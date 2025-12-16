La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, confirmó que el nombre del presidente Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein. Según declaró a Vanity Fair, el fallecido delincuente sexual y Trump fueron “casanovas” que compartieron círculos sociales durante su juventud.

En una serie de entrevistas con la revista, Wiles también arremetió contra la fiscal general Pam Bondi por su manejo de la investigación del Departamento de Justicia sobre Epstein.

Durante las conversaciones, la influyente asesora —apodada por Trump como la “dama de hielo” y originaria de Florida— admitió que subestimó la magnitud del escándalo vinculado a Epstein.

“Si era un activo de la CIA estadounidense, del Mossad, si todos esos hombres ricos y poderosos fueron a esa isla repugnante e hicieron cosas imperdonables a niñas…”, dijo Susie Wiles. “Quiero decir, en cierta forma lo sabía, pero nunca fue algo a lo que le prestara demasiada atención”.

Wiles, quien también dirigió la campaña presidencial de Trump en 2024, reveló a Vanity Fair que leyó lo que describió como “el archivo Epstein”.

“El presidente está en el archivo”, afirmó. “Y sabemos que está en el archivo, pero no aparece haciendo nada horrible”.

open image in gallery La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, confirmó que el presidente Donald Trump figura en los archivos de Jeffrey Epstein. En declaraciones a Vanity Fair, afirmó que el fallecido delincuente sexual y Trump fueron “una especie de casanovas” en su época. ( AFP via Getty Images )

Añadió que Trump voló en el avión privado del fallecido financista, conocido como el Lolita Express, y que su nombre figura en los registros de vuelo.

“Eran jóvenes y solteros… Sé que es una palabra pasada de moda, pero eran como una especie de casanovas que salían juntos”, comentó al referirse a la relación entre Trump y Epstein.

Trump y Epstein frecuentaban los mismos círculos sociales tanto en Nueva York como en Palm Beach, y fueron fotografiados juntos en varias ocasiones a lo largo de los años, incluidas imágenes tomadas en 1992 y 2000. En su momento, Epstein llegó a decirle al autor Michael Wolff que Trump era su “amigo más cercano”. No obstante, el presidente sostiene que se distanció de Epstein hace décadas y afirma haberlo expulsado de Mar-a-Lago luego de que intentara reclutar a trabajadoras del spa del club.

Las declaraciones de Susie Wiles —publicadas recientemente, pero realizadas a comienzos de este año— surgen en un contexto en el que el caso Epstein vuelve a estar bajo el escrutinio público. El financista murió en 2019 mientras se encontraba en prisión a la espera de ser juzgado por delitos de abuso y tráfico sexual de menores.

La semana pasada, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron un nuevo conjunto de fotografías tomadas en la residencia privada de Jeffrey Epstein, en las que aparecen Donald Trump y otras figuras destacadas vinculadas al fallecido delincuente sexual. Además, el Departamento de Justicia debe publicar este viernes sus archivos relacionados con Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada por el propio presidente el mes pasado.

Trump ha reiterado que no cometió ninguna irregularidad, que no ha sido acusado de delito alguno y ha calificado el caso en repetidas ocasiones como un “engaño” impulsado por los demócratas.

Tras la publicación del reportaje de Vanity Fair, Susie Wiles utilizó las redes sociales para rechazar el contenido, calificándolo como “un ataque malintencionado y engañosamente planteado contra mí y contra el mejor presidente, el mejor equipo de la Casa Blanca y el mejor gabinete de la historia”.

“Se ignoró un contexto clave y se dejó fuera gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente”, escribió en X. “Después de leerlo, asumo que se hizo con la intención de construir una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo. La verdad es que el Gobierno de Trump ya logró más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años, y eso se debe al liderazgo y la visión incomparables del presidente Trump, para quien ha sido un honor trabajar durante gran parte de la última década. Nada de esto detendrá nuestra incansable misión de hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

open image in gallery Wiles criticó la forma en que la fiscal general Pam Bondi manejó el caso Epstein y afirmó que “falló por completo” ( AFP via Getty Images )

Un vocero del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del diario The Independent. Desde la Casa Blanca, en cambio, un portavoz remitió al medio a la declaración que Susie Wiles publicó en redes sociales.

Reconocida por su habilidad para operar tras bambalinas, Wiles también lanzó una dura crítica al rol de la fiscal general Pam Bondi en el manejo del caso Epstein. En particular, cuestionó la decisión de distribuir en febrero carpetas tituladas The Epstein Files: Phase 1 (“Expediente Epstein: Fase 1”) entre influenciadores conservadores, ya que el contenido no incluía información nueva.

“Creo que falló por completo al no entender que ese era justamente el grupo al que más le importaba este tema”, afirmó Wiles. “Primero les dio carpetas llenas de nada. Luego afirmó que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba sobre su escritorio. No existe una lista de clientes y, desde luego, no estaba en su escritorio”.

En efecto, aunque en febrero Bondi declaró a Fox News que tenía los archivos de Epstein en su escritorio, en julio el Departamento de Justicia publicó un memorando en el que concluyó que no hay prueba alguna de la existencia de una lista de clientes ni evidencia suficiente para imputar a terceros.

Wiles, hija de un comentarista deportivo de televisión, también se refirió a otros miembros de la administración Trump y su relación con la investigación sobre Epstein.

Destacó que quienes mejor comprendieron la magnitud del escándalo fueron Kash Patel y el subdirector del FBI, Dan Bongino, “porque ellos vivieron en ese mundo”.

Ambos, sin embargo, enfrentaron críticas dentro de la base del movimiento MAGA por desestimar teorías conspirativas relacionadas con Epstein, a pesar de haber contribuido a difundir algunas de ellas antes de integrarse al Gobierno de Trump a comienzos de este año.

Wiles agregó que el senador J. D. Vance entendió antes que muchos la gravedad del caso Epstein, y recordó que lleva una década siendo un “conspiracionista”.

En 2021, Vance publicó en X: “¿Qué posible interés tendría el gobierno de Estados Unidos en mantener en secreto a los clientes de Epstein? Al menos que…”.

open image in gallery La jefa de gabinete también afirmó que la supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein “no es suya”, y añadió: “Nada en ella me resulta creíble” ( AFP via Getty Images )

Vanity Fair también preguntó a la jefa de gabinete de la Casa Blanca sobre una supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein en 2003. Según reportó The Wall Street Journal, la misiva estaba escrita dentro de la silueta de una mujer desnuda e incluía la frase: “Que cada día sea otro maravilloso secreto”.

“Esa carta no es suya”, aseguró Wiles. “Nada en ella me resulta creíble, ni a mí ni a personas que conocen al presidente desde hace mucho más tiempo que yo”.

Trump calificó la carta como “falsa” y, en julio, presentó una demanda por difamación por 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal, su empresa matriz y otros acusados.

“No puedo explicar lo de The Wall Street Journal, pero obtendremos información durante el proceso judicial porque los demandamos”, agregó Wiles. “Así que lo vamos a averiguar”.

Traducción de Leticia Zampedri