La salud del presidente estadounidense Donald Trump, de 79 años, se ha convertido en un tema recurrente en las conferencias de prensa. En las últimas semanas, el mandatario ha sido blanco de críticas por aparentemente quedarse dormido durante reuniones, haber sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica y aparecer con un moretón oscuro en la mano derecha.

El miércoles, Trump pareció insinuar que su estado de salud no debe ser cuestionado. Lo hizo al atacar una publicación de The New York Times sobre el tema, a la que calificó de “sediciosa” a través de su red social Truth Social.

Pese a las especulaciones, el presidente sigue insistiendo en que goza de buena salud. A principios de este mes, su equipo publicó los resultados de una resonancia magnética que, según él, fueron “perfectos”.

Sin embargo, una nueva imagen que comenzó a circular esta semana en redes sociales ha reavivado el debate. En la foto, aparentemente se ve a Trump usando un andador, lo que generó una ola de comentarios sobre su estado físico.

La imagen fue publicada el jueves en X (antes Twitter) por el youtuber Keith Edwards, quien escribió: “ÚLTIMA HORA: Se ha filtrado una imagen en la que se ve a Trump usando un andador momentos después de firmar una orden ejecutiva que prohíbe a los estados regular la IA”.

Otra cuenta en redes sociales compartió la supuesta imagen “filtrada” con comentarios similares:

Y un tercero escribió: “Se acabó”.

Sin embargo, aunque es cierto que Trump firmó un decreto ejecutivo relacionado con la regulación de la inteligencia artificial, la fotografía en cuestión es falsa.

De hecho, en una nota comunitaria sugerida en la publicación original de Keith Edwards en X se aclara que la imagen “tiene una marca de agua de Google Gemini SynthID”. Esta tecnología permite insertar marcas digitales invisibles en contenidos generados con inteligencia artificial —como imágenes, texto, audio o video— y es utilizada en las herramientas de IA generativa de Google.

El chatbot de inteligencia artificial de Google, Gemini, tiene la capacidad de verificar este tipo de identificaciones. Al solicitarle que analizara la imagen publicada por Edwards, respondió: “Según el análisis de SynthID, gran parte o incluso la totalidad de esta imagen ha sido editada o generada con inteligencia artificial de Google”.

Con eso, quedó claro que la imagen no era auténtica.

Cabe destacar que Trump tampoco ha evitado el uso de herramientas de inteligencia artificial. En ocasiones anteriores, el presidente republicano compartió un video generado por IA en el que se lo mostraba lanzando lodo (o excremento) sobre manifestantes, así como una imagen editada en la que aparecía caracterizado como el Papa.

