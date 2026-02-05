“Masacre” en el Washington Post: Jeff Bezos despide a un tercio del personal

El periódico The Washington Post comunicó hoy a sus empleados que iba a proceder a una amplia ronda de despidos que formaba parte de un “amplio reajuste estratégico” del histórico medio, que incluirá la eliminación de la redacción de deportes, un severo recorte de su cobertura internacional, el desmantelamiento de su sección de libros y la reestructuración de su equipo de noticias locales.

Aunque no se sabía con exactitud cuántos empleados se verían afectados por los recortes, se había informado anteriormente que unos 100 empleados de la redacción podrían ser despedidos, y hasta 300 empleados de la empresa en general se enfrentarían a despidos.

Sin embargo, tras el envío de correos electrónicos a los empleados el miércoles por la mañana, se espera que aproximadamente un tercio del personal —unos 300 de los cerca de 800 periodistas de la redacción— sea despedido, y algunos empleados afirman que se trata de una “masacre”.

“Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las mayores organizaciones de noticias del mundo”, dijo el miércoles Marty Baron, ex editor ejecutivo del Post. Continuó: “Las ambiciones de The Washington Post se verán fuertemente mermadas, su talentosa y valiente plantilla se verá aún más disminuida y al público se le negará la información basada en hechos y sobre el terreno en nuestras comunidades y en todo el mundo, más necesaria ahora que nunca”.

El anuncio, realizado por el editor ejecutivo del Post, Matt Murray, se produjo tras una “petición colectiva” de la redacción para instar públicamente al multimillonario propietario del diario, Jeff Bezos, a dar marcha atrás en la esperada reducción de personal. Parece que la campaña #SaveThePost (Salven al Post) cayó en saco roto.

open image in gallery El propietario del Washington Post, Jeff Bezos, despedirá a uno de cada tres empleados del periódico en los recortes anunciados el miércoles ( AFP/Getty )

“The Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles pero decisivas para nuestro futuro, en lo que equivale a una importante reestructuración en toda la empresa. Estas medidas están diseñadas para reforzar nuestra posición y centrarnos en ofrecer el periodismo distintivo que caracteriza al Post y, lo que es más importante, atrae a nuestros clientes”, dijo el Washington Post en un comunicado.

“Las medidas que estamos tomando incluyen un amplio reajuste estratégico con una importante reducción de personal”, declaró Murray durante una conferencia telefónica matutina, añadiendo que esto era necesario para situar mejor al periódico de cara a los próximos años. “Hoy, el Washington Post está tomando una serie de medidas en toda la empresa para asegurar nuestro futuro”, añadió.

Durante la llamada, Murray señaló que el Post se deshacía del equipo de deportes de la publicación, que había sido durante mucho tiempo una parte integral del periódico, aunque dijo que algunos miembros del mismo permanecerían en una nueva sección que cubriría la cultura del deporte.

Murray también reveló que el periódico reduciría sus oficinas de noticias en el extranjero y modificará drásticamente su cobertura metropolitana local. El pódcast insignia de la publicación, Post Reports, también se suspenderá en medio de este “reajuste estratégico”. Además, su sección de reseñas de libros fue prácticamente desmantelada.

“No podemos serlo todo para todos”, dijo Murray en su nota al personal, y continuó: “Pero debemos ser indispensables allí donde competimos. Eso significa preguntarse continuamente por qué es importante una noticia, a quién sirve y cómo proporciona a la gente una comprensión más clara del mundo y una ventaja para vivir en él”.

A los empleados del Post se les dijo que recibirían correos electrónicos más tarde por la mañana informándoles de si habían sido despedidos, según informó el jefe de recursos humanos del periódico al personal. También señaló que los afectados por los despidos recibirían prestaciones hasta mediados de abril.

Tras experimentar un crecimiento sostenido bajo el mandato de Bezos después de que comprara el medio hace más de una década, el fundador de Amazon al Post perder dinero en los últimos años, lo que ha llevado a la publicación a tratar de revertir su suerte desprendiéndose de personal. Más de 200 empleados se marcharon a través de adquisiciones en 2023, seguidas de otra ronda de adquisiciones el año pasado en medio de un giro conservador de la sección de opinión para atraer a los partidarios de Donald Trump.

Sin embargo, la combinación de la nueva postura derechista de la página de opinión y el hecho de que Bezos haya echado por tierra el apoyo del consejo editorial a Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024 también ha llevado al periódico a perder cientos de miles de suscriptores de pago. El también fundador de Blue Origin, que es uno de los hombres más ricos del mundo, ha sido acusado de arrimarse a Trump, erosionando aún más la confianza entre los lectores de izquierdas.

“Bezos no está intentando salvar al Washington Post. Está tratando de sobrevivir a Donald Trump”, escribió esta semana en su Substack Glenn Kessler, el antiguo verificador de información del Post que el año pasado aceptó una oferta de salida con prestaciones en medio del último éxodo de personal.

open image in gallery “Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las mayores organizaciones de noticias del mundo”, dijo el miércoles Marty Baron, ex editor ejecutivo del 'Washington Post' ( AP )

“Los desafíos del Post, sin embargo, empeoraron infinitamente por decisiones mal concebidas que vinieron desde arriba —desde una orden cobarde para matar un apoyo presidencial 11 días antes de las elecciones de 2024, a una nueva versión de la página editorial que ahora se destaca solo por su debilidad moral. Los lectores fieles, lívidos al ver que el propietario, Jeff Bezos, traicionaba los valores que se suponía que defendía, abandonaron al Post”, señaló Baron en su declaración, y añadió: “En verdad, fueron ahuyentados; cientos de miles de ellos”.

Mientras tanto, en medio de rumores en las últimas semanas de que el asediado director ejecutivo y editor del Post, Will Lewis, implementaría despidos brutales para impulsar la rentabilidad del periódico este año, los empleados comenzaron a apelar públicamente a Bezos para que interviniera y detuviera los recortes.

Al final, el multimillonario de la tecnología guardó silencio y nunca respondió a las cartas enviadas por la redacción extranjera, el equipo local de noticias o los reporteros del periódico especializados en la Casa Blanca. Bezos, sin embargo, hizo tiempo esta semana para saludar personalmente al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, —quien expulsó a los reporteros del Post del Pentágono el año pasado— y mostrarle su fábrica de Blue Origin.

“Estos despidos no son inevitables”, se lee en un comunicado del gremio del Washington Post, en el que se añade: “No se puede vaciar una redacción sin consecuencias para su credibilidad, su alcance y su futuro”.

El sindicato del periódico, que planea una protesta frente a la sede del Post el jueves, añadió que si Bezos “ya no estaba dispuesto a invertir en la misión que ha definido a este periódico durante generaciones y servir a los millones de personas que [dependían] del periodismo del Post , entonces el periódico [merecía] un administrador que sí lo [hiciera]”.

Algunos empleados que se enteraron de su despido el miércoles también se pronunciaron públicamente sobre los despidos, y no se anduvieron con rodeos.

“Estoy entre los cientos de despedidos por el Post. Esto ocurre seis meses después de que en una reunión nacional se dijera que la cobertura de temas de raza impulsaba las suscripciones”, tuiteó Emmanuel Felton, periodista especializado en raza y etnia. Agregó: “No fue una decisión financiera, sino ideológica”.

Caroline O'Donovan, reportera del Post especializada en Amazon , también confirmó que ella estaba “fuera, junto con un montón de los mejores en la industria. Horrible”.

“Despedidos del Washington Post, junto con toda la lista de corresponsales en Medio Oriente y nuestros redactores en jefe”, afirmó la jefa de la oficina de El Cairo, Claire Parker, quien añadió: “Es difícil entender la lógica. Pero estoy agradecida por mis increíbles colegas, cuya valentía y dedicación a los reportajes y al equipo echaré mucho de menos”.

En su artículo sobre los despidos en el periódico, Ashley Parker, ex reportera política del Post, escribió para The Atlantic que “[estaban] siendo testigos de un asesinato”, y que y Bezos y Lewis “se [estaban] embarcando en el último paso de su plan para matar todo lo que hace especial al periódico”.

En un comunicado, el Club Nacional de Prensa, una organización profesional para periodistas de EE. UU., afirmó que “el vaciado de las redacciones [erosionaba] el derecho del público a estar informado” y que “cada puesto de reportero que se [perdía era] un par de ojos menos vigilando las instituciones que afectan a la vida cotidiana de la gente”. Además, la organización advirtió que, a medida que “[disminuía] el número de periodistas que [sacaban] a la luz los casos de actividad ilícita, [exigían] rendición de cuentas a los funcionarios públicos, e [informaban] sobre los acontecimientos que afectan a las comunidades de todo el país, la sociedad civil se [resentía]”.

Traducción de Sara Pignatiello