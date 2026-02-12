Pam Bondi, tildada de “espeluznante” por supuesto rastreo del DOJ sobre búsquedas del caso Epstein

La fiscal general Pam Bondi fue calificada de “espeluznante” luego de que saliera a la luz un documento que aparentemente indica que el Departamento de Justicia está monitoreando qué archivos del caso Epstein consultan los miembros del Congreso.

En los últimos días, los legisladores tuvieron acceso a versiones sin censura de documentos que ya habían sido divulgados previamente, como parte de la orden de hacer públicos todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y tráfico de menores.

No obstante, durante una audiencia vinculada al caso, Bondi fue vista con un documento que, al parecer, detallaba los archivos revisados por la representante Pramila Jayapal desde una computadora del Departamento de Justicia con acceso sin restricciones a esos registros.

El documento parecía titularse “Jayapal Pramila Search History” (Historial de búsqueda de Pramila Jayapal) e incluía un diagrama vinculado a Epstein.

La presunta vigilancia a miembros del Congreso recibió fuertes críticas incluso dentro del propio Partido Republicano, donde la congresista Nancy Mace, aliada destacada de Trump, arremetió contra su propia bancada.

Pam Bondi fue calificada de "espeluznante" luego de que se revelara que el Departamento de Justicia estaría rastreando qué documentos del caso Epstein son consultados por miembros del Congreso ( Getty Images )

“Es espeluznante”, dijo Mace a un reportero de Zeteo News. “Soy bastante hábil con la tecnología. He estado probando el sistema.

Están rastreando cada archivo que abrimos y cuándo lo abrimos. Lo están rastreando todo”.

Sin embargo, la legisladora se negó a detallar cómo supo que el Departamento de Justicia estaría monitoreando el uso que los miembros del Congreso hacen de esos documentos.

“No quiero decirlo porque no quiero que lo oculten”, afirmó.

Más tarde reforzó sus acusaciones en X, donde sostuvo que la agencia habría marcado todos los archivos buscados, abiertos o revisados, e incluso aseguró que utilizó tecnología de “marca de tiempo” para registrar el momento exacto en que se accedía a los documentos.

La representante Jayapal también reaccionó y, en una entrevista con MSNOW, calificó como “inapropiado” el presunto rastreo a los legisladores.

La relación entre Jayapal y Bondi ya era tensa. Durante la audiencia, la fiscal general afirmó que no iba a “rebajarse” a su nivel y añadió:

“Está haciendo un espectáculo”.

Las acusaciones surgieron después de que Bondi pareciera tener en su poder el historial de búsqueda de la representante Jayapal ( Reuters )

Pero Jayapal no dio marcha atrás y aseguró que buscará frenar el presunto monitoreo de los archivos.

“Bondi llegó hoy con una especie de libreta en la que tenía impreso exactamente el historial de los correos que busqué”, escribió en X. “Es indignante y voy a avanzar para detener este espionaje contra los miembros del Congreso”.

La revelación encendió temores de que los documentos puedan ser utilizados con fines políticos por parte de los republicanos.

La representante por California Zoe Lofgren calificó el supuesto seguimiento del Departamento de Justicia como “impropio”, aunque señaló que “no es una sorpresa dado su comportamiento en tantas otras áreas”.

“Te registran con tu nombre, así que está claro que van a intentar sacar algo de eso”, afirmó en el programa The Arena with Kasie Hunt.

“Intentaron proteger a los responsables, a los presuntos cómplices. Son sus nombres los que aparecen tachados”, agregó.

Nancy Mace se negó a revelar cómo llegó a la conclusión de que estaba siendo rastreada, para evitar que el Departamento de Justicia modificara sus tácticas ( AFP via Getty Images )

Hasta ahora, Bondi no ha hecho comentarios adicionales sobre el presunto monitoreo a miembros del Congreso, mientras su partido enfrenta las repercusiones de su tensa comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La fiscal general acudió al Capitolio para responder por la lenta publicación de los archivos Epstein y por la supuesta difusión de documentos en los que no se habrían resguardado adecuadamente los nombres de las víctimas del pedófilo.

Durante la audiencia, el intercambio subió de tono en varias ocasiones y, en un momento, Bondi llegó a gritar: “No, voy a responder la pregunta como yo quiera responderla”.

“No, va a responder la pregunta como yo la formulé”, le respondió el demócrata Jerry Nadler.

Bondi comparecía en una audiencia sobre la lenta publicación de los archivos relacionados con el convicto por delitos sexuales Jeffrey Epstein ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

Bondi también lanzó varios ataques durante la audiencia, en la que llamó al demócrata Jamie Raskin un “perdedor acabado” y calificó la sesión de “ridícula”.

La comparecencia avivó aún más la tensión en torno al manejo de los archivos Epstein, al punto que el congresista republicano Thomas Massie le dirigió una crítica personal en X.

“Lo curioso de los insultos de Bondi a los miembros del Congreso que hicieron preguntas serias”, escribió Massie, “es que su equipo le preparó tarjetas con ataques personalizados, pero no pudo memorizarlos, así que se la ve pasando las tarjetas hasta encontrar la que corresponde a cada legislador”.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Justicia y con las representantes Jayapal y Mace para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri