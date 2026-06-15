Aficionados japoneses protagonizaron un gesto increíble tras el partido del Mundial contra los Países Bajos

Los aficionados japoneses tuvieron mucho que celebrar tras el empate 2-2 contra los Países Bajos en el estadio de Dallas, en Texas, EE. UU., pero una vez más serán noticia por un gesto increíble tras el pitido final del partido del Mundial de 2026.

Como suele ocurrir en eventos deportivos de esta magnitud, las gradas del estadio quedaron llenas de basura, como bandejas de comida y vasos vacíos, pero los aficionados japoneses se quedaron y limpiaron antes de abandonar el estadio.

Los japoneses se han labrado una reputación de respeto y limpieza en los estadios de fútbol, y ya se les ha visto hacerlo en las anteriores Copas del Mundo de Catar (2022), Rusia (2018) e incluso en Francia en 1998.

Los aficionados han desempeñado estas funciones no solo en los Mundiales, sino en cualquier evento al que asisten, incluso si su equipo no está jugando ni actuando. En la cultura japonesa existe un proverbio: “tatsu tori ato wo nigosazu”, que traducido al español significa “un pájaro que se va volando no deja rastro”, lo que implica que los viajeros deben asegurarse de no dejar desechos al marcharse.

En la cultura nipona, la limpieza adquiere un significado espiritual. También es de buena educación dejar los lugares tal como los encontraron y limpiarlos antes de marcharse. A la mayoría de los simpatizantes se les enseñan estos principios desde niños y se enorgullecen de seguirlos a lo largo de su vida.

A diferencia de las culturas occidentales, los japoneses consideran esto una muestra de cortesía y buen comportamiento, y aunque es una práctica bastante común en eventos donde participa Japón, el gesto de los aficionados debe ser nuevamente elogiado y celebrado.

En el terreno de juego, Japón comenzó su andadura en el Mundial con un empate contra los Países Bajos, tras haber remontado en dos ocasiones para rescatar un punto en el Grupo F.

open image in gallery Japón logró un empate contra los Países Bajos en el Grupo F ( Reuters )

Virgil van Dijk abrió el marcador en la segunda parte, pero Keito Nakamura empató para Japón apenas seis minutos después. Crysencio Summerville volvió a poner a los holandeses por delante, pero el gol de Daichi Kamada en los últimos minutos dejó el marcador empatado en el Grupo F.

Sin embargo, el exentrenador del Tottenham y comentarista de ITV, Ange Postecoglou, quien anteriormente entrenó en la J1 League, se mostró frustrado por el equipo japonés y su forma de jugar, diciendo: “Cada vez que iban perdiendo por un gol, se veían las capacidades que tienen, y [eran] mucho más asertivos con el balón. Lo que me frustra es que son capaces de mucho más de lo que demostraron hoy y pueden ser mucho más valientes de lo que aparentan”.

Traducción de Sara Pignatiello