Las secuelas de la publicación de tres millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. como parte de los archivos de Jeffrey Epstein siguen implicando a políticos y empresarios de alto nivel a medida que se descubren más revelaciones.

El martes, el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, admitió haber visitado la isla caribeña de Epstein en 2012 después de haber afirmado, cuatro meses atrás, que le había repugnado tanto el financiero caído en desgracia que había cortado lazos con él en 2005.

Los documentos habían indicado que Lutnick tenía una relación de mayor alcance con Epstein de lo que había sugerido anteriormente.

Además, el Departamento de Justicia se enfrenta a las críticas de los legisladores por la supuesta supresión indebida de los nombres de posibles cómplices o funcionarios nombrados.

Estos son los últimos avances en relación con los archivos de Epstein:

A medida que los periodistas revisan los tres millones de páginas de los archivos de Epstein, se descubren más revelaciones sobre poderosas personas relacionadas con el financiero caído en desgracia ( AFP via Getty Images )

Lutnick admite haber visitado la isla de Epstein

Lutnick admitió haber visitado la isla de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. con su familia en 2012, pero negó enfáticamente cualquier delito durante una audiencia no relacionada en el Senado el martes por la mañana.

“Almorcé con él cuando pasaba por ahí en barco, durante unas vacaciones familiares”, declaró Lutnick tras ser interrogado por el senador Chris Van Hollen.

“Mi esposa estaba conmigo, así como mis cuatro hijos y las niñeras. Otra pareja también estaba allí con sus hijos, y almorzamos todos en la isla. Eso es cierto. Estuvimos allí durante una hora; luego, nos fuimos”, explicó.

La nueva revelación se produce después de los informes que contradicen una afirmación que Lutnick hizo tan recientemente como en octubre, cuando dijo que se había reunido con Epstein una vez en 2005, pero que había quedado tan asqueado que “nunca [había vuelto] a estar en la misma habitación con él socialmente, por negocios o incluso por filantropía”.

Sin embargo, en los nuevos documentos de los archivos de Epstein se sugiere que Lutnick y Epstein se citaron para tomar unas copas en mayo de 2011, que hablaron varias veces por teléfono a partir de 2009, y que Epstein donó 50.000 dólares a una cena filantrópica de reconocimiento a Lutnick en 2017.

Lutnick insistió el martes en que no había ocurrido nada “inapropiado” mientras él y su familia estaban en la isla, y que no había visto nada más que al personal atendiendo a Epstein.

Lutnick dijo que él y su familia no habían presenciado nada sospechoso mientras estuvieron en la isla de Epstein durante un breve lapso de tiempo en 2012 ( Getty Images )

Sin embargo, varios legisladores han aprovechado la revelación para pedir la dimisión de Lutnick.

Por otra parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump todavía apoya a Lutnick, y se refirió al secretario de Comercio como un “miembro muy importante del equipo de Trump”.

Lutnick no ha sido acusado de ningún delito y ha negado cualquier infracción. Aparecer mencionado en los archivos Epstein no implica en sí mismo ningún delito.

Trump habría dado las gracias a la policía de Florida por investigar a Epstein en 2006

El jefe de policía de Palm Beach, Florida, Michael Reiter, dijo a los agentes del FBI que Trump llamó al Departamento de Policía en julio de 2006 para agradecerles que investigaran a Epstein, afirmando que “todo el mundo [sabía] que [había estado] haciendo eso”.

Una transcripción de una entrevista de 2019 del FBI con el ahora ex jefe de policía, publicada en los archivos de Epstein, indica que el presidente de EE. UU. podría haber sabido de las actividades de Epstein y Ghislaine Maxwell con mujeres jóvenes y niñas antes de la condena estatal de Epstein en 2008.

Trump recomendó a la policía centrarse en la “malvada” Maxwell, según declaró Reiter al FBI.

Asimismo, Reiter dijo al Miami Herald que el FBI lo había entrevistado en octubre de 2019 sobre la investigación de su departamento sobre Epstein. En ese momento, afirmó que Trump lo había llamado en julio de 2006.

No obstante, cuando se le preguntó, en julio de 2019, si tenía conocimiento de que Epstein abusó de mujeres menores de edad, Trump dijo a los periodistas: “No, no tenía ni idea. No lo sabía”.

En julio de 2025, los periodistas preguntaron a Trump si sabía por qué Epstein había contratado a empleadas de Mar-a-Lago. Trump respondió: “No, realmente no sé por qué”.

Epstein pagó $100 millones a Les Wexner tras acusaciones de robo

Un memorando interno del Departamento de Justicia sugiere que los abogados del multimillonario Les Wexner —ex director ejecutivo de Victoria's Secret— dijeron a los fiscales federales que Epstein le había pagado $100 millones por robar o manejar mal cientos de millones de dólares.

El memorando afirma que Epstein fue el principal asesor financiero de Wexner a partir de la década de los 90, lo que implicaba gestionar bienes inmuebles, un avión privado y otros lujos propiedad de Wexner o de sus empresas. Sin embargo, después de que los abogados de la empresa se hicieran cargo de las finanzas de Wexner, al parecer descubrieron que se había malversado una importante cantidad de fondos.

Para evitar llamar la atención, ya que Epstein se enfrentaba a sus primeros problemas legales en Florida, Wexner aceptó un acuerdo privado de $100 millones. Wexner dijo que había roto relaciones con Epstein después de eso y que no había tenido ningún contacto posterior con él. No hay indicios de que Wexner haya cometido ningún delito

Los legisladores Massie (izquierda) y Khanna han arremetido contra el Departamento de Justicia de EE. UU. por suprimir indebidamente los nombres de personas relacionadas con Epstein y Maxwell ( Getty )

El Departamento de Justicia desclasifica nombres en la lista de posibles conspiradores

El Departamento de Justicia desclasificó el lunes por la noche los nombres de las personas que figuraban junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, posibles coconspiradores, bajo la presión de dos legisladores.

El representante republicano Thomas Massie y el representante demócrata Ro Khanna se encontraban entre los legisladores que revisaron versiones no censuradas de los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia, y criticaron a los funcionarios por ocultar los nombres de Wexner; Lesley Groff, asistente ejecutiva de Epstein; y Karyna Shuliak, exnovia de Epstein.

Por su parte, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez preguntó al fiscal general adjunto, Todd Blanche, por qué el nombre de Wexner había sido censurado en primer lugar.

Traducción de Sara Pignatiello