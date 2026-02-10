Megyn Kelly pierde los estribos en una entrevista con Piers Morgan sobre Bad Bunny: “¡Por eso perdieron su cultura!”

La presentadora de pódcast Megyn Kelly se unió al coro de la indignación conservadora por el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl durante una alocada entrevista con Piers Morgan.

La defensora del movimiento MAGA y expresentadora de Fox News pareció indignada por la defensa de Morgan de la actuación en español del rapero, lo que la llevó a contraatacar contra su Gran Bretaña natal: “¡Por eso perdieron su cultura!”

El set del cantante puertorriqueño el domingo promovió un mensaje de amor y unidad, y fue ampliamente interpretado como un reproche a las duras medidas antiinmigración del presidente Trump, a las que Bad Bunny se opuso vehementemente.

Al parecer, esto no sentó nada bien a Trump, que destrozó la interpretación y afirmó que era “un insulto a la grandeza de América”.

“Este espectáculo del intermedio del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido”, escribió Trump en Truth Social unos 30 minutos después de que terminara el set.

Pero en su programa, Piers Morgan Uncensored el lunes, el presentador británico dijo que había visto la actuación de Bad Bunny y no entendía por qué tanto alboroto.

Megyn Kelly despotricó ante Piers Morgan diciendo que actuar en español era “un gesto obsceno al resto de América”. ( Piers Morgan Uncensored )

Morgan recordó que, a pesar de las quejas por el hecho de que el espectáculo fuera en español, el propio Trump reproducía a menudo Nessun Dorma de Luciano Pavarotti —cantada en italiano— en los mítines de campaña, y volvió a sonar en la Conferencia Nacional Republicana de 2024, cuando Trump fue consagrado candidato del partido a la presidencia.

Pero Kelly no se dio por aludida y despotricó contra Morgan diciendo que actuar en español era “un gesto obsceno al resto de América”.

“¿A quién le importa que tengamos 40 millones de hispanohablantes? ¡Tenemos 310 millones de personas que no hablan ni una pizca de español! Se supone que es un acontecimiento unificador para el país. No para los latinos”, se enfadó Kelly, poniendo acento hispano burlón.

“¡No necesitamos a un artista que no hable inglés y que hable español, y no necesitamos a un odiador de la ICE o de Estados Unidos como entretenimiento del descanso!”

Cuando Morgan señaló que Estados Unidos no tiene en realidad un idioma oficial, Kelly se enfureció aún más, volviendo su furia contra Gran Bretaña como advertencia de lo que, según ella, estaba en juego.

“Cedieron su cultura a un grupo de musulmanes radicales que llegaron y tomaron el control, y ahora ya no existe”, vociferó la presentadora, señalando con el dedo mientras retaba a Morgan con argumentos del movimiento MAGA.

“¡Aquí no permitimos eso! Ya sea hispano, ya sea musulmán... eso no ocurre en Estados Unidos de América. Por eso fue elegido el presidente Trump”.

Kelly criticó a Bad Bunny por negarse a hablar en inglés durante sus actuaciones e insistió en que la Super Bowl debe seguir siendo un “acontecimiento estadounidense por excelencia”.

“¡El fútbol, ese tipo de fútbol, es nuestro! Lo llaman fútbol americano. Y el espectáculo de medio tiempo y todo lo que lo rodea debe seguir siendo por excelencia de Estados Unidos. ¡Ni español, ni musulmán, ni nada que no sea un buen pastel de manzana americano a la antigua usanza! Debería haber un pastel de carne, quizá pollo frito, y un artista que hable inglés. ¡Así debería ser el Super Bowl!”.

Los tres platos mencionados están relacionados con otros países.

El acalorado intercambio no pareció causar ningún resentimiento entre Kelly y Morgan, y ella permaneció en el programa durante otros 20 minutos, deseándole finalmente “mucho amor” cuando el segmento finalmente terminó.

Traducción de Olivia Gorsin