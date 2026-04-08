Si seguiste la rueda de prensa de Pete Hegseth tras el reciente alto el fuego en Irán, probablemente no esperabas demasiado.

Quienes suelen escuchar las actualizaciones de esta administración sobre la guerra con Irán ya saben cómo son estas intervenciones. Primero aparecen comentarios fantasiosos que suenan más a charla adolescente que a un informe oficial, casi como si salieran de un chat de Counter-Strike. Luego llegan los elogios exagerados a Trump, presentado como el mejor presidente del mundo en cualquier línea temporal imaginable. Mientras tanto, la información concreta casi no aparece, con el argumento de que no se puede revelar nada para no beneficiar a “nuestros enemigos”.

También se repite otro elemento habitual: los discursos que señalan a los medios de comunicación estadounidenses como el verdadero enemigo. A eso se suman ataques a periodistas que intentan hacer preguntas directas. Y, de vez en cuando, algún comentario fuera de guion deja ver lo que realmente ocurre tras bambalinas.

Esta conferencia incluyó todo eso.

En ese contexto, Hegseth subió al podio para afirmar que Estados Unidos había obtenido una “victoria” con todas sus letras. Al parecer, ahora incluso se imita el estilo de las publicaciones de Trump en Truth Social, donde es común escribir sustantivos con mayúscula.

“Ningún otro presidente ha demostrado el coraje y la determinación del presidente Trump”, aseguró Hegseth. Lo dijo mucho antes de mencionar a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas que arriesgaron su vida, o incluso la perdieron, para lograr un resultado que todavía resulta difícil de precisar.

Según el funcionario, Estados Unidos alcanzó “todos y cada uno de sus objetivos, tal como se planificó y a tiempo”. Sin embargo, esto ocurrió bastante después de lo prometido y en medio de un alto el fuego frágil. El acuerdo surgió de una negociación que, según algunas versiones, obligará a Estados Unidos a pagar una compensación considerable a Irán por los bombardeos.

Aun así, el discurso oficial insistió en destacar la valentía del comandante en jefe, sobre todo por sus mensajes amenazantes publicados en Truth Social.

Los comentarios “adolescentes” de Hegseth empiezan a cansar incluso en el Pentágono ( AP )

En cuanto al tono, gran parte de la conferencia volvió a ser, una vez más, dolorosamente infantil.

“Irán suplicó un alto el fuego y todos lo sabemos”, dijo Hegseth a los presentes, con un estilo que recordaba a Chicas pesadas (Mean Girls). Poco después agregó: “Somos dueños de su cielo”. También afirmó que Irán estaba “disparando munición en un mundo de fantasía”.

Luego enumeró rápidamente a varias personas que ya no están vivas, ya sea porque Israel las asesinó o porque murieron en bombardeos estadounidenses: el ex ayatolá, comandantes de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Inteligencia y el comandante en jefe de la Marina. “Dejé fuera a muchos más; podría seguir y seguir”, afirmó.

Según Hegseth, como Estados Unidos mató a muchas de estas figuras, el “nuevo régimen” aceptó firmar un acuerdo. Esto ocurrió porque, en sus palabras, “nadie negocia mejor que el presidente Trump”, aunque también aclaró que “toda la gloria es para Dios”.

Sin embargo, durante la ronda de preguntas surgió una duda clave: ¿qué significa exactamente ese “nuevo régimen”?

Un periodista recordó que Trump describió a este grupo como personas nuevas, inteligentes y astutas, completamente distintas al antiguo gobierno iraní. No obstante, desde fuera parecía que Estados Unidos solo había reemplazado al ayatolá Alí Jamenei… por otro ayatolá Alí Jamenei.

“¿No es este el mismo régimen que ha estado en guerra con nosotros durante 47 años?”, preguntó el reportero con cautela. Con esa pregunta aludía a las afirmaciones previas de Hegseth, quien sostuvo que Estados Unidos en realidad no inició la guerra porque existía un conflicto secreto que llevaba casi cinco décadas y que, según él, comenzó con Irán.

Hegseth respondió que, sin duda, se trata de “un nuevo grupo de personas”. También reiteró que muchos líderes anteriores murieron y que, por esa razón, los nuevos “se sentaron a negociar”.

Desde su perspectiva, eso significa que “el régimen cambió”, ya que ahora mantiene “una relación diferente con Estados Unidos”.

En realidad, el régimen no cambió en el sentido de adoptar otra visión política, una forma distinta de gobernar o un liderazgo diferente. Tampoco cambió la estructura del poder ni la familia que lo dirige. La diferencia es otra: se trata del mismo régimen que aceptó un alto el fuego con Estados Unidos tras las amenazas y que luego proclamó su propia victoria ante su población.

Si esa realidad no encaja con otra versión más cómoda de los hechos, entonces el problema recae en quien intenta reconciliarlas. Y probablemente seguirá siendo así. De hecho, cualquiera que formule una pregunta realmente incisiva corre el riesgo de provocar la ira de Hegseth.

Eso ocurrió cuando, más tarde en la rueda de prensa, intervino un periodista de ABC News. El reportero preguntó cómo podía conciliarse la afirmación de Hegseth —según la cual Trump había “mostrado misericordia”— con las amenazas públicas del propio Trump de aniquilar literalmente a “toda una civilización”. También planteó otra duda: si ese tipo de declaraciones podría poner en riesgo tanto a iraníes como a estadounidenses.

La reacción de Hegseth fue inmediata.

“¡No!”, respondió en voz alta, con un tono mucho más agudo que antes. Luego añadió: “Intento ser amable con lo que digo aquí arriba, pero lo escuchaste, ¿verdad?”.

Cuando parecía que el tema ya estaba cerrado, hizo una breve pausa y murmuró: “Claro, es ABC”.

En ese momento miró directamente al periodista que había formulado la pregunta. El general Caine intentó responder y abordar los puntos principales. Sin embargo, Hegseth, todavía visiblemente alterado, lo interrumpió y le dijo que no valía la pena responder porque se trataba de “una acusación disfrazada de pregunta”.

¿Era vergüenza lo que se reflejaba en el rostro de Caine ante el comportamiento brusco de Hegseth? Tal vez. En cualquier caso, cada vez resulta más difícil mantenerse al lado del llamado “gran líder de la guerra” y presentar sus declaraciones como algo mínimamente legítimo.

Los momentos más reveladores aparecieron entre la jerga psicológica que intenta torcer la realidad. Destacaron, sobre todo, las afirmaciones sobre un supuesto cambio de régimen y la descripción detallada del rescate de un piloto estadounidense derribado.

Durante semanas, el gobierno evitó hablar de enviar tropas al terreno. Incluso aseguró repetidas veces al público estadounidense que eso jamás ocurriría. Sin embargo, ese día Hegseth miró directamente a la cámara y repitió una frase para dejar claro su mensaje.

Al explicar cómo rescataron al piloto, lo dijo de forma directa y deliberada: “Con tropas en su territorio. Fue un ataque a medianoche en pleno corazón de su país”.

La frase pareció funcionar como una doble señal. Por un lado, sonó como una advertencia dirigida a Irán. Por otro, también pareció una provocación hacia quienes se preocupan por la posibilidad de una guerra a gran escala en Oriente Medio.

El mensaje implícito fue casi burlón: dijimos que no lo haríamos, pero lo hicimos. Y además lo hicimos abiertamente. Yo lo sabía y ustedes no.

No importa que “nunca cumplimos nuestra palabra” no sea exactamente la demostración de fuerza que Hegseth parece creer. Tampoco importa que esa misma lógica haya alejado a antiguos aliados de Estados Unidos en distintas partes del mundo. En realidad, nada de eso parece importar.

Pete Hegseth tiene algo que demostrar. Por eso sigue apareciendo ante las cámaras y exige respeto, como si buscara disipar las miradas de desconfianza que —según muchos— todavía circulan por los pasillos del Pentágono. Quiere que lo reconozcan como el vocero de guerra más combativo que ha tenido el Departamento de Defensa.

En cualquier caso, el estrecho de Ormuz volvió a abrirse, al menos por ahora, y la forma en que Hegseth anunció la noticia dejó claro que ese era el objetivo principal.

Sin embargo, hacia el final de la rueda de prensa volvió a surgir el tema del cambio de régimen, y lo hizo en términos poco alentadores.

“Me encantaría ver al pueblo iraní aprovechar esta oportunidad”, dijo Hegseth a los presentes. Con esas palabras repitió una idea ya conocida y bastante cuestionada: que los ciudadanos iraníes, los mismos que el régimen reprimió con violencia hace apenas unos meses por protestar de forma pacífica, y que ahora enfrentan semanas de bombardeos extranjeros, se levantarían para derrocar a su propio gobierno.

Esa posibilidad parece incluso más lejana que al inicio de esta campaña. En ese momento, la inteligencia israelí ya había advertido que cualquier intento de rebelión en Irán probablemente terminaría en una masacre, ya que el régimen no mostraba señales de ceder.

Pero nada de eso parece preocupar al “presidente de la paz”, una expresión que el propio Hegseth utilizó, quien, al menos por ahora, no planea destruir por completo a toda una sociedad.

Mientras tanto, los precios del petróleo empiezan a bajar y Estados Unidos negocia con el nuevo Jamenei, hijo del antiguo Jamenei, quien evidentemente no muestra intención de abandonar el poder. Si alguien quiere levantarse, que lo haga.

Hegseth abandonó el escenario. Para entonces, las acciones ya se habían disparado.