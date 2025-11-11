Día de los Veteranos: origen y significado de esta celebración en EE. UU.

Conocido originalmente como el Día del Armisticio, el Día de los Veteranos es un feriado federal en Estados Unidos que se celebra el 11 de noviembre para honrar a los militares que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Esta fecha coincide con otras celebraciones como el Día del Armisticio y el Día de la Recordación que se conmemoran en otros países para marcar el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto armado terminó de manera oficial a las 11 horas del 11 de noviembre de 1918 cuando entró en vigor el armisticio con Alemania.

A instancias de las principales organizaciones de veteranos en Estados Unidos, el Día del Armisticio se rebautizó como el Día de los Veteranos en 1954.

Cabe destacar que esta fecha es distinta del Día de la Recordación (Memorial Day), que se celebra en mayo en Estados Unidos para honrar la memoria de los caídos en combate. En mayo también se celebra otra fecha militar, el Día de las Fuerzas Armadas, para rendir homenaje a los militares que actualmente están en servicio. Y el 12 de junio se conmemora el Día de las Mujeres Veteranas en varios estados del país.

En la primera celebración del Día del Armisticio, el 11 de noviembre de 1919, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, emitió un mensaje que, entre otras cosas decía lo siguiente:

Nuevo orden mundial

“Hoy hace un año que nuestros enemigos depusieron las armas de conformidad con un armisticio que los dejó impotentes para reanudar las hostilidades y dio al mundo una oportunidad segura de reconstruir su orden destrozado y de elaborar en paz un nuevo y más justo conjunto de relaciones internacionales.

“De esta victoria surgieron nuevas posibilidades de libertad política y concertación económica. La guerra nos mostró la fuerza de las grandes naciones que actúan juntas para propósitos elevados, y la victoria de las armas predice las conquistas duraderas que se pueden hacer en paz cuando las naciones actúan con justicia y en pro de los intereses comunes de los hombres”.

El 4 de junio de 1926 el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución que pedía al presidente Calvin Coolidge emitir proclamaciones anuales para la conmemoración del 11 de noviembre con ceremonias apropiadas. El 13 de mayo de 1938 se aprobó una ley que hizo que el 11 de noviembre fuera un día feriado legal “dedicado a la causa de la paz mundial y celebrado y conocido como el Día del Armisticio”.

En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el veterano Raymond Weeks, de Birmingham, Alabama, tuvo la idea de ampliar el Día del Armisticio para incluir a todos los veteranos, no solo a los que perecieron durante la Primera Guerra Mundial. Weeks encabezó una delegación para pedirle al general Dwight Eisenhower que apoyara la idea del Día de los Veteranos a nivel nacional. A partir de 1947, Weeks encabezó la primera celebración de los veteranos en Alabama cada año, hasta su muerte en 1985.

En 1982, el presidente Ronald Reagan distinguió a Weeks en la Casa Blanca con la Medalla Presidencial de la Ciudadanía por ser la fuerza motriz de esta celebración nacional.

El congresista Ed Rees, de Kansas, le dio otro impulso a esta conmemoración al presentar una iniciativa para que quedara establecido este día como feriado. El presidente Dwight Eisenhower firmó la ley el 26 de mayo de 1954.

Cambio de “Armisticio” a “Veteranos”

Finalmente, el 1 de junio de 1954 el Congreso enmendó la ley al reemplazar la palabra “Armisticio” por “Veteranos”, que es como se conoce desde entonces.

Debido a que es un feriado federal, algunos trabajadores y estudiantes tienen el día libre. Cuando el Día de los Veteranos cae en sábado, el viernes previo puede ser designado como el feriado. Si la fecha cae en domingo, usualmente el día se conmemora el siguiente lunes.

Cuando el Día de los Veteranos cae en fin de semana, muchas compañías privadas lo ofrecen como un día flotante para que los empleados puedan tomarse el día libre en otra fecha.

Legalmente, se recomienda observar dos minutos de silencio a las 2:11 pm., tiempo del Este para honrar a los veteranos.

Este día, las oficinas gubernamentales federales que no prestan servicios esenciales están cerradas. No funciona el correo. A todos los empleados federales se les paga por el día y quienes necesitan ir a trabajar, reciben un pago extra, además de su salario regular. Las tiendas y restaurantes operan de manera normal.