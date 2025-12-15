Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron un nuevo lote de fotografías tomadas en una propiedad de Jeffrey Epstein, entre ellas imágenes en las que aparece Donald Trump rodeado por cinco mujeres.

Es preciso aclarar que Trump se ha distanciado públicamente de Epstein y no ha sido acusado de ningún delito.

Una de las fotos muestra a Trump junto a cinco mujeres, cuyos rostros fueron difuminados. El mandatario aparece sonriente y vestido con traje, mientras que las mujeres llevan collares de flores alrededor del cuello.

En otra imagen se exhibe una colección de preservativos, con un precio de 4,50 dólares cada uno, que muestran una caricatura del rostro de Trump junto a la frase: “¡Soy ENORME!”.

The Independent solicitó a la Casa Blanca que comentara sobre las fotos.

open image in gallery El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió una foto de Trump rodeado por cinco mujeres ( House Oversight Committee )

open image in gallery Reunión de Steve Bannon con Epstein ( House Oversight Committee )

“Los demócratas del Comité de Supervisión recibieron 95.000 nuevas fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein”, escribieron el viernes en una publicación en redes sociales.

Y agregaron: “Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus vínculos con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es momento de terminar con este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!”.

Sin embargo, los republicanos del panel aseguran que el conjunto de fotos fueron “seleccionadas de manera conveniente”.

“Una vez más, los demócratas de la Comisión de Supervisión buscan titulares publicando un puñado de fotos seleccionadas y censuradas de la finca de Epstein. La farsa de los demócratas contra el presidente Trump ha quedado completamente desacreditada”, escribió la Comisión de Supervisión, liderada por el Partido Republicano, en X.

Agregaron que “nada” en los documentos muestra ninguna irregularidad. Asimismo, plantearon que el miembro de alto rango Robert García y los demócratas de la Comisión de Supervisión “deberían avergonzarse de este comportamiento repugnante de anteponer la política a la justicia para las sobrevivientes”.

El nuevo lote también incluye una imagen del aliado de Trump, Steve Bannon, reunido con Epstein en lo que parece ser su oficina, así como una fotografía —firmada por el expresidente Bill Clinton— en la que se lo ve del brazo con Ghislaine Maxwell y Epstein. Según su versión, Clinton niega de forma enfática haber tenido conocimiento alguno de los delitos de magnate, asegura que nunca ha visitado la isla de Epstein y, en 2019, cuando Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual, afirmó que no había hablado con el financiero caído en desgracia “desde hacía más de una década”.

Por su parte, Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en una red de tráfico sexual que abusó de niñas junto a Epstein.

open image in gallery El expresidente Bill Clinton fue fotografiado del brazo con Ghislaine Maxwell y Epstein ( House Oversight Committee )

open image in gallery También se publicó una imagen de Bill Gates y Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés ( House Oversight Committee )

open image in gallery Otra imagen publicada por el comité mostraba una caja llena de condones novedosos de Trump ( House Oversight Committee )

El expresidente de Harvard Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz y Bill Gates también aparecen en las fotografías recientemente publicadas. No está claro cuándo fueron tomadas las imágenes, ya que no cuentan con fecha.

Summers, quien intercambió correos electrónicos con Epstein tan recientemente como en 2019, aseguró que sus continuas comunicaciones con el delincuente sexual condenado fueron “desacertadas” y que estaba “profundamente avergonzado” de sus acciones y que reconoce “el dolor que han causado”.

Gates ha dicho que fue un “gran error pasar tiempo con él” y ha negado tener una relación personal con Epstein con el argumento de que se reunió con el financiero caído en desgracia para hablar de filantropía.

El nuevo lote se conoce semanas después de que el comité difundiera miles de documentos, entre ellos correos electrónicos impactantes enviados por Epstein entre 2011 y 2019 a diversas figuras influyentes. Entre los destinatarios figuraban abogados, periodistas, el autor Michael Wolff, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Deepak Chopra, entre otros.

En esos mensajes, Epstein afirmaba que Trump “sabía de las niñas” y que “pasó horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual.

“Sé lo sucio que es Donald”, escribió en otro correo.

Cabe aclarar que Trump no envió ni recibió ninguno de esos correos electrónicos.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones al patrimonio del financiero caído en desgracia a principios de este año. Dicha iniciativa es independiente de los denominados “archivos de Epstein” que están en poder del Departamento de Justicia.

En ese contexto, el mes pasado el presidente firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. En su primera acción como congresista, la demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, aportó la firma número 218 —la última necesaria— a una petición de descargo que forzó una votación para la publicación de los archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia. Posteriormente, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron rápidamente la ley, que Trump promulgó, fijando como fecha límite el 19 de diciembre para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos de Epstein.

A continuación, el Departamento de Justicia solicitó a los jueces federales que supervisaban los casos penales de Epstein y Maxwell que hicieran públicas las transcripciones del gran jurado y los registros pertinentes para cumplir la ley.

Esta semana, un juez federal ordenó que se desclasificaran los registros del gran jurado en el caso de tráfico sexual contra Epstein, lo que supone la tercera y última resolución para desclasificar los materiales del gran jurado en los tres casos federales contra Epstein y su socio.

Varios legisladores demócratas han reaccionado a la última publicación, y una congresista calificó las fotos de “repugnantes”.

“Nuevas fotos repugnantes e inquietantes de Donald Trump que plantean aún más preguntas sobre el conocimiento de los abusos en la finca de Epstein”, escribió la representante de Arizona, Yassamin Ansari, en una publicación en las redes sociales. Y añadió: “@OversightDems exige que el Departamento de Justicia cumpla con nuestra citación y publique los archivos completos de Epstein. Dejen de proteger a los pedófilos. Las víctimas merecen justicia ahora”.

El senador de Arizona, Rubén Gallego, comentó: “Trump debe estar muerto de miedo. El plazo para publicar los archivos del Departamento de Justicia vence en una semana”.

