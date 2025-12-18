Un “muñeco de vudú” que se parecía a un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) fue descubierto atado a un árbol en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU., mientras la operación de deportación del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) se prolonga en la ciudad.

Nueva Orleans ha sido el último objetivo de la mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración. Desde el 3 de diciembre, la operación “Catahoula Crunch” ha dado lugar a más de 250 detenciones, según el DHS.

Las fotos captaron un muñeco de fieltro, que representaba a un agente enmascarado con un chaleco negro con la inscripción “ICE” y un sombrero a juego, que fue encontrado atado a un árbol y pinchado con docenas de alfileres. El vudú está muy extendido en Luisiana, y las tiendas de Nueva Orleans venden objetos relacionados con esta práctica religiosa.

No está claro quién fabricó el muñeco ni quién lo ató al árbol.

“Se nota que los radicales pro inmigración ilegal están perdiendo la discusión cuando [recurren] a muñecos vudú de @ICEgov y acosan a la Fuerza Especial de Delitos contra Menores en Internet en Nueva Orleans”, escribió la fiscal general de Luisiana, la republicana Liz Murrill, en una publicación en las redes sociales, junto con una foto del muñeco.

Un “muñeco vudú” de un agente de ICE fue encontrado atado a un árbol en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU., donde se ha puesto en marcha una operación federal contra la inmigración ( Fiscal general Liz Murrill / X )

Nueva Orleans es el último objetivo de la operación anti inmigración ilegal de Trump tras operaciones similares en las ciudades de Chicago (Illinois), Charlotte (Carolina del Norte) y Los Ángeles (California). El despliegue federal en la mayor ciudad de Luisiana ha provocado protestas.

Helena Moreno, alcaldesa electa de Nueva Orleans, ha afirmado que la Operación Catahoula Crunch ha causado una “alarma significativa” y ha creado una “cultura del miedo” en la ciudad.

Moreno puso en marcha una página web de divulgación de derechos que aconseja a los residentes qué hacer si son abordados por agentes federales de inmigración y proporciona enlaces a recursos legales; el Ayuntamiento de Nueva Orleans también activó un sitio web para denunciar abusos o mala conducta por parte de agentes federales.

Aunque el DHS ha afirmado que las redadas están destinadas a “extranjeros ilegales delincuentes”, los registros de las fuerzas de seguridad obtenidos por Associated Press revelaron que menos de un tercio de las 38 personas detenidas en los dos primeros días de la operación de Nueva Orleans tenían antecedentes penales.

“Confirma lo que ya sabíamos: no se trata de seguridad pública, sino de avivar el caos y el miedo y aterrorizar a las comunidades”, declaró a principios de mes a AP el senador estatal Royce Duplessis, demócrata que representa a Nueva Orleans. Añadió: “Es fomentar una narrativa retorcida de estereotipos según los cuales los inmigrantes son violentos”.

Los informes de Nueva Orleans parecen ajustarse a un patrón más amplio en todo el país.

A 30 de noviembre, aproximadamente el 73 % de las personas detenidas por ICE no tenían condenas penales, según la organización sin ánimo de lucro Transactional Records Access Clearinghouse.

No se ha anunciado ninguna fecha de finalización de la operación de inmigración en Nueva Orleans.

Traducción de Sara Pignatiello