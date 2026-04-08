Agentes de ICE disparan a hombre en California tras intento de atropello

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos hirieron de bala a un hombre en el centro de California el martes, durante un operativo para detenerlo, informaron autoridades federales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes abrieron fuego en defensa propia después de que el sospechoso intentara atropellar con su vehículo a uno de ellos.

Las autoridades identificaron al hombre como Carlos Ivan Mendoza Hernandez, quien, según indicaron, es buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio. Sin embargo, su abogado, Patrick Kolasinski, cuestionó esa versión y sostuvo que podría tratarse de una confusión con otra persona de nombre similar.

Mendoza fue trasladado a un hospital tras resultar herido. Su familia aún no ha podido visitarlo, aunque una trabajadora social les informó que se encuentra en condición estable, añadió Kolasinski.

open image in gallery Los agentes abrieron fuego en defensa propia después de que el sospechoso intentara atropellar con su vehículo a uno de ellos ( Timothy A. Clary/AFP via Getty Images )

Kolasinski manifestó que su cliente trabaja como obrero, realizando rehabilitación de daños por incendios. Añadió que tiene una hija de 2 años y está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió en Patterson, una ciudad a unos 74 millas (119,09 kilómetros) al sureste de San Francisco.

Imágenes de una cámara en un vehículo obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido a un costado de una carretera. Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando a un vehículo detrás de él. Al menos dos de los agentes tienen armas desenfundadas y apuntan al auto. Luego, el conductor avanza hacia donde están los hombres y gira bruscamente, pasando por encima del separador central de la vía.

El video no tiene sonido y no está claro cuándo se hicieron los disparos ni si se dijeron palabras.

La policía del condado Stanislaus indicó que no participó en el incidente y que el FBI encabeza la investigación.