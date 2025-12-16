El presidente Donald Trump desató una fuerte ola de críticas tras arremeter contra el director de cine Rob Reiner, quien fue hallado muerto el domingo en su residencia de Los Ángeles, junto a su esposa, Michele Singer Reiner.

Su hijo, Nick Reiner, fue detenido como principal sospechoso del doble homicidio. Sin embargo, eso no impidió que el mandatario recurriera a Truth Social para afirmar que Reiner murió “presuntamente debido a la ira que provocó en otros por su masiva, inflexible e incurable afección de una enfermedad que incapacita la mente, conocida como el SÍNDROME DE TRASTORNO POR TRUMP”.

Las declaraciones generaron una inmediata condena. El presentador de televisión Jimmy Kimmel, uno de los críticos más persistentes de Trump, calificó sus palabras como “odiosas y repugnantes”, y describió al presidente como un “hombre enfermo e irresponsable”, en una de las muchas reacciones que provocaron los comentarios del mandatario.

Lejos de ofrecer disculpas, Trump redobló sus declaraciones y afirmó más tarde, desde la Casa Blanca, que Reiner había sido “una persona desequilibrada” que lo acusó injustamente de estar “controlado por Rusia” y que había resultado “muy perjudicial para nuestro país”.

Sus palabras intensificaron la polémica y llevaron a muchos a preguntarse por qué el presidente mostró tanta hostilidad hacia la memoria de un hombre recién fallecido.

open image in gallery Rob Reiner era un demócrata declarado y activista político, conocido por expresar de forma abierta su rechazo al presidente Donald Trump ( PA )

El director y actor fue un demócrata comprometido y activista político durante toda su vida, conocido por no temer expresar sus posturas. Tras su muerte, numerosas figuras destacadas del Partido Demócrata le rindieron homenaje, entre ellas los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Reiner criticó en múltiples ocasiones a Donald Trump, especialmente durante su presidencia. En diciembre de 2017, en el Festival Internacional de Cine de Dubái, declaró a Variety que el mandatario era “mentalmente no apto” para ocupar el Despacho Oval y acusó a los medios estadounidenses de no exigirle rendición de cuentas.

“Donald Trump es el ser humano menos calificado que haya asumido la presidencia de Estados Unidos”, afirmó. “No es apto mentalmente. No solo no entiende cómo funciona el gobierno, sino que tampoco tiene interés en aprenderlo”.

En una entrevista con The Independent en febrero de 2018, Reiner advirtió: “Ahora mismo vivimos una batalla por el alma de la democracia, por definir qué es verdad y qué no. Es algo muy alarmante en este país”.

Más recientemente, en 2023, en declaraciones a MS NOW sobre las elecciones presidenciales de 2024, expresó: “Hay un candidato, Trump, que te dice abiertamente que va a gobernar como un autoritario. ¿Queremos fascismo o queremos continuar con 248 años de autogobierno? ¿Queremos seguir con la democracia o deslizarse hacia el fascismo?”.

open image in gallery Presionado para disculparse por su publicación sobre Reiner en redes sociales, Trump redobló sus dichos y calificó al director de cine como “una persona desequilibrada” ( Getty )

Reiner también había criticado a Trump en octubre de este año, durante una entrevista en la cadena MS NOW, por lo que consideraba un ataque directo a la libertad de expresión. “Va más allá del macartismo. Eso parece casi inocente comparado con lo que ocurre en Estados Unidos ahora mismo. La comunidad de Hollywood es muy consciente de que se están vulnerando sus derechos de la Primera Enmienda. Sabemos perfectamente lo que está pasando”, afirmó.

“Pero ahora nuestra tarea, como comunicadores, es empezar a comunicarle al resto del país lo que les va a pasar”, añadió.

Analistas señalaron que la respuesta de Reiner al asesinato del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, a comienzos de este año, contrastó fuertemente con la reacción de Trump tras la muerte del director.

En una entrevista para el programa Uncensored de Piers Morgan, Reiner expresó su conmoción por el ataque: “Lamentablemente vi el video. Es inconcebible lo que le ocurrió”.

Y agregó: “Algo así no debería ocurrirle a nadie. No me importa cuáles sean tus creencias políticas. Eso no es aceptable. No es una solución para resolver problemas”.

Además, elogió a Erika Kirk, viuda del activista, por sus palabras durante el funeral, donde declaró haber perdonado al asesino de su esposo.

“Soy judío, pero creo en las enseñanzas de Jesús, creo en tratar a los demás como uno quiere ser tratado y creo en el perdón”, reflexionó Reiner. “Perdonó a quien asesinó a su esposo. Eso me parece admirable”.

Traducción de Leticia Zampedri