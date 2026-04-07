El esposo de la ex secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, le dijo a una modelo fetichista en Internet que quería casarse con ella cinco días después de que su esposa fuera destituida del cargo, según un informe.

Nicole Raccagno —cuyo nombre de usuario en Instagram es “plastictrophybimbo”— declaró al periódico británico Daily Mail que el agente de seguros le había dicho que estaba enamorado de ella y que le había estado enviando pagos regulares a cambio de videos desde 2020.

Cinco días después de que Kristi Noem fuera destituida por el presidente Donald Trump, Bryon Noem supuestamente le dijo a Raccagno el 10 de marzo: “Creo que me estoy enamorando de ti. Te amo”, según el diario.

En los mensajes que le envió ese día, supuestamente se ofreció a enviarle dinero para que se agrandara los senos y le dijo: “Eres la única a la que amo. Me encantaría casarme contigo”.

El Mail informó la semana pasada sobre la actividad de travestismo en línea de Bryon Noem, en la que aparecía fotografiado con unos shorts de color rosa y un top de spandex color piel relleno de globos para simular unos senos.

open image in gallery Al parecer, el esposo de Kristi Noem le dijo a una modelo fetichista en Internet que quería casarse con ella cinco días después de que su esposa fuera destituida como secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. ( AFP via Getty Images )

El informe afirmaba que el hombre de 56 años estaba involucrado en un fetiche por la “bimboficación” (bimbofication) mientras su esposa, de 54 años, formaba parte del Gabinete de Trump.

“Me regaló todo lo que quería: zapatos, bolsos, incluso unos pechos más grandes”, afirmó Raccagno, y añadió: “Quería que fuera su novia tonta (bimbo) por excelencia”.

Raccagno, de Las Vegas, afirmó que Noem la había seguido en OnlyFans en 2020 bajo un seudónimo y que no fue hasta 2025 cuando descubrió su verdadera identidad, según el periódico.

Tenían un “acuerdo” por el que Raccagno (47) enviaba a Bryon Noem videos de carácter sexual a cambio de 1.500 dólares al mes.

Los recibos de los pagos de Bryon Noem obtenidos por el Mail corresponden a un número de teléfono móvil que figura en la página web de su empresa de seguros en Dakota del Sur, según el medio.

El día que se sentó detrás de su esposa mientras esta era interrogada por los legisladores, Raccagno contó que ella le había enviado un mensaje a Bryon Noem: “¿Estás bien? Te vi en la tele”.

Según la modelo, él no respondió, pero volvió a ponerse en contacto el 10 de marzo. Raccagno dijo que la última vez que había tenido noticias del padre y marido fue el 23 de marzo.

open image in gallery El informe afirmaba que el hombre de 56 años tenía un fetiche por la “bimboficación” mientras su esposa, de 54 años, formaba parte del Gabinete de Trump ( @KristiNoem )

The Independent se ha puesto en contacto con Bryon Noem para obtener comentarios.

No respondió a las preguntas del Daily Mail sobre el último informe del medio y aún no ha hecho ninguna declaración oficial.

En su primera declaración al respecto, Kristi Noem expresó su consternación y pidió “privacidad y oraciones”. Fuentes internas revelaron al periódico que funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional llevaban “meses” comentando los supuestos fetiches de Bryon Noem.

“Todos sabían que él tenía problemas, especialmente ella”, le dijo una fuente interna de la Casa Blanca al Mail, refiriéndose a Kristi Noem. Agregó: “No es ningún secreto”.

La pareja lleva casada casi 34 años. Tienen tres hijos adultos y varios nietos.

Los vecinos del pequeño pueblo de Castlewood —que forma parte de la comunidad más amplia de Watertown, Dakota del Sur—, quienes conocen a los Noem desde hace décadas, no daban crédito a lo que veían en las fotografías, pero también expresaron una gran solidaridad con Bryon Noem.

“Deben estar hechas con inteligencia artificial”, declaró el ganadero Kevin Ruesink al periódico The New York Times. Continuó: “Crecí jugando béisbol con Bryon”, dijo con un tono entre “desconfianza y lástima” después de que un periodista del diario le mostrara las fotografías de Bryon Noem. “Nunca he sabido que estuviera metido en cosas así. No me lo creo para nada”, incorporó.

Otros vecinos de Bryon Noem lo describieron como un esposo comprensivo que rehuía la atención que su esposa parecía disfrutar como secretaria de Seguridad Nacional.

“La gente conoce a Bryon como el esposo comprensivo que se esforzó por mantener una vida familiar normal mientras la popularidad de Kristi se disparaba”, declaró al medio The Times el tasador inmobiliario y columnista de prensa Brad Johnson, y agregó: “Esto demuestra que el precio del poder y la fama es muy alto. Pero Kristi provocó este tipo de cobertura con sus acciones en el Departamento de Seguridad Nacional”.

Traducción de Sara Pignatiello