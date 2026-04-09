Según un informe que cita una polémica reunión entre un funcionario católico y el Pentágono, el papa León XIV podría no regresar a Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump permanezca en el cargo.

El pontífice, de nacionalidad estadounidense, ha criticado abiertamente varias políticas de Trump, en especial en materia de inmigración y guerra. Además, condenó la guerra en Irán y afirmó que el trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes ha sido “irrespetuoso”.

El lunes, The Free Press informó que, tras el discurso anual del Papa ante el cuerpo diplomático del Vaticano en enero, en el que criticó a los Estados que buscan conflictos en todo el mundo, el Departamento de Defensa invitó al cardenal Christophe Pierre a una reunión. En ese momento, Pierre se desempeñaba como enviado personal del papa León XIV en Estados Unidos.

Según el informe, la solicitud del Pentágono para reunirse con un funcionario del Vaticano fue “sin precedentes”.

De acuerdo con funcionarios del Vaticano y de Estados Unidos informados sobre la reunión, que hablaron con la publicación, el Pentágono criticó las declaraciones del Papa en enero y las interpretó como ataques hostiles contra las políticas de Trump.

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Uno de los funcionarios del Vaticano declaró a The Free Press que el Pentágono estaba especialmente enfadado por su aparente cuestionamiento de la "Doctrina Donroe" , la actualización de Trump de la Doctrina Monroe, que exige que Estados Unidos sea el controlador indiscutible del hemisferio occidental.

Según el informe, la reacción del Pentágono respondió a una declaración del pontífice. En ella, el Papa afirmó que una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes “está siendo reemplazada” por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por individuos o por grupos de aliados.

Después de esa reunión, el Papa habría rechazado la invitación de Trump para asistir a los actos por el 250.º aniversario del país.

En cambio, el 4 de julio el pontífice visitará Lampedusa, una pequeña isla del Mediterráneo que se convirtió en punto de entrada para migrantes africanos que intentan llegar a Europa.

Además, un funcionario del Vaticano dijo a The Free Press que el Papa no planea visitar Estados Unidos mientras Trump permanezca en el cargo. Según el informe, el funcionario afirmó: “Es muy posible que el Papa nunca visite Estados Unidos bajo este gobierno”.

Por su parte, The Independent se puso en contacto con la Santa Sede para solicitar comentarios.

Un funcionario del Departamento de Defensa respondió al medio y cuestionó la versión del encuentro. “La descripción que hace The Free Press de la reunión es exagerada y distorsionada. El encuentro entre funcionarios del Pentágono y del Vaticano fue un diálogo respetuoso y razonable. Sentimos el mayor respeto y acogemos con beneplácito la continuidad del diálogo con la Santa Sede”, declaró.

Las tensiones entre el pontífice y Trump continuaron después de aquella reunión. Tras un mensaje de Trump en Truth Social en el que amenazó con aniquilar toda la civilización iraní —una amenaza que finalmente no se concretó—, el Papa emitió un comunicado y calificó las palabras del presidente como “inaceptables”.

“Hoy, como todos sabemos, también hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto es verdaderamente inaceptable”, dijo el Papa a periodistas en Italia el martes. Horas después, Trump anunció que se había alcanzado un alto el fuego de dos semanas con Irán.

open image in gallery El papa León XIV rechazó una invitación de Donald Trump para asistir al 250 aniversario de EE. UU. y pasará el 4 de julio con migrantes africanos que intentan llegar a Europa ( AFP/Getty )

El Papa continuó y afirmó que sin duda hay “cuestiones de derecho internacional en juego”, pero, aún más, se trata de una cuestión moral que concierne al bien del pueblo en su conjunto.

Durante su discurso del miércoles, el pontífice también se refirió al conflicto reciente y dijo que recibía con satisfacción el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. “Ante la gran tensión que se vivió en las últimas horas en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas”, declaró.

Además, el Papa respondió a declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien en marzo instó a los estadounidenses a rezar por la victoria de Estados Unidos en Irán “en el nombre de Jesucristo” y defendió una visión militante del cristianismo ligada a su papel como máxima autoridad militar del país. El comentario provocó rechazo en el Vaticano, y el pontífice afirmó que Jesús “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

Más tarde, durante el Domingo de Pascua, el pontífice volvió a hacer un llamado a la paz mundial. “En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras”, dijo en su mensaje.

Ese mismo día, que los cristianos celebran como la fecha en que Cristo resucitó tras su crucifixión, abrió el camino a la redención y ofreció el perdón de los pecados, Trump lanzó una dura amenaza contra Irán.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, escribió en redes sociales. “¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ¡Alabado sea Alá!”.

Traducción de Leticia Zampedri