ofensiva del ICE se explican por una mala gestión de la comunicación de su gobierno, y no por las acciones en sí.

“Creo que hacemos un trabajo fenomenal, pero no somos buenos en relaciones públicas”, admitió. Más adelante, reconoció que su administración podría adoptar un “tono más suave” en materia de política migratoria.

En medio de las repercusiones por las muertes de Good y Pretti, el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó que el ICE se retirará parcialmente de Minneapolis.

Al menos 700 agentes federales abandonarán la ciudad, lo que reducirá el número total de efectivos desplegados allí a alrededor de 2.000.

open image in gallery Alrededor de 700 agentes federales serán retirados de Minneapolis en medio de la ola de críticas ( AFP/Getty )

La situación en Minneapolis coincide con un fuerte cambio en la opinión pública de Estados Unidos hacia la agencia de inmigración ICE.

Una encuesta de YouGov encontró que el 46 % de los estadounidenses ahora apoya abolir ese organismo federal, superando al 41 % que todavía se opone a esa idea.

Ese dato representa una vuelta de timón importante respecto a junio de 2024, cuando una encuesta de CBS/YouGov mostró que el 62 % de los estadounidenses apoyaba la deportación de todos los inmigrantes indocumentados.

Traducción de Leticia Zampedri