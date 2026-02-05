[Este artículo se publicó originalmente en diciembre de 2025]

En el marco de la investigación de Jeffrey Epstein, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron fotos y videos inéditos que revelan detalles de la finca del difunto delincuente sexual y acusado de tráfico sexual en su infame isla privada.

Entre el tesoro de imágenes desenterradas se encuentra lo que parece ser una silla de dentista en una habitación adornada con máscaras decorativas de rostros de hombres calvos colgadas de las paredes, así como otra habitación en la que hay una pizarra con las palabras “poder”, “engaño” y “música”.

Otra, muestra un gran cuarto de ducha repleto de cubos de toallas y mantas.

“Los demócratas del comité recibieron fotos y videos nunca antes vistos de la isla privada de Jeffrey Epstein que pintan un escalofriante panorama detrás de las puertas cerradas de Epstein”, escribieron los demócratas en X. “Compruébenlo ustedes mismos. No dejaremos de luchar hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a los supervivientes”, señalaron.

Las nuevas fotos y videos fueron tomados en la isla de Epstein en el Caribe, donde llevaba a mujeres como parte de su red de tráfico sexual. La Cámara los publicó el mismo día en que los miembros del Congreso exigieron respuestas a la fiscal general Pam Bondi sobre la fecha en la que la administración Trump publicaría los archivos completos de Epstein.

Cabe recordar que el Congreso aprobó, y el presidente Donald Trump promulgó, un proyecto de ley que exigía la publicación de los archivos completos en 30 días, es decir, el viernes.

Imagen de una habitación tipo spa situada en la finca de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU., difundida por los demócratas de la Cámara de Representantes ( House Oversight Committee )

En una carta a Bondi, que obtuvo NBC News, los legisladores piden a la fiscal general que aclare si el Departamento de Justicia puede cumplir el plazo de 30 días para hacer públicos los archivos en caso de que encuentren “nuevas pruebas, información u obstáculos procesales”.

En total, los demócratas del Comité de Supervisión subieron 10 fotos y cuatro videos que muestran parte del interior y el exterior de la fastuosa finca. Epstein, que en su día fue un acaudalado financiero, invirtió millones en Little St. James, una isla de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que utilizaba como refugio privado, donde llevaba a niñas menores de edad y mujeres jóvenes para abusar sexualmente de ellas.

Los videos de la finca muestran palmeras esparcidas por toda la extensa propiedad, que rodean varios edificios pequeños. En uno de los videos se puede ver un helipuerto situado cerca de una gran piscina al nivel del suelo. El camino pavimentado que parte de la piscina conduce a los visitantes hasta la playa.

Las fotografías del interior incluyen dos dormitorios amplios, un gran cuarto de baño, lo que parece ser un despacho y un amplio cuarto de ducha.

Apilados contra la pared del gran cuarto de ducha hay contenedores llenos de toallas y lo que parece ser ropa de cama.

Se construyeron múltiples estructuras pequeñas en toda la propiedad de Epstein, según las fotos y los videos publicados el miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes ( House Oversight Committee )

Una habitación en la finca de Epstein en su isla privada, mostrada en fotografías publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( House Oversight Committee )

Una foto tomada en la finca de Epstein muestra lo que parece ser un cuarto de baño con cubetas de toallas y ropa de cama adicionales. Las fotos se publicaron al acercarse la fecha límite para que la administración Trump divulgara los archivos completos de Epstein ( House Oversight Committee )

En los videos que muestran las habitaciones y sus baños contiguos, parece haber pocos detalles personales, aparte de los frascos de productos para el cuidado de la piel.

El archivo de fotos también incluye primeros planos que revelan detalles desconcertantes, pero inexplicables. Una muestra un teléfono fijo con nombres de pila en los botones de marcación rápida: Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry. Otros nombres aparecen censurados en la guía telefónica.

Otra foto muestra detalles de una pizarra en el despacho de Epstein que parece tener varias palabras en inglés garabateadas, entre ellas “Power”, “Deception”, “Truth” y “Music” (poder, decepción, verdad y música, respectivamente).

Parte de las palabras escritas en la pizarra también está censurado. Un asesor del comité demócrata dijo a CNN que se censuró el nombre de cualquier mujer por precaución.

The Independent solicitó comentarios al Departamento de Justicia.

El representante demócrata Robert García, miembro destacado del Comité de Supervisión de la Cámara de Diputados, afirmó que planean publicar los documentos y expedientes “a medida que los reciba[n]”.

“Las sobrevivientes merecen justicia y la verdad. Necesitamos que el Departamento de Justicia publique todos los expedientes, AHORA”, escribió García.

Un teléfono fijo, fotografiado en el interior de la casa de Jeffrey Epstein, presenta varios nombres en marcación rápida ( House Oversight Committee )

Una foto de una pizarra, situada en el interior de un despacho de la finca de Jeffrey Epstein, muestra varias palabras garabateadas ( House Oversight Committee )

Los demócratas de la Cámara de Representantes han estado publicando documentos y archivos relacionados con la investigación del Gobierno sobre Epstein como parte de una campaña para exigir transparencia sobre los presuntos vínculos de Epstein con personas de alto perfil.

Trump dedicó parte de su campaña de 2024 a prometer que revelaría más información sobre el caso Epstein. El financiero caído en desgracia se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por delitos federales. Su muerte ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración, ya que la gente cree que hay más cosas detrás de su caso y su muerte de las que se han hecho públicas. Epstein tenía conexiones con varias figuras prominentes y políticos, entre ellos Trump y el expresidente Bill Clinton, ninguno de los cuales ha sido acusado de ningún delito.

Al principio del regreso de Trump a la Casa Blanca, Bondi expresó que los archivos de Epstein y su supuesta “lista de clientes” estaban en su escritorio para revisarlos. Pero más tarde se retractó y en julio anunció que no se daría a conocer ninguna información nueva.

La noticia desató la furia entre los seguidores del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) y provocó que varios legisladores prominentes se distanciaran de la postura del presidente para exigir la divulgación de los archivos.

Trump restó importancia a las peticiones y las tachó de “farsa” liderada por los demócratas. Siguió insistiendo hasta que quedó claro que la Cámara de Representantes tenía suficiente apoyo para forzar una votación. Entonces, Trump se retractó y dijo que los expedientes debían hacerse públicos.

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump finalmente firmó la ley el 19 de noviembre, lo que activó el plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia divulgara los documentos. La ley permite a Bondi realizar censuras para proteger la identidad de los sobrevivientes, la seguridad nacional o las investigaciones en curso. No está claro si alguna de las exenciones retrasará la divulgación para la fecha límite.