Caída mundial de Microsoft: ¿qué provocó las fallas en Outlook, Teams y Copilot?

Microsoft se vio afectada por una interrupción masiva del servicio que dejó a Outlook y Teams fuera de servicio y desató el caos en todo el mundo.

Los problemas comenzaron el jueves por la tarde y se prolongaron hasta el viernes. Dado que muchas organizaciones dependen de las herramientas de Microsoft, se suscitaron problemas en diversos ámbitos, desde hospitales hasta aeropuertos.

Microsoft afirmó que los problemas afectaron a sus servicios 365, que incluyen la aplicación de mensajería Teams, el servicio de correo electrónico Outlook y su herramienta de inteligencia artificial Copilot. Según el sitio web de Microsoft, más de 430 millones de personas utilizan estos servicios, entre ellas muchas de las empresas y organizaciones más importantes del mundo.

En medio de la interrupción, muchos especularon que los problemas podrían ser consecuencia de un ciberataque. La posibilidad cobró especial relevancia debido al temor generalizado de que el creciente poder de las herramientas de inteligencia artificial pudiera provocar interrupciones tan graves.

Sin embargo, tanto los expertos como la propia Microsoft afirman que no hay pruebas de que los problemas técnicos sean consecuencia de un ciberataque. En cambio, parece tratarse de un error más inocente, aunque igual de preocupante.

Microsoft atribuyó la interrupción a una “sobrecarga”, no por un aumento del tráfico, sino porque sus servidores dejaron de estar disponibles de forma inesperada. Si bien no se ha especificado la causa exacta de la indisponibilidad de dichos servidores, problemas similares anteriores se han debido a diversos factores, desde incidentes físicos como incendios en centros de datos hasta actualizaciones erróneas que activan los sistemas, lo que parece ser la causa más probable en este caso.

La compañía afirmó no tener pruebas de “actividad maliciosa” y el vicepresidente ejecutivo, Charles Lamanna, declaró que Microsoft había descartado un ciberataque. Los expertos coincidieron en que parecía ser el resultado de un fallo de software, aunque aún se desconocen los detalles exactos.

“En lugar de un ciberataque, lo más probable es que esto haya sido causado por una actualización de software que contenía un error”, indicó Tom Worthington, de la Universidad Nacional de Australia.

Asimismo, explicó que es improbable que se produzca una pérdida de datos, solo inconvenientes mientras se restauran manualmente los sistemas a la última copia válida del software. “El incidente nos recuerda la importancia de no depender de una sola compañía de telefonía móvil o servicio de correo electrónico”, planteó.

A pesar de que no había pruebas de un ataque informático, los expertos en seguridad advirtieron que, no obstante, podría ser utilizado por ciberdelincuentes para lanzar sus propios ataques.

“Si bien la interrupción del servicio de Microsoft no es un problema de ciberseguridad, los ciberdelincuentes intentarán aprovecharse de las personas preocupadas ofreciéndoles una solución o garantías”, observó Aiden Sinnott, investigador principal de amenazas en la Unidad de Contramedidas contra Amenazas de Sophos.

El investigador instó a los usuarios a extremar la precaución al recibir correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que supuestamente provengan de Microsoft u otras empresas afectadas, en particular bancos o comercios. Indició la importancia de prestar atención a las solicitudes de acción urgente y de compartir información personal, así como evitar hacer clic en los enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico.

Los expertos también advirtieron que era un recordatorio más de que las organizaciones necesitan esforzarse más tanto en la resiliencia, para garantizar que los problemas de esta naturaleza sean menos probables, como en la redundancia, para asegurar que puedan continuar incluso cuando ocurran.

“Dado que gran parte del panorama tecnológico mundial depende de un puñado de grandes empresas, cuando una de ellas falla, puede convertirse rápidamente en un apagón informático global. Servicios como el correo electrónico y los asistentes virtuales con IA conectados a Microsoft pueden dejar de funcionar para los usuarios y paralizar a muchas organizaciones”, afirmó Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de ESET.

Según el asesor, este tipo de interrupción es precisamente la razón por la que los servicios no se han digitalizado por completo. Por ahora, los usuarios afectados que necesiten contactar con alguien deben recurrir a medios de comunicación alternativos, como las llamadas telefónicas. Para las grandes empresas tecnológicas, es una lección más sobre la importancia de la ciberresiliencia y de contar con planes de contingencia para cuando fallen los servidores críticos.