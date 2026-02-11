Fans aseguran que ‘Los Simpson’ predijeron los archivos secretos de Epstein hace 25 años

Los Simpson, considerada durante años como una especie de oráculo de noticias futuras y fenómenos de la cultura pop, volvió a encender teorías conspirativas tras la reaparición de un episodio del 2000 que parece evocar detalles inquietantes sobre la isla de Jeffrey Epstein.

Desde su estreno en 1989, la icónica comedia animada de Fox ha “anticipado” de manera sorprendente decenas de hechos reales, desde la presidencia de Donald Trump hasta la aparición de los relojes inteligentes.

Ahora, los seguidores de la serie han vuelto a poner el foco en un episodio de la temporada 12, luego de que Matt Groening, creador de Los Simpson, fuera mencionado en documentos judiciales vinculados al caso Epstein.

En el episodio titulado ‘Amenaza informática’, citado como una parodia de la serie de ciencia ficción de 1968 The Prisoner, el protagonista Homero Simpson lanza un blog de chismes bajo el seudónimo de “Sr. X” y, al quedarse sin exclusivas reales para publicar, comienza a difundir rumores en internet.

Sin embargo, una de esas historias falsas resulta ser cierta, y Homero es secuestrado y llevado a una isla misteriosa, donde envían a quienes “saben demasiado” sobre las poderosas figuras que controlan el mundo.

'Los Simpson' habrían adelantado la oscura historia de la isla de Jeffrey Epstein en un episodio del 2000, donde se le acusó de abuso y tráfico de menores

Una imagen del episodio de la temporada 12 de Los Simpson en la que Homero advierte a los demás: "Atención: unos tipos siniestros en una isla, en algún lugar, están manejando el mundo en secreto"

Los dueños de la isla le advierten a Homero: “Nadie sale de la isla”. Pero él logra escapar, regresa a su casa y publica en su blog que “unos tipos siniestros en una isla, en algún lugar, están manejando el mundo en secreto”.

En las últimas semanas, escenas del episodio se han viralizado en redes sociales, ya que muchos ven similitudes con el caso de Epstein, el financista caído en desgracia acusado de abusar sexualmente y traficar con niñas y jóvenes en sus islas Little Saint James y Great Saint James durante años. A lo largo de su carrera, Epstein estuvo vinculado con algunas de las figuras más poderosas del mundo, lo que alimentó especulaciones sobre quiénes pudieron haber estado involucrados en esos delitos. En agosto de 2019, fue hallado sin vida en su celda en una cárcel de Manhattan.

Jeffrey Epstein era propietario de islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que ha reavivado comparaciones con la frase de Homero Simpson en la serie: "unos tipos siniestros en una isla, en algún lugar, están manejando el mundo en secreto"

“Que Los Simpson hayan predicho lo de Epstein es lo que finalmente va a romperme el cerebro”, escribió un usuario en X. Otro lanzó: “¿LOS SIMPSONS SABÍAN TODO??”.

Y añadió: “Acaban de publicarse más nombres en los archivos de Epstein… y mientras tanto, Los Simpson ya nos habían advertido en 2000 que ‘unos tipos siniestros en una isla, en algún lugar, están manejando el mundo en secreto’”.

También hubo quienes señalaron posibles vínculos con la mención de Groening en documentos judiciales desclasificados en 2019. En esos documentos, la denunciante de Epstein, Virginia Giuffre, aseguró que cuando tenía 16 años le dio un masaje en los pies a Groening durante un vuelo en el jet privado del financista, aunque no presentó acusaciones adicionales de conducta indebida contra el creador de la serie.

Groening no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por The Independent.

