Erika Kirk se reúne con Candace Owens en medio del pleito sobre las teorías del asesinato de Charlie Kirk

Erika Kirk, la viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk, anunció el domingo por la noche que se reunirá “en privado” el lunes con la provocadora de extrema derecha Candace Owens, la antigua colaboradora de Turning Point USA que difundió múltiples teorías de conspiración sobre la muerte de Kirk.

En medio del anuncio, TPUSA canceló una esperada retransmisión en directo en la que la organización juvenil de derechas —que ahora dirige Erika Kirk tras el asesinato de su marido— había planeado desacreditar las afirmaciones conspirativas de Owens sobre el asesinato de septiembre.

La cumbre privada a solas también se produce después de que Kirk haya pasado los últimos días denunciando a Owens por impulsar diversas teorías infundadas sobre la muerte de su marido, que vieron a la que fue amiga íntima de Charlie Kirk especular salvajemente con que fue asesinado por un esbirro proisraelí con la ayuda de asociados de TPUSA y del ejército estadounidense.

Candace Owens y yo nos reuniremos para una tener una charla privada en persona el lunes 15 de diciembre. @RealCandaceO y yo acordamos que las charlas públicas, las retransmisiones en directo y los tuits quedan en suspenso hasta después de esta reunión”, tuiteó Kirk el domingo por la noche. “Espero mantener una conversación productiva. Gracias”.

Owens respondió rápidamente en X que estaba “deseando que empezara esta charla” y añadió un emoji de manos levantadas.

open image in gallery En medio de una creciente grieta dentro del mundo del movimiento MAGA sobre las teorías de conspiración de Candace Owens sobre la muerte de Charlie Kirk, Erika Kirk programó una reunión privada con la provocadora ( Getty )

Poco después de que Kirk fue asesinado en septiembre mientras celebraba un acto en un campus de Utah, Owens —que actualmente está siendo demandada por afirmar que la primera dama francesa es una mujer transexual— empezó a insistir en que Kirk había cambiado de opinión sobre Israel poco antes de su muerte.

Aunque los aliados de Kirk negaron sus afirmaciones, ella empezó a sugerir que poderosas figuras proisraelíes habían “amenazado” a Kirk en los días previos a su asesinato y añadió que le habían “ofrecido una tonelada de dinero” que él rechazó aceptar, y que estaba “a punto de cambiar algunas de sus perspectivas” sobre Israel y la guerra de Gaza. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, fue acusado del asesinato de Kirk.

Finalmente, Owens dirigió su atención hacia otro culpable del supuesto complot de asesinato: el propio TPUSA. A principios de este mes, afirmó que Charlie Kirk había sido “traicionado por la dirección de Turning Point USA” y empezó a señalar con el dedo a empleados concretos de TPUSA. Después de que Owens afirmó que Charlie Kirk se había preocupado por cómo se gestionaban las finanzas de la organización justo antes de morir, el Departamento del Tesoro —a petición de Erika Kirk— hizo pública una carta en la que confirmaba que el grupo no estaba siendo investigado por el IRS.

Con las afirmaciones cada vez más fantasiosas de Owens que provocan una grieta dentro del universo MAGA de que estuvo lidiando con una guerra civil más grande entre varias facciones sobre la dirección del movimiento, TPUSA desafió a la popular podcaster a defender sus afirmaciones en una reunión en persona retransmitida en directo en Phoenix.

Sin embargo, el enfrentamiento no se produjo. En vísperas de la conferencia AmeriFest de TPUSA, Owens se desdijo y dijo que no podría asistir debido a conflictos de agenda. Aun así, los dirigentes de TPUSA declararon que seguirían celebrando el seminario de comprobación de hechos en directo el lunes.

No obstante, todo cambió el domingo por la noche, cuando Erika Kirk reveló que se reuniría personalmente con Owens para discutir sus teorías de conspiración del asesinato, lo que llevó a TPUSA a cancelar la retransmisión en directo.

open image in gallery Erika Kirk estuvo estos últimos días en todos los canales de televisión hablando de su difunto marido al tiempo que rebatía las conspiraciones sobre su muerte ( AP )

A lo largo de su diatriba de un mes sobre el asesinato de Kirk, que dio lugar a millones de visitas a su podcast, Owens había evitado en gran medida atacar directamente a Erika Kirk. Sin embargo, una vez que Erika Kirk empezó a reprender a Owens —aunque no fue directamente por su nombre— el exdirector de comunicaciones de TPUSA empezó a apuntar directamente al actual líder del grupo juvenil MAGA.

“Cuando persigues a mi familia, a mi familia de Turning Point USA, a mi familia del programa de Charlie Kirk, cuando persigues a la gente que quiero, y estás ganando cientos y miles de dólares cada episodio persiguiendo a la gente que quiero porque de alguna manera están metidos en esto, no”, dijo Kirk en Fox News la semana pasada.

“Detente. Eso fue todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Basta”, declaró Kirk, cuando se le pidió que transmitiera un mensaje a Owens, en un pleno de CBS News emitido este fin de semana.

Owens, por su parte, reaccionó a las súplicas de Kirk afirmando que sus múltiples apariciones en televisión “no me dieron en el blanco”, antes de arremeter contra la viuda de su amigo fallecido.

“Nada de esto pasa me da una buena impresión”, añadió. “No vas a hacerme cambiar de opinión sobre que ese día pasó algo raro y que TPUSA se comporta de forma extraña, solo porque hagas un alegato apasionado y hables de Nehemías en Fox News”.

Owens también acusó a Erika de mostrar el “síndrome de Meghan Markle", explicando que como “donde quieres privacidad cuando quieres, quieres publicidad cuando quieres”.

Traducción de Olivia Gorsin