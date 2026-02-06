Se reveló la rutina carcelaria de Ghislaine Maxwell en un nuevo video publicado en los archivos Epstein

Unas imágenes recién publicadas revelaron la rutina en prisión de Ghislaine Maxwell, una delincuente sexual infantil condenada.

Maxwell, que fue declarada culpable de tráfico sexual de menores en 2021 en relación con su exnovio Jeffrey Epstein, estaba detenida en el infame Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn cuando se grabó el video.

Las espeluznantes imágenes de Maxwell deambulando por su celda se hicieron públicas después de que la semana pasada se hiciera pública una gran cantidad de documentos relacionados con Epstein.

Tomado por una cámara de vigilancia el 1 de julio de 2020, poco antes de las dos de la tarde, el video comienza con Maxwell limpiando despreocupadamente algo en su pileta.

En las espeluznantes imágenes, se puede ver a Maxwell recostada en su cama mientras lee ( US Department of Justice )

Vestida con un uniforme naranja de presidiaria, regresa a su cama, donde empieza a doblar su delgado edredón y las sábanas. Un mono naranja de repuesto está cerca de su funda de almohada.

Finalmente, Maxwell, que también lleva lentes de lectura, se acuesta en su cama y agarra un libro. La escena termina cuando el delincuente sexual condenado da un profundo bostezo y continúa reclinado.

El Centro de Detención Metropolitano, donde estuvo detenida Maxwell, es famoso por sus supuestas malas condiciones. Cameron Lindsay, antiguo alcaide de la cárcel, declaró a The Telegraph que la prisión era “una de las más problemáticas” de Estados Unidos.

Actualmente, el centro de detención alberga a Luigi Mangione y al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde que se grabó el video, Maxwell fue trasladada a una prisión de baja seguridad de Texas apodada “Club Fed”.

Fue trasladada al centro tras una reunión de nueve horas con el vicefiscal general de Donald Trump, Todd Blanche, que se desarrolló durante dos días.

Aunque se jactó de sentirse como si hubiera “atravesado el espejo de Alicia en el País de las Maravillas” al comparar la prisión de Texas con la de Nueva York, la vida de Maxwell entre rejas es radicalmente distinta de su vida como cómplice de Epstein.

Maxwell, en la foto con Donald Trump, se fotografiaba habitualmente con políticos, empresarios y famosos antes de su condena ( DOJ )

Mientras ayudaba a Epstein a dirigir su red de tráfico sexual, Maxwell era una visitante habitual de la isla del pederasta, Little St. James, y viajaba regularmente por todo el mundo con él en su jet privado.

Se fotografió con políticos y famosos, entre ellos Bill Clinton, Donald Trump y Andrew Mountbatten-Windsor (antiguo Príncipe Andrés de Gran Bretaña).

Desde que fue encarcelada, Maxwell presionó repetidamente al Gobierno de Trump para que la indulte por sus delitos o para que le conmute la pena.

En octubre del año pasado, Trump reconoció que tenía potestad para liberar a Maxwell y afirmó que “echaría un vistazo” a la posibilidad de hacerlo.

“Hace mucho que no oía ese nombre. Lo único que puedo decir es que tendría que revisarlo. Tendría que echar un vistazo”, declaró a los periodistas.

Sin embargo, Trump aún no hizo más comentarios sobre la posibilidad de que Maxwell sea liberado y tachó a Epstein de “asqueroso”.

El presidente restó importancia en repetidas ocasiones a su relación con Epstein, con quien fue fotografiado en numerosas ocasiones en la década de 1990. Él negó durante mucho tiempo cualquier irregularidad en relación con el caso y no fue acusado de ningún delito en relación con la amistad de la pareja.

Traducción de Olivia Gorsin