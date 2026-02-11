Epstein habló con millonario emiratí de un “video de tortura” y encuentros sexuales, revelan archivos sin censura

El financiero pedófilo Jeffrey Epstein le dijo a un multimillonario emiratí que le “encantó el video de tortura”, en un inquietante intercambio de correos electrónicos incluido en los archivos de Epstein.

El sultán Ahmed bin Sulayem fue nombrado como uno de los “seis hombres ricos y poderosos” cuyas identidades habían sido previamente censuradas en los documentos.

Según los archivos, Epstein y Sulayem, director ejecutivo de la empresa internacional de logística DP World, mantuvieron correspondencia por correo electrónico y mensajes de texto durante años, en los que hablaron de sexo y compartieron enlaces a sitios fetichistas.

En un correo electrónico de abril de 2009 a Sulayem, Epstein escribió: “¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me encantó el video de tortura”.

El destinatario respondió: “Estoy en China, estaré en EE. UU. la segunda semana de mayo”.

En mensajes de 2007, Sulayem envió correos electrónicos a Epstein sobre sus intentos de conocer a una supermodelo.

Según otra serie de correos electrónicos obtenidos por Bloomberg, escribió: “Después de varios intentos durante varios meses conseguimos reunirnos en NY. Hay un malentendido, ¡ella quería ver cosas de NEGOCIO! ¡Y yo solo quería ver cosas de s***!”.

En 2015, Sulayem había sugerido visitar al financiero con su familia y le envió enlaces a páginas web de porno fetichista, según los archivos.

open image in gallery El sultán Ahmed Bin Sulayem (izquierda) siguió en contacto con el financiero Jeffrey Epstein tras la condena ( House Oversight Committee )

También envió correos electrónicos a Epstein sobre sus experiencias sexuales, y el pedófilo envió a Sulayem un enlace a un sitio web de acompañantes en 2017.

Ese mismo año, Sulayem compartió una copia de un pasaporte perteneciente a una “masajista personal” del “spa privado” de Epstein, en la que pedía ayuda para encontrarle trabajo como becaria en el hotel Rixos de Antalya (Turquía).

En los archivos también se publicaron imágenes de los dos multimillonarios juntos, sin contexto ni fechas, incluida una de ellos cocinando en una cocina.

Sulayem es un promotor inmobiliario de Dubái con un patrimonio neto estimado de hasta 8.000 millones de dólares. Es director ejecutivo de DP World desde 2016.

La empresa tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y trabaja en logística de carga, puertos y servicios marítimos. Afirman mover diariamente el 10 % del comercio mundial.

open image in gallery Epstein y Sulayem, fotografiados en otra imagen sin fecha de los archivos, parecían haber mantenido correspondencia durante años ( DOJ )

DP World emplea a 5.500 personas en el Reino Unido, según su página web, y trabaja en los puertos y terminales ferroviarias de mercancías de London Gateway y Southhampton.

La empresa es más conocida en el Reino Unido por la compra de los transbordadores P&O en 2019. El grupo despidió a casi 800 miembros de la plantilla en 2022 sin previo aviso ni consultas con los sindicatos de trabajadores.

El hecho de que se lo mencione en los archivos no sugiere que haya cometido un delito y Sulayem no fue acusado de ningún delito en relación con Epstein. Las búsquedas sugieren que su nombre figura más de 5.000 veces en los archivos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió a los legisladores acceder a los archivos completos por primera vez el lunes, lo que llevó al demócrata Ro Khanna y al republicano Thomas Massie a nombrar a Sulayem junto a otras cinco personas el martes.

open image in gallery Un correo electrónico previamente redactado, enviado a Epstein sobre un “video de tortura” ( US Department of Justice )

“Hasta esta noche nadie sabía quién envió el video de tortura a Epstein”, manifestó el congresista republicano Thomas Massie. “Fui al Departamento de Justicia, quité la censura del correo electrónico y realicé una búsqueda inversa para descubrir que se trataba de un sultán”.

Y enfatizó: “¡Nuestra ley exige que se censure la información de las VÍCTIMAS, no la de los hombres que enviaron a Epstein porno de tortura!”.

El Departamento de Justicia se enfrenta a una presión cada vez mayor para que publique los tres millones de archivos Epstein restantes y elimine, en la medida de lo posible, otras censuras en los tres millones que ya se publicaron.

“Si en dos horas encontramos a seis hombres que estaban ocultando, imagínense a cuántos hombres están encubriendo en esos tres millones de archivos”, señaló Khanna en un discurso ante la Cámara de Representantes el martes.

open image in gallery Los representantes Thomas Massie y Ro Khanna hablan con los periodistas sobre los archivos Epstein frente a las oficinas del Departamento de Justicia en Washington, D. C. ( Getty )

En palabras de Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que también revisó los documentos sin censura: “Pude determinar, al menos eso creo, que había toneladas de censuras completamente innecesarias, además de que no censuraron bien los nombres de las víctimas”.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que se convirtió en ley en noviembre, permite que se oculten y censuren ciertas partes, incluida la información personal identificable sobre las víctimas que constituiría una clara invasión de la privacidad; archivos que muestren abusos de menores o imágenes de muerte, abusos o lesiones; e información que interferiría con ciertas investigaciones, política exterior o seguridad.

La ley prohíbe las censuras para salvar la vergüenza, el daño a la reputación o la sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario del gobierno, figura pública o dignatario extranjero. Todas las censuras deben explicarse por escrito.

The Independent se puso en contacto con DP World y con el Departamento de Justicia de EE. UU. en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin