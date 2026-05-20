Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente Donald Trump consiguió otra victoria el martes frente a un rival republicano, al desbancar al representante Thomas Massie en las primarias de Kentucky y eliminar a uno de sus críticos más elocuentes en el Capitolio.

Massie ha sido una espina particularmente difícil para Trump. Presionó para que se publicaran los archivos de Jeffrey Epstein, se opuso a la guerra con Irán y votó en contra de la emblemática legislación fiscal de Trump el año pasado. Perdió frente al aspirante Ed Gallrein, respaldado por Trump, tras la primaria para la Cámara de Representantes más cara en la historia de Estados Unidos.

Aunque Trump ha acumulado varias victorias en esta temporada de primarias, esta quizá envía un mensaje aún más contundente a los críticos republicanos del presidente. Massie estaba afianzado en su distrito profundamente republicano de Kentucky antes de que su disputa con Trump estallara, lo que truncó una carrera en el Congreso que comenzó en 2012.

Aun así, Massie permanecerá en el Congreso hasta que su mandato termine en enero y, sin una primaria republicana en el horizonte, ahora tiene más libertad que nunca para oponerse a Trump.

La derrota de Massie es otra señal de que los republicanos dan a sus políticos un margen cada vez más reducido para enfrentarse a Trump, que es un férreo defensor de la venganza y ha persuadido a sus votantes para derrotar a sus adversarios una y otra vez.

Estos son algunos puntos clave de las primarias en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon y Pensilvania.

El apoyo de Trump sigue siendo decisivo

Gallrein recibió un impulso gracias a un gasto significativo de AIPAC y de grupos proisraelíes, que aportaron aproximadamente la mitad del dinero que benefició su candidatura, según AdImpact.

Sin embargo, no hay duda de que Trump fue el factor clave. Ha demostrado repetidamente que los votantes republicanos en primarias seguirán su línea, incluso cuando su popularidad disminuye entre el electorado en general.

Antes de la derrota de Massie, el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, ni siquiera logró pasar a una segunda vuelta el sábado, incapaz de recomponer su relación con Trump cinco años después de votar para condenarlo durante su segundo juicio político. Y a principios de este mes, Trump logró desbancar a cinco de los siete republicanos de Indiana a los que señaló por votar en contra de su plan de redistribución de distritos.

Trump también exhibió su influencia en otros lugares el martes.

En la contienda por la gobernatura de Georgia, Trump respaldó al vicegobernador Burt Jones en una batalla inesperadamente áspera por la nominación republicana. Jones, que proviene de una familia adinerada de Georgia, ha aportado 19 millones de dólares a su campaña. Pero el multimillonario Rick Jackson, magnate del sector sanitario, ha puesto más de 83 millones de su fortuna en la campaña. El poder de respaldo de Trump rara vez ha sido puesto a prueba frente a un nivel de gasto tan desproporcionado, y Jones y Jackson se encaminan a una segunda vuelta el 16 de junio.

Trump se mantuvo al margen de la contienda por el Senado en Georgia, dejando un campo abarrotado de aspirantes que buscan enfrentarse al senador demócrata Jon Ossoff, quien se presenta sin oposición para la nominación de su partido. Pero en Alabama, Trump respaldó al representante Barry Moore para el Senado, con el fin de reemplazar a Tommy Tuberville, quien se postula para gobernador.

Tras mantenerse al margen de una segunda vuelta republicana para el Senado en Texas que se celebrará la próxima semana, Trump respaldó el martes al fiscal general Ken Paxton por encima del senador John Cornyn, quien busca la reelección.

Shapiro triunfa en las primarias de Pensilvania

Mientras Trump tuvo una gran noche del lado republicano, el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, mostró también fortaleza política propia.

Shapiro, que podría buscar suceder a Trump en la Casa Blanca, respaldó a cuatro demócratas que se postulan para el Congreso, tres de ellos en primarias disputadas. Y los cuatro ganaron sus primarias.

Entre los candidatos respaldados por Shapiro estuvieron Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton; Bob Brooks, presidente del sindicato estatal de bomberos; Bob Harvie, comisionado del condado de Bucks; y Janelle Stelson, expresentadora de noticias televisivas que perdió por poco hace dos años.

En algunos casos el listón era relativamente bajo —Cognetti se presentó sin oposición—, pero Shapiro no mostró debilidad mientras avanza hacia una reelección en noviembre en Pensilvania, un estado bisagra que se espera lo impulse hacia la contienda presidencial de 2028.

Shapiro podría verse aún más reforzado si los cuatro demócratas que eligió el martes logran voltear escaños republicanos en otoño.

El presidente del Partido Demócrata de Pensilvania, Eugene DePasquale, le dijo a una multitud la noche electoral que “nadie” está más comprometido con voltear escaños y “recuperar el país” que Shapiro.

Los opositores a Trump se quedan sin espacio político en Georgia

Georgia sirvió de ejemplo de lo mal que puede irles a los republicanos que desafían a Trump, especialmente a quienes lo contradicen en sus falsas afirmaciones de fraude electoral.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y el exvicegobernador, Geoff Duncan, estuvieron entre los pocos republicanos que se pronunciaron contra el intento de Trump de revertir su derrota de 2020. Sus nombres aparecieron en la boleta para gobernador el martes: Raffensperger como republicano y Duncan como demócrata.

Ambos perdieron de manera contundente.

Raffensperger gastó millones de su propio dinero intentando volver a presentarse ante los republicanos, recordándoles su larga trayectoria en la política conservadora antes de enfrentarse a Trump. Duncan, por su parte, trató de convencer a los votantes demócratas de que podían confiar en él después de renunciar a su anterior oposición al derecho al aborto, al control de armas y a la ampliación del programa Medicaid de Georgia.

No funcionó.

El presidente ha seguido insistiendo falsamente en que solo perdió las elecciones de 2020 por fraude, y ha difundido temores infundados sobre las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pero los resultados de Raffensperger y Duncan pueden recordarles a los republicanos los riesgos de llevarle la contraria.

Los principales candidatos republicanos en la contienda por la gobernación, Jackson y Jones, han cuestionado o negado el resultado electoral de 2020. Jackson incluso difundió un anuncio político en las semanas previas a la primaria atacando a Raffensperger por desafiar el esfuerzo de Trump por revertir 2020.

Votos anulados en Alabama

Más de 100.000 personas emitieron su voto en cuatro de los siete distritos electorales para el Congreso de Alabama, pero esos sufragios podrían no contar.

Esto se debe a que la gobernadora republicana, Kay Ivey, decidió la semana pasada posponer las primarias hasta el 11 de agosto, envalentonada por la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que debilitó la Ley de Derecho al Voto. Los republicanos en Alabama, Carolina del Sur, Luisiana y Tennessee ahora se apresuran a redibujar los límites de los distritos para eliminar algunos distritos de la Cámara de Representantes con mayoría de población negra y maximizar su ventaja política.

Durante el fin de semana, miles de activistas por los derechos civiles se manifestaron en Alabama contra los cambios, pero el plan de redistribución de distritos sigue adelante. Eso significa que los votos emitidos el martes en las primarias de los distritos 1, 2, 6 y 7 de Alabama serán anulados, según la oficina del secretario de Estado, mientras las autoridades estatales restablecen un conjunto anterior de circunscripciones trazadas por los republicanos.

Sin embargo, las líneas de distrito siguen siendo objeto de litigio, mientras el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y otros grupos intentan impedir el uso del nuevo mapa. Si tienen éxito, las primarias del martes determinarán a los nominados del partido.

Sería comprensible que hubiera confusión. Por su parte, los votantes de Alabama eligieron nominados el martes, según lo previsto, para los distritos congresionales 3, 4 y 5, así como para el Senado de Estados Unidos y una lista completa de cargos estatales y locales.

Los estadounidenses no están de humor para gasolina más cara

Los votantes de Oregon rechazaron abrumadoramente un aumento de 6 centavos en el impuesto a la gasolina propuesto por los legisladores demócratas del estado.

La medida iba perdiendo por márgenes enormes en todos los condados, sin importar el perfil de los votantes: progresistas y conservadores, urbanos y rurales, prósperos y con dificultades.

Los defensores del impuesto pudieron haber sido víctimas de un mal momento, ya que la votación se produjo cuando los estadounidenses ya se sienten presionados por los altos precios de la gasolina provocados por la guerra con Irán.

Los demócratas en la legislatura de Oregon votaron el año pasado a favor del aumento del impuesto y de una serie de incrementos de tarifas relacionadas para ayudar a pagar mejoras en las carreteras y tapar un agujero en el presupuesto de transporte del estado. Los republicanos respondieron lanzando una exitosa campaña de referéndum para someter el tema a votación.

El fracaso del impuesto a la gasolina no fue una sorpresa para los demócratas. También iba en contra de la estrategia nacional del partido, que se basa en canalizar la preocupación de los votantes por el alto costo de vida para recuperar el control del Congreso.

La muerte de David Scott recuerda la gerontocracia demócrata

El fallecido representante David Scott, demócrata de Georgia, fue el cuarto demócrata en morir en el cargo durante este mandato, alimentando una creciente inquietud en la izquierda por el envejecimiento del liderazgo del partido. Scott, que tenía 80 años cuando murió, buscaba un 13er mandato.

El nombre de Scott apareció en la boleta junto al de otros cinco candidatos que competían en la primaria demócrata, pero los votos a su favor no serán contabilizados.

La representante estatal Jasmine Clark ganó la candidatura el martes por la noche, y es casi seguro que ganará la elección general en un distrito que se inclina abrumadoramente hacia los demócratas.

Los demócratas jóvenes han desafiado a sus mayores en primarias en todo el país. Aunque algunos se han quedado cortos, las contiendas han canalizado la inquietud de que una generación envejecida de legisladores no puede o no quiere presentar una oposición frontal a Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.