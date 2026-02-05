Cuando los líderes mundiales lleguen a la cumbre del Grupo de los 20 organizada por Estados Unidos este año en Miami, serán recibidos por una enorme estatua dorada con la forma del propietario del lugar de la cumbre, un hombre que también es el presidente de Estados Unidos.

Un grupo de entusiastas de las criptomonedas financiaron la nueva estatua de Trump y bautizaron el proyecto como “Don Colossus”. El retrato del presidente fue encargado como forma de dar publicidad a su memecoin, $PATRIOT.

Según el New York Times, se construyó un pedestal de acero y hormigón para la estatua, que está siendo esculpida por Alan Cottrill, en el Trump National Doral, a las afueras de Miami.

Originario de Ohio, Cottrill ha construido otras estatuas de expresidentes y tiene al menos una pieza expuesta en la colección de arte del Capitolio de EE. UU. El artista aseguró al Times que los entusiastas de criptomonedas que encargaron la pieza de bronce de 4,5 metros (medirá 7 metros en su pedestal) le pidieron que hiciera algunas mejoras en el aspecto del presidente de casi 80 años.

“Lo había hecho muy realista”, comentó Cottrill al Times. “Los inversionistas cripto me dijeron que tenía que deshacerme del cuello de pavo. Tuve que adelgazarlo”.

open image in gallery Se está creando una nueva estatua de Donald Trump que se colocará en su club de golf de Miami. Una imagen de una estatua gigante de Trump realizada hace un año por el artista Alan Cottrill ( Instagram/alan cottrill )

open image in gallery En esta fotografía de la página de Instagram del escultor, aparecen pequeñas maquetas de la próxima estatua de Trump ( Instagram/alan cottrill )

Cottrill retiene actualmente la obra terminada en su fundición de Ohio debido a una disputa con los inversionistas que se la encargaron. Denunció que utilizaron ilegalmente una imagen de su obra para comercializar su memecoin, cuyo valor se ha desplomado desde entonces.

Según el Times, sus patrones le deben 90.000 dólares de una suma global de 150.000 dólares que debía recibir por los derechos de la estatua.

“Esa estatua no saldrá de mi fundición hasta que me paguen todo lo que me deben”, afirmó.

Una de las personas que encargó el proyecto, Ashley Sansalone, declaró al Times que se le pagaría íntegramente antes de revelar la estatua.

“En cualquier acuerdo comercial, siempre se retienen algunos fondos hasta que el producto acabado está completo”, explicó.

Cottrill ha compartido su trabajo en las redes sociales, incluyendo imágenes de una estatua gigante de Trump que fue recibida con una gran cantidad de elogios. Un usuario comentó: “¡Qué genial!”, mientras que otro agregó: “La mano del maestro, brillante trabajo Alan”.

open image in gallery En otros países, como Corea del Norte, es normal ver este tipo de estatuas ( AFP/Getty )

El monumento a Trump parece estar vagamente basado en una imagen tomada de él justo después de que un pistolero fallara por poco en su cabeza durante un discurso en julio de 2024 en Butler, Pensilvania.

El presidente aparece con un traje y una camisa de vestir de cuello abierto y el puño en alto.

Como la mayoría de las cosas que le gustan a Trump, estará cubierto de láminas de oro puro. Sin embargo, con sus 7 metros de altura sobre el pedestal, será mucho más pequeña que otros grandes monumentos a líderes mundiales, como la estatua de 22 metros de altura de los difuntos dictadores norcoreanos Kim Il-sung y Kim Jong-il en el Gran Monumento Mansudae de Pyongyang.

La Casa Blanca sostiene que no está involucrada en el proyecto de criptomonedas ni en la creación de la estatua relacionada, y la Organización Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

De cualquier manera, la administración de Trump estuvo y está implicada en la planificación de la cumbre del Grupo de los 20 de este año, incluida la elección del complejo turístico propiedad de Trump como sede el pasado mes de septiembre.

En ese momento, Trump dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, organizaría la agenda de la reunión, que según él se centrará en “liberar la prosperidad económica al limitar y eliminar las cargas de las regulaciones, desbloquear energía asequible y ser pioneros en nuevas tecnologías”.

La Casa Blanca ha dicho que el Trump National Doral acogerá la reunión “a precio de coste, y no recibirá ningún beneficio ni del Departamento de Estado ni de un gobierno extranjero”.

La reunión está prevista para los días 14 y 15 de diciembre.