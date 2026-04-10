Tiene algo de karma. Hace apenas unos días, Donald Trump amenazó al pueblo de Irán con que pronto su civilización sería destruida y que ellos mismos vivirían en un infierno. En las últimas doce horas, más o menos, pareció que el propio presidente es quien sufre el ataque en su mundo (difícilmente se le puede llamar civilización) y cuya vida se está convirtiendo en un infierno. Haría falta tener un corazón de piedra para no sonreír con ironía.

Los propios iraníes tienen mucho que ver con esto. Lejos de someterse dócilmente a la versión de Trump de que habían sufrido una terrible derrota y suplicaban clemencia, siguieron teniendo el control; literalmente, en el caso del estrecho de Ormuz. Fundamentalmente, el precio del barril de petróleo volvió a subir, el gas sigue siendo caro y la confianza en la economía mundial continúa deteriorándose.

Estados Unidos no es, como Trump insiste, “el país más caluroso del mundo”, y los votantes lo saben. Las encuestas indican que la popularidad de Trump está por los suelos, el nivel más bajo registrado para cualquier presidente en esta etapa de la historia, incluyendo a Richard Nixon y George W. Bush.

Es posible que los iraníes ni siquiera se presenten a las conversaciones de paz en Pakistán con los enviados de Trump, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Incluso su amigo Bibi Netanyahu insiste en complicar aún más las cosas bombardeando el Líbano y, probablemente de forma deliberada, prolongando este desastroso conflicto.

Todo eso ya es bastante malo. Y luego está Melania, la bella primera dama de DJT y “estrella de cine”. No se podría decir que lo haya traicionado. De hecho, en cierto modo, debe ser bastante paciente. Pero, como se suele decir, su intervención en el escándalo Epstein no estaba en los planes de nadie para 2026, y mucho menos en los de su marido, “Daa-nald”, como ella lo llama con tanto encanto.

Sin motivo aparente, y con un sinfín de supuestas razones, eligió este momento para hacer una declaración de alto perfil desde la Casa Blanca, de pie detrás del podio presidencial. Afirma que nunca tuvo una relación con Jeffrey Epstein y que quiere que sus víctimas testifiquen ante el Congreso, lo cual resulta bastante sorprendente viniendo del seno de la familia Trump. Sin ningún motivo aparente, nos invita a releer el relato verídico de cómo conoció a “Daa-nald” en su autobiografía. Supongo que cualquier cosa con tal de aumentar las ventas del libro.

Según ella, “tenía algo magnético: su confianza, su encanto, su humor, su visión”. ¿Quién podría contradecirla? El presidente afirmó que ella no le avisó con antelación sobre su última declaración pública acerca de su antiguo conocido Jeffrey y que “no lo conocía”. Fuentes de la Casa Blanca, por otro lado, confirmaron que él sí estaba al tanto de sus declaraciones. Tal inconsistencia resulta desconcertante; después de todo, Trump cree que deberíamos dejar atrás el tema de los archivos de Epstein (y después de haber prometido publicarlos durante toda la campaña).

Y hablando de la confianza, el encanto, el humor y la visión de Trump, estos también se manifestaron al arremeter contra sus viejos conocidos/amigos/amienemigos del movimiento MAGA. En una publicación en redes sociales que superó sus habituales niveles de irritabilidad infantil, por no mencionar sus desvaríos, no se contuvo en expresar su frustración. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones (sin duda, ninguna de estas personalidades resulta simpática) fueron objeto de la ira de Donald, a quien tildó de “LOCOS, ALBOROTADORES”.

Aunque sus opiniones sobre política exterior pueden ser excéntricas, ninguna, como afirma Trump, está a favor de un Irán con armas nucleares. Pero lo más hiriente de todo en el credo de Trump es que “los expulsaron de la televisión”. A lo que Jones simplemente respondió que “quizás sea hora de internar al abuelo en una residencia”.

Sí, está cerca de los 80. Las celebraciones internacionales de una vida llena de amor desinteresado y logros, que sin duda marcarán su cumpleaños, serán el 14 de junio, si quieren organizar la torta y la fiesta en la calle. Mientras Trump y el gigante movimiento MAGA se desmoronan, sugiero humildemente que esta fecha tan precaria, o el 250.° aniversario de Estados Unidos el 4 de julio, podría ser un momento oportuno para que se retire a jugar al golf y a disfrutar de su biblioteca presidencial antes de que los “demócratas de la izquierda” radical obtengan una victoria aplastante en las elecciones de noviembre e inicien de inmediato un proceso de destitución en su contra.

El vicepresidente Vance, quien seguramente está preocupado por sus posibilidades en 2028, bien podría ser persuadido para conceder el indulto necesario al expresidente, y así terminaría el infierno que Trump hizo vivir a todos. Solo podemos rogarle a Pete Hegseth, quien evidentemente está en comunión directa con Dios, que rece esa oración, todos los días, de rodillas, por todos nosotros. Amén.