Candace Owens critica a la viuda de Charlie Kirk luego de que pidiera frenar teorías conspirativas

La comentarista conservadora Candace Owens arremetió contra Erika Kirk luego de que ella rechazara públicamente teorías conspirativas sobre el asesinato de su esposo, el activista Charlie Kirk.

En su podcast más reciente, Owens sugirió que la actitud de Erika resultaba sospechosa y sostuvo que intentó desestimar presuntas inconsistencias en torno a la muerte de Charlie, con quien afirmó haber tenido una relación cercana. Además, la acusó de padecer el llamado “síndrome de Meghan Markle”, que, según su definición, implica “exigir privacidad cuando conviene y buscar exposición pública cuando también conviene”.

Las declaraciones se producen tres meses después de que Charlie Kirk fuera baleado y asesinado mientras hablaba ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah. En ese contexto, las autoridades indicaron que el sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, actuó solo.

Owens acusó en reiteradas ocasiones y sin fundamento al gobierno de ocultar información, e incluso llegó a sugerir que otros países podrían haber estado involucrados.

En respuesta, Erika —directora ejecutiva de Turning Point USA, la organización conservadora fundada por su difunto esposo— concedió una entrevista a FOX News el miércoles, en la que rechazó a los teóricos de la conspiración que difundieron acusaciones no comprobadas sobre el asesinato.

open image in gallery Candace Owens lanzó una diatriba contra Erika Kirk y aseguró que padece el “síndrome de Meghan Markle”, luego de que Kirk rechazara teorías conspirativas sobre la muerte de su esposo. ( Candace Owens )

“Atáquenme”, dijo. “Insúltenme. No me importa. Díganme lo que quieran. Métanse en ese agujero. Lo que sea. Pero cuando atacan a mi familia, a mi familia de Turning Point USA, a la familia de The Charlie Kirk Show; cuando van contra las personas que amo y ganan cientos de miles de dólares en cada episodio atacándolas, como si de algún modo estuvieran involucradas en esto, ahí no”.

“Es lógico que esté enojada, porque esto no está bien”, continuó. “No es sano. Es un virus mental. Sí, creo en nuestro sistema judicial, de verdad. Hay un gran equipo trabajando en el caso, pero esto no es correcto”.

Aun así, afirmó que se mantiene firme y agregó que no tiene tiempo para “alimentar la polémica”.

open image in gallery Erika Kirk afirmó que difundir teorías sobre la muerte de su esposo, como muchos lo hicieron, “no es sano” ( Fox News/ Jesse Watters Primetime )

open image in gallery Erika Kirk respondió a los “teóricos de la conspiración” que indagan sobre la muerte de su esposo ( Getty Images )

Owens, que cuenta con millones de seguidores y suscriptores en redes sociales, respondió de inmediato con una extensa diatriba contra Erika en un episodio de su podcast publicado el miércoles.

Dijo que la entrevista en Fox News “no dio en el blanco”.

Owens se enfocó en el comentario de Erika acerca de no tener tiempo para responder a teorías conspirativas y señaló que, en las últimas semanas, concedió numerosas entrevistas a distintos medios.

“Nada de esto supera la prueba de credibilidad”, agregó. “No vas a hacerme cambiar de opinión sobre que ese día pasó algo raro y que TPUSA se comporta de forma extraña, solo porque hagas un alegato apasionado y hables de Nehemías en Fox News”.

The Independent se puso en contacto con Turning Point USA (TPUSA) y a Candace Owens para solicitar comentarios.

Más adelante en el episodio, Owens elogió a Tucker Carlson —otra figura del periodismo conservador— por respaldar sus afirmaciones sobre el asesinato de Charlie Kirk.

En un video publicado en X el miércoles, Carlson afirmó: “No necesariamente deberíamos confiar en el FBI. Ningún estadounidense tiene la obligación moral de creer todo lo que dice el gobierno, especialmente instituciones o agencias con un historial largo y documentado de delitos”.

Los comentarios de Owens generaron una ola de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo.

“Candace Owens tiene más agallas que el 99 % de los hombres que publican opiniones en internet”, escribió en X el influencer de la manosfera Tristan Tate. “Está lista y dispuesta a enfrentar las consecuencias”.

En contraste, Deon Joseph, veterano de las fuerzas de seguridad, anunció que dejaría de seguirla. “Nunca pensé que dejaría de seguir a Candace Owens”, escribió en X. “Cuando, semanas después de que una mujer y sus hijos perdieron de forma tan trágica a un esposo y padre, decides explotar su muerte, difundir rumores sobre su familia y amigos cercanos y aun así llamarte su amiga, no puedo acompañar eso”.

“Es difícil de ver”, agregó. “Ni siquiera dejan que una viuda llore a su esposo. Para mí, es una cuestión de decencia”.

Owens ha afirmado previamente que Charlie Kirk la contrató “en el acto” tras su primer encuentro en 2017. Desde entonces, participaron juntos en diversos eventos públicos y forjaron una amistad cercana. En un video publicado después de su muerte, Owens contó que “siempre se reían” y que discutían “como un matrimonio de muchos años”.

No es la primera vez que Owens queda envuelta en la polémica.

En 2024, comenzó a difundir una teoría conspirativa que sostiene que Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, es transgénero. En respuesta, los Macron iniciaron una demanda por difamación contra Owens, a quien acusaron de propagar “mentiras extravagantes” y “descabelladas”.

Traducción de Leticia Zampedri