Trump conmocionó al mundo al incautar un barco petrolero venezolano, y podría hacerlo de nuevo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, intensificó aún más las tensiones con Venezuela tras anunciar que EE. UU. había incautado un buque petrolero; y podría estar apenas comenzando, según un informe.

Durante meses, Trump se ha centrado en Venezuela. Ha supervisado ataques militares contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes que, según él, están alimentadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro; ha reforzado la presencia militar en sus aguas costeras; y ha impuesto sanciones a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

El miércoles, Trump dijo que el petrolero era el “más grande jamás incautado” —y que se había hecho por “muy buenas razones”. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi afirmó que el buque transportaba petróleo sancionado destinado a Irán; Venezuela ha negado esa afirmación, calificando el secuestro de “acto de piratería internacional”.

Pero esa etiqueta no parece haber disuadido a la Administración Trump, ya que tres personas familiarizadas con los planes del Gobierno estadounidense dijeron al Washington Post que es “probable” que EE. UU. capture más buques petroleros sancionados frente a las costas del país sudamericano.

Al preguntársele el jueves si el petrolero incautado, conocido como Skipper, sería un caso aislado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declinó divulgar cualquier plan futuro.

“No voy a comunicar sobre ninguna acción futura del Gobierno; solo reiteraré que la Administración Trump está ejecutando las políticas de sanciones del presidente y las políticas de sanciones de EE. UU., y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro”, dijo a los periodistas.

The Independent ha pedido a la Casa Blanca comentarios sobre el informe del Post.

El jueves, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores y un ejecutivo cercano a Maduro. El departamento también agregó seis petroleros a su lista de buques sancionados, alegando que los buques “han participado en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras y continúan proporcionando recursos financieros que alimentan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro”.

El país sudamericano depende en gran medida de las exportaciones de petróleo para alimentar su economía, por lo que la incautación de petroleros podría devastar la ya frágil economía venezolana, según los expertos. El petróleo representa alrededor del 88 % de los 24.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones de Venezuela, según el New York Times.

“Una política continuada de confiscaciones provocaría un fuerte descenso de la capacidad de importación de Venezuela, sumiendo al país en una nueva recesión”, declaró al New York Times Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, EE. UU.

La campaña estadounidense contra los petroleros también podría disuadir a los buques de dirigirse al país sudamericano.

“A todos los buques sancionados que estén pensando en venir a Venezuela, se les está advirtiendo que el Gobierno estadounidense podría muy bien abordarlos”, declaró al Post un asesor de empresas energéticas dedicadas al sector petrolero de Venezuela, que habló bajo anonimato para proteger la confidencialidad de sus clientes.

“Podría tener un importante efecto disuasorio sobre los propietarios y operadores de buques”, afirmó, y añadió: “¿Querrán correr el riesgo de ir a Venezuela y que los aborden las autoridades estadounidenses?”.

A la pregunta de qué pasaría con el petróleo a bordo del barco, Trump dijo a los periodistas el miércoles: “Nos lo quedaremos, supongo”.

Leavitt dijo que el buque se dirigiría a un puerto estadounidense y que EE. UU. tiene la intención de confiscar el petróleo. “Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal se seguirá”, aclaró.

En un comunicado, el Gobierno venezolano denunció la medida como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”.

“En estas circunstancias, se han revelado finalmente las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela: siempre se ha tratado de nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestra energía, los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, se añade en el mensaje.

