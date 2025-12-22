Empleados y fuentes internas de CBS News advirtieron que la controvertida editora en jefe Bari Weiss podría enfrentar pronto una “rebelión” del equipo de 60 Minutes, tras su decisión de último momento de retirar un reportaje sobre las deportaciones masivas de la administración de Donald Trump. Según las fuentes, la medida dejó un fuerte olor a interferencia política y corporativa.

“Es un caos total”, dijo un integrante del personal a The Independent, mientras otro reportero afirmó que Weiss probablemente “cruzó la línea” al intervenir y sacar la historia.

Weiss, fundadora del medio “anti-woke” The Free Press, fue designada como líder de la redacción en octubre por el presidente de Paramount, David Ellison. Desde su llegada, varias de sus decisiones editoriales ya habían provocado el malestar de periodistas y empleados de CBS News.

Sin embargo, el retiro de un reportaje crítico de la Casa Blanca, en especial mientras Ellison busca congraciarse con Donald Trump en medio de la oferta hostil de Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery, podría resultar inaceptable para parte del personal de la llamada Tiffany Network.

“El equipo de 60 Minutes probablemente se rebelará”, dijo una fuente interna de la cadena a The Independent. “Sobre todo en plena temporada de fútbol”.

open image in gallery La decisión de Bari Weiss de cancelar un reportaje de 60 Minutes sobre las condiciones extremas en CECOT podría desatar una “rebelión” dentro de CBS News ( YouTube )

The Independent se puso en contacto con CBS News y 60 Minutes en busca de comentarios.

El programa de investigación había promocionado un reportaje titulado “Inside CECOT” sobre la conocida prisión de El Salvador a la que la administración del presidente Donald Trump ha deportado a migrantes indocumentados. En el trabajo, la periodista Sharyn Alfonsi entrevistaba a reclusos que denunciaban abusos sufridos dentro del penal.

Sin embargo, en una publicación en redes sociales difundida la tarde del domingo, la cadena informó a la audiencia: “La programación de la edición de esta noche de 60 Minutes ha sido actualizada. Nuestro reportaje ‘Inside CECOT’ se emitirá en una transmisión futura”.

El segmento fue sustituido por un reportaje ligero sobre una familia inglesa de músicos clásicos y una historia extensa sobre los sherpas del Monte Everest.

Mientras otras fuentes calificaron el retiro del segmento como “sospechoso” y señalaron que se trata de una decisión prácticamente sin precedentes, un empleado de CBS News cuestionó la aparente imagen de Bari Weiss acatando órdenes de la Casa Blanca o de David Ellison.

“Será fascinante ver hasta dónde está dispuesta Bari a insistir con el argumento de que el reportaje ‘no estaba listo’ o a atacar a Sharyn Alfonsi y a 60 Minutes”, afirmó la fuente. “Ese será el indicio más claro hasta ahora de que no representa a CBS News, sino a David Ellison y a lo que le resulte políticamente conveniente en cada momento”.

El empleado señaló que Ellison “quiere el respaldo de Trump para arrebatarle a Netflix la compra de WBD” y añadió que “destruir 60 Minutes podría ser un precio aceptable para él”.

La decisión llevó a Alfonsi a enviar un correo electrónico a varios colegas, entre ellos los presentadores Lesley Stahl, Scott Pelley y Anderson Cooper. En el mensaje escribió: “El sábado supe que Bari Weiss retiró nuestro reportaje, Inside CECOT, que debía emitirse esta noche. Nosotros [la productora Oriana Zill de Granados y yo] solicitamos una llamada para hablar sobre su decisión. Ella no nos dio esa cortesía ni esa oportunidad”.

“Nuestro reportaje fue revisado cinco veces y aprobado tanto por los abogados de CBS como por el área de Normas y Prácticas”, agregó. “Es factual y correcto. En mi opinión, retirarlo ahora, después de superar todos los controles internos rigurosos, no es una decisión editorial, sino política”.

Según The New York Times, Weiss pidió “numerosos cambios al segmento”, entre ellos la inclusión de una nueva entrevista con el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y cuestionó que se describiera a los deportados como “migrantes”, al señalar que habían ingresado primero a Estados Unidos de forma ilegal.

“Solicitamos respuestas o una entrevista con el Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y el Departamento de Estado”, afirmó Alfonsi en su correo al equipo de 60 Minutes. “El silencio del gobierno es una declaración, no un veto. La negativa a dar entrevistas es una maniobra táctica diseñada para matar la historia”.

open image in gallery El conductor de CBS Mornings, Nate Burleson, leyó un informe sobre la decisión de la cadena de retirar a último momento un segmento de 60 Minutes sobre CECOT ( CBS News )

“Si la negativa del gobierno a participar se convierte en una razón válida para retirar un reportaje, en la práctica les habremos entregado un ‘botón de apagado’ para cualquier cobertura que les resulte incómoda”, continuó.

“Si el criterio para emitir una historia pasa a ser que ‘el gobierno debe aceptar una entrevista’, entonces el gobierno obtiene control efectivo sobre la transmisión de 60 Minutes”, señaló Alfonsi. “Pasamos de ser una potencia del periodismo de investigación a un simple vocero del Estado”.

Weiss, por su parte, dijo la noche del domingo a The New York Times que su trabajo es asegurar que todas las historias que publican sean “lo mejor posible”. Agregó que “retener reportajes que no están listos por cualquier motivo, ya sea por falta de contexto suficiente o por ausencia de voces clave, ocurre todos los días en todas las redacciones” y afirmó que espera “emitir este trabajo importante cuando esté listo”.

Mientras tanto, un vocero de CBS News dijo la noche del domingo que el reportaje de 60 Minutes sobre el CECOT se emitirá en “una transmisión futura” y que la cadena determinó que “requería mayor trabajo periodístico”.

Como señaló Alfonsi en su correo, antes de que Weiss retirara el segmento de forma repentina, la cadena “había promocionado esta historia en redes sociales durante días” y “la audiencia la espera”. También advirtió que, si el reportaje “no se emite sin una explicación creíble, el público lo identificará como censura corporativa”.

El empleado que habló con The Independent también se preguntó si Estados Unidos aceptará la eliminación del noticiero “más visto”, que ha dominado las pantallas del país durante los últimos 50 años. “No lo creo”, concluyó.

Durante la transmisión del lunes de CBS Mornings, el copresentador Nate Burleson ofreció un breve informe sobre la decisión de retirar a última hora el reportaje “Inside CECOT”. Leyó fragmentos del correo de Alfonsi, así como la declaración de Weiss a la prensa y el comentario oficial de CBS News.

Además, se anticipó que la reunión editorial del lunes por la mañana sería tensa, con empleados dispuestos a exigir más explicaciones a Weiss y al presidente de CBS News, Tom Cibrowski, sobre la decisión.

“La reunión editorial del lunes será intensa”, dijo el reportero.

Durante esa llamada editorial, Weiss, visiblemente cansada, mostró molestia por la reacción a la retirada del reportaje sobre CECOT y reafirmó su postura.

“La única redacción que me interesa dirigir es una en la que podamos tener desacuerdos fuertes sobre los asuntos editoriales más complejos, hacerlo con respeto y, de forma crucial, asumir la buena fe de nuestros colegas. Cualquier otra cosa es absolutamente inaceptable para mí y debería serlo para ustedes”, afirmó.

“Como todos han visto, detuve la transmisión de un reportaje de 60 Minutes porque no estaba listo. Aunque se presentaban testimonios contundentes sobre tortura en CECOT, no aportaba algo nuevo. The New York Times y otros medios ya han hecho trabajos similares”, continuó. “El público sabe que los venezolanos han sufrido tratos horribles en esa prisión. Para emitir una historia sobre este tema dos meses después, necesitamos hacer más. Esto es 60 Minutes”.

open image in gallery Weiss reafirmó su decisión de cancelar el reportaje sobre CECOT durante la reunión editorial del lunes ( CBS News )

Concluyó: “Debemos hacer todo lo posible para que los responsables queden registrados, con declaraciones y en cámara. Para mí, la audiencia es lo primero, no una grilla de programación ni nada más. Esa es mi brújula, y espero que también lo sea para todos en esta redacción”.

El empleado, por su parte, rebatió la afirmación de Weiss sobre la necesidad de mantener conversaciones respetuosas en torno a sus decisiones editoriales y añadió que su “tono enojado” no cayó bien en la redacción.

“¿Qué conversación? Según el correo de Sharyn, Bari ni siquiera aceptó una llamada para explicar por qué retiró el reportaje”, agregó.

Desde la compra de Paramount en una fusión políticamente sensible, que incluyó el pago de 16 millones de dólares por parte de la antigua directiva para cerrar una demanda “sin fundamento” presentada por Trump a raíz de una entrevista de 60 Minutes con Kamala Harris, Ellison habría empujado a la cadena hacia una línea más conservadora, mientras busca el favor de la Casa Blanca.

Ese giro habría incluido la designación de Weiss al frente de la división de noticias y la compra de su medio de centro derecha y perfil “heterodoxo”, The Free Press, por 150 millones de dólares.

Desde su llegada, la cadena atravesó despidos severos, que ya estaban en marcha antes de su incorporación y que afectaron en mayor medida a mujeres y personas de comunidades racializadas. También canceló varios programas digitales, reformuló el noticiero de los sábados por la mañana y ascendió al presentador de CBS Mornings, Tony Dokoupil, como conductor del noticiero nocturno, tras no lograr contratar a una figura externa de alto perfil para el cargo.

Weiss, muy involucrada en la selección de invitados y en la captación de talento, recibió críticas internas luego de colocarse como moderadora al aire de un especial tipo cabildo con Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.

El evento del sábado por la noche, considerado un fracaso de audiencia, marcó el lanzamiento de su nueva serie Things That Matter, que contará con la participación del vicepresidente JD Vance y otras figuras destacadas de la política y el mundo empresarial. El proyecto también incluirá debates entre personas con posturas ideológicas opuestas sobre temas políticos y sociales polarizantes.

Weiss reporta de forma directa a Ellison y no al presidente y editor ejecutivo de CBS News, Tom Cibrowski, ni al responsable de televisión de Paramount, George Cheeks.

Mientras tanto, Ellison y su padre, el multimillonario fundador de Oracle y aliado cercano de Trump, Larry Ellison, apuestan al respaldo de la Casa Blanca en su intento por sortear la oferta aceptada de Netflix por Warner Bros. Discovery. Al mismo tiempo, el presidente ha usado emisiones recientes de 60 Minutes para expresar su enojo por el liderazgo de Ellison al frente de la empresa.

“A quienes creen que tengo vínculos con los nuevos dueños de CBS, les digo que 60 Minutes me ha tratado peor desde la llamada ‘adquisición’ que en cualquier otro momento”, reclamó Trump en Truth Social. También aseguró que ya no considera a los Ellison como sus “amigos”.

El lunes por la mañana se informó que Larry Ellison aumentó la oferta por Warner Bros. Discovery al comprometerse a respaldar personalmente los 40.000 millones de dólares en financiamiento de capital incluidos en la oferta hostil de Paramount.

Traducción de Leticia Zampedri