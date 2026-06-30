Irán arremete contra el jefe de Seguridad Nacional de EE. UU. por celebrar su eliminación del Mundial

El senador republicano Markwayne Mullin afirmó que "bailó de alegría" cuando Irán quedó eliminado del Mundial.

La selección iraní se despidió del torneo de manera dramática, luego de que el VAR anulara un gol en los minutos finales del partido ante Egipto por un ajustado fuera de juego de Shoja Khalilzadeh. El encuentro terminó 1-1.

Con ese resultado, Irán finalizó tercero en el Grupo G y no logró avanzar a los octavos de final como uno de los ocho mejores terceros, al quedar fuera por diferencia de goles.

Mullin, quien preside una subcomisión del Senado de Estados Unidos sobre asuntos de Seguridad Nacional, declaró a la prensa: "Me alegra que hayan quedado eliminados y que no vayan a volver. Me puse muy contento cuando pudimos revocar sus visas y les dijimos que podían abandonar territorio estadounidense. Incluso puede que haya cantado un par de canciones o bailado de alegría".

Además, agregó: "No hubo otra selección con la que tuviéramos que lidiar tanto como con Irán".

open image in gallery El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin ( AP )

Los preparativos de la selección iraní para el Mundial estuvieron marcados por las tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

El equipo se vio obligado a trasladar su centro de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México. Además, solo pudo ingresar a territorio estadounidense un día antes de sus dos primeros partidos, disputados en Los Ángeles, y dos días antes del último encuentro, en Seattle. Tras cada compromiso, la delegación tuvo que regresar de inmediato a México. A varios integrantes del cuerpo técnico también se les negó la visa de ingreso a Estados Unidos.

Mullin acusó además a la delegación iraní de intentar introducir clandestinamente en el país a una persona presuntamente vinculada con la Guardia Revolucionaria Islámica. La Federación Iraní de Fútbol rechazó la acusación y la calificó de "falsa, inventada y completamente infundada".

En respuesta a las declaraciones más recientes del senador, un portavoz de la federación afirmó: "Los iraníes están acostumbrados al maltrato y a las mentiras de funcionarios estadounidenses, por lo que estas declaraciones hostiles no sorprenden a nadie en nuestro país. Demuestran, una vez más, que las autoridades de Estados Unidos no respetan el derecho internacional ni los principios que deberían regir la organización de un evento deportivo de alcance mundial".

"Que celebre públicamente la eliminación de Irán dice mucho más de él que de nuestro equipo. Refleja una mezquindad que ni siquiera tolera la presencia de una selección de fútbol compitiendo en el escenario más importante del mundo".

"Después de nuestro partido contra Nueva Zelanda, nuestro entrenador dijo que Estados Unidos no quería que Irán siguiera en el torneo debido al trato inhumano y poco profesional que recibió nuestra selección. Las declaraciones de Mullin no hacen más que reforzar esa convicción".

open image in gallery El empate de Irán ante Egipto selló su eliminación del Mundial ( Getty )

En alusión al bombardeo de una escuela en la ciudad iraní de Minab, ocurrido en febrero y atribuido por Donald Trump a Irán, el portavoz añadió: "Cuando matan a 168 niños y luego le mienten al mundo entero, nada de lo que diga esta persona nos sorprende".

En marzo, Reuters informó que una evaluación preliminar del ejército de Estados Unidos concluyó que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron responsables del ataque. Desde entonces, el Pentágono amplió la investigación, aunque aún no ha hecho públicas sus conclusiones.

Por su parte, The New York Times informó que la investigación determinó que Estados Unidos fue responsable del ataque con misiles.

Traducción de Leticia Zampedri