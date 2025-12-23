¿Por qué nos encantan los cuentos de fantasmas en Navidad? Un psicólogo explica el vínculo emocional

La Navidad suele asociarse con la luz, el calor y la felicidad. Sin embargo, en Europa existe una larga tradición de abrazar su lado más oscuro mediante la narración de historias de fantasmas durante la temporada festiva.

Una de las historias navideñas más famosas de todos los tiempos, Un cuento de Navidad, es en esencia un relato de fantasmas. De hecho, la versión teatral de Mark Gatiss, que ha recibido una buena acogida, se presenta actualmente bajo el título A Christmas Carol: A Ghost Story en el Alexandra Palace Theatre de Londres. Pero ¿cuál es la explicación psicológica detrás del gusto por escuchar, leer y ver historias de fantasmas en Navidad?

Una razón importante tiene que ver con el contexto invernal de estas fiestas, al menos en el hemisferio norte. Los días cortos y las noches largas del invierno ofrecen un espacio propicio para la reflexión sobre temas oscuros, como lo sobrenatural.

El fuerte contraste entre la calidez del hogar y el frío del exterior puede generar la sensación de un espacio liminal, del latín limen, que significa umbral, situado entre la luz y la oscuridad, y entre el final del año viejo y el inicio de uno nuevo. Esto favorece la reflexión sobre seres liminales que no se definen ni se comprenden con facilidad, como los fantasmas y los espíritus.

Los temas religiosos de la Navidad también llevan a muchas personas a inclinarse hacia lo sobrenatural. Aunque para los cristianos la historia navideña se centra en la alegría por el nacimiento de Jesús, la sombra de su muerte y resurrección nunca queda del todo ausente.

Muchos villancicos navideños aluden a la muerte futura de Jesús. Un ejemplo es Nosotros, los tres Reyes Magos, que describe a los Reyes Magos entregando al niño Jesús mirra, una resina utilizada para preparar cuerpos para el entierro:

La mirra es mía, su amargo perfume

anuncia una vida que se cubre de sombras,

dolor y suspiros, sangre y agonía,

sellados en una tumba de piedra fría.

Los relatos de fantasmas, que suelen abordar temas como el juicio y la retribución, también han estado ligados a visiones religiosas de la moral. Algunos estudios sostienen que el auge de estas historias en la era victoriana respondió, en parte, al intento de incorporar valores cristianos a una sociedad moderna y cada vez más secular. Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, es uno de los ejemplos más representativos.

La psicología de lo espeluznante

El valor psicológico de la experiencia colectiva que generan las historias de fantasmas suele pasar desapercibido. El influyente escritor del género M. R. James comenzó a relatar sus cuentos a estudiantes y amigos durante reuniones de Nochebuena en la University of Cambridge. Espacios como esos ofrecen el escenario ideal para compartir relatos. La tensión y el suspenso de vivir en grupo una historia espeluznante no solo entretienen. También refuerzan los vínculos y crean un sentido de pertenencia compartido, algo que, según investigaciones del autor, puede favorecer el bienestar emocional.

Las investigaciones también muestran que la continuidad colectiva —la capacidad de mantener valores e ideas a lo largo del tiempo mediante su transmisión a las nuevas generaciones— fortalece el bienestar. En ese sentido, contar historias de fantasmas, como muchas tradiciones navideñas, es un ejemplo claro de continuidad colectiva.

open image in gallery La emoción y el suspenso de compartir de forma colectiva una historia espeluznante no solo entretienen. Además, generan un sentido de unión y una identidad compartida ( Getty/iStock )

Una forma en que esto puede mejorar el bienestar es al ayudar a las personas a afrontar la idea de su propia muerte. Según la teoría del manejo del terror, las personas gestionan el miedo a morir al invertir en los grupos sociales a los que pertenecen. De ese modo, trascienden su propia muerte al formar parte de un colectivo más duradero que el individuo, que continúa existiendo incluso después de su desaparición.

Garantizar que los grupos sociales cuenten con valores y tradiciones sólidas, como la narración de historias, permite mantener ese sentido de trascendencia. En ese marco, los relatos de fantasmas aportan una capa adicional de continuidad. Al igual que el terror en general, estas historias ofrecen un espacio seguro y de apoyo para explorar miedos y reflexiones sobre la muerte junto a personas afines.

Muchos relatos de fantasmas también incorporan la idea de continuidad, por ejemplo, a través de espíritus del pasado que interactúan con personas del presente. El antiguo festival invernal de Yule, que antecede por siglos a la Navidad, está estrechamente vinculado a esa noción e incluye rituales pensados para honrar a los antepasados.

Entonces, ¿por dónde empezar si este año quieres adentrarte en los relatos navideños de fantasmas? Una opción es recurrir a ejemplos contemporáneos. El maestro del género Mark Gatiss ha escrito historias de fantasmas navideñas para la BBC en los últimos años. Su próxima entrega, La habitación en la torre, basada en un cuento de E. F. Benson, se emitirá por BBC Two a las 22:00 de la Nochebuena. De forma curiosa, el gusto de Benson por las historias de fantasmas surgió tras asistir a las sesiones de relatos de M. R. James en la University of Cambridge.

Sobre la autora Juliet Wakefield es profesora titular de Psicología Social en la Nottingham Trent University. Este artículo se publicó originalmente en ‘The Conversation’ y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Los cocreadores de The League of Gentlemen, Reece Shearsmith y Steve Pemberton, también realizaron una destacada historia navideña de fantasmas titulada Los huesos de San Nicolás, que forma parte de su serie antológica Inside No. 9 y está disponible en BBC iPlayer. Además, se pueden conseguir ediciones en DVD de los clásicos relatos navideños de fantasmas de la BBC, entre ellos El guardavías, de Charles Dickens, y Silba y acudiré, de M. R. James.

También existen muy buenas antologías de relatos escritos para esta época, como Chill Tidings.

¡Los mejores deseos para una Navidad espeluznante!

Traducción de Leticia Zampedri