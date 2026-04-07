Papa León califica de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní

El papa León XIV ha calificado de "verdaderamente inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní, enfatizando que cualquier ataque contra infraestructura civil constituye una violación del derecho internacional.

En una de sus declaraciones más firmes hasta la fecha sobre el conflicto, el pontífice hizo un llamado urgente a los estadounidenses. Instó a los ciudadanos y a todas las personas de buena voluntad a contactar a sus líderes políticos y representantes en el Congreso para exigir el rechazo a la guerra y la promoción de la paz.

"Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable", declaró el Papa.

“Ciertamente, aquí existen cuestiones de derecho internacional, pero, más aún que eso, se trata de una cuestión moral para el bien de los pueblos (del mundo)”.

El Papa hacía referencia a una publicación en redes sociales de Trump que conmocionó a los líderes mundiales ( Alex Brandon-Pool/Getty Images )

Es inusual que el Papa, quien lidera a 1.400 millones de católicos en todo el mundo, responda directamente a un líder mundial.

El Papa hacía referencia a una publicación en redes sociales de Trump que conmocionó a los líderes mundiales y provocó llamamientos para su destitución mediante la 25.ª Enmienda.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el presidente estadounidense en una publicación en Truth Social el martes.

“Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total —donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas—, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso. ¿QUIÉN SABE?”, continuó Trump.

“Lo descubriremos esta noche; es uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su fin. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Información adicional de Reuters