Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, testificará el próximo mes por el caso Epstein

Según diversos informes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 6 de mayo en relación con su relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

El representante republicano de Kentucky, James Comer, presidente del panel, anunció el 3 de marzo que Lutnick había “tomado la iniciativa de comparecer de manera voluntaria” y aplaudió su “compromiso demostrado con la transparencia”, pero en ese momento no ofreció una fecha.

Fuentes cercanas al comité han dado ahora la fecha de mayo a CNN y a varios otros medios de comunicación.

open image in gallery Se espera que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, preste declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso de Jeffrey Epstein el próximo mes ( AFP/Getty )

“Se trata de una entrevista voluntaria y transcrita”, declaró a la CNBC una persona familiarizada con el asunto.

Lutnick niega cualquier irregularidad en relación con Epstein, quien falleció en una celda de una cárcel de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio, pero ha tenido que responder a preguntas sobre sus vínculos con el desprestigiado financiero.

El secretario le comentó a la presentadora de Pod Force One, Miranda Devine, en octubre que había sido vecino de Epstein en Nueva York y que una vez visitó su casa en 2005. Sin embargo, aseguró que se horrorizó cuando este hizo un comentario espeluznante sobre recibir “el tipo adecuado de masajes” durante un recorrido por la propiedad.

“En los seis u ocho pasos que hay de su casa a la mía, mi esposa y yo decidimos que nunca más volvería a estar en la misma habitación que esa persona repugnante”, le comentó Lutnick a Devine.

No obstante, la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia a finales de diciembre y en enero reveló que, después de todo, los hombres habían seguido en contacto. La inclusión en los archivos no es indicio de ninguna conducta indebida.

open image in gallery Epstein sigue proyectando una larga sombra sobre la vida pública estadounidense mucho tiempo después de su muerte, mientras la lucha por la justicia continúa ( Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York/AP )

Posteriormente, el 10 de febrero, Lutnick declaró ante el Comité de Asignaciones del Senado que él y su familia habían almorzado con el multimillonario en Little St. James, su isla privada del Caribe, en diciembre de 2012.

La ocasión tuvo lugar más de cuatro años después de que Epstein se declarara culpable de incitar a una menor a la prostitución ante un tribunal estatal de Florida, delito por el que cumplió 13 meses de prisión.

La confesión de Lutnick provocó las críticas de los representantes republicanos Thomas Massie y Nancy Mace, quien instó a Lutnick a dimitir y comentó: “Yo no me sentaría a almorzar con un pedófilo condenado”.

El nombre de Lutnick también fue incluido en un Paseo de la Vergüenza paródico en Washington, D.C., el mes pasado, que colocó estrellas en el pavimento para avergonzar a personas famosas que tuvieron vínculos pasados con Epstein.

La comisión ya escuchó a Bill y Hillary Clinton como parte de su investigación sobre Epstein y sus vínculos con poderosos magnates, quienes afirmaron no haber hecho nada malo y no tener conocimiento de sus delitos, así como a dos exempleados de Epstein.

También emitió una citación el 17 de marzo a la fiscal general saliente, Pam Bondi, para que compareciera a declarar el 14 de abril y respondiera a preguntas sobre la gestión de los expedientes por parte del Departamento de Justicia, un compromiso que se espera que cumpla a pesar de que el presidente Donald Trump la destituyó el jueves pasado.