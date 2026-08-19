Eric Trump se convirtió el miércoles en el último miembro del círculo íntimo del presidente de EE. UU., Donald Trump, en salir en defensa de la asistente de la Casa Blanca, Natalie Harp, en un momento en que su estrecha relación con el mandatario genera un intenso interés público.

En las redes sociales, Eric, hijo del presidente, defendió a Harp declarando que era “una joven increíble, superviviente de cáncer, una persona genuinamente buena y, posiblemente, una de las personas más trabajadoras de la Casa Blanca”.

“Está profundamente comprometida con mi padre, con su trabajo y con este país”, escribió Eric Trump.

Sus declaraciones fueron en respuesta a las palabras del hermano de Harp, Preston Harp, quien calificó la relación de su hermana con el presidente como una “obsesión enfermiza” durante una entrevista con CNN.

Eric Trump calificó a Preston Harp de “auténtica basura” por sus comentarios e insultó su apariencia, insistiendo en que Natalie “[había heredado] toda la genética de la familia”.

open image in gallery Eric Trump (en el centro a la derecha de la foto) defendió a una de las colaboradoras más cercanas de su padre, Natalie Harp (en el centro a la izquierda de la foto), después de que su relación con el presidente de EE. UU. se convirtiera en objeto de especulaciones públicas ( Getty )

Harp, una auxiliar de la Casa Blanca de 35 años, ha estado en el centro de atención en los últimos días por su lealtad inquebrantable al presidente. Esto ocurrió después de que el noticiero CBS News informara que Harp había sido una de los pocos asistentes que Trump llevó consigo en un vuelo militar aparte cuando abandonó Turquía discretamente el mes pasado. Trump fue sacado del Air Force One en un contenedor de catering en respuesta a una supuesta amenaza de asesinato por parte de Irán.

El senador demócrata Jon Ossoff atrajo aún más atención hacia Harp al mencionarla mientras criticaba al presidente en un mitin en Georgia el fin de semana. Ossoff afirmó que el presidente Trump preferiría “viajar con Natalie en su aparentemente indefenso palacio volador” en lugar de cumplir con su trabajo.

Los aliados de Trump han reaccionado con furia contra Ossoff y otros que mencionan a Harp. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó a Ossoff como “el mayor perdedor y cornudo de la política”.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de Ossoff el martes, Trump comparó la apariencia del senador con la del personaje cómico Pee-wee Herman. Además, la cuenta de “Respuesta Rápida” de la Casa Blanca en X luego atacó a la reportera de CNN que le había preguntado al presidente sobre el comentario de Ossoff, haciendo referencia a sus hijos.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, también declaró: “Jon Ossoff es un patético y afeminado niño de teatro que se hace pasar por Barack Obama. A nadie le importa un carajo lo que diga este perdedor insignificante”.

El comentarista político conservador Scott Jennings calificó a Ossoff de “ser humano despreciable”.

open image in gallery Harp sigue de cerca al mandatario, a menudo con una pila de papeles, para mostrarle a Trump versiones impresas de publicaciones en redes sociales, artículos o mensajes ( AFP/Getty )

Harp ha trabajado para Trump durante muchos años y tiene fama de serle devota.

Se la suele ver muy cerca de Trump, llevando papeles o bolsas grandes. Se ha ganado el apodo de “la impresora humana” porque lleva consigo una impresora portátil para proporcionarle al presidente copias físicas de publicaciones en redes sociales, artículos de opinión halagadores o mensajes.

Los nuevos detalles sobre la relación de Harp con el presidente, revelados la semana pasada, han avivado aún más los comentarios. CNN informó el martes que Harp se había metido en el maletero del vehículo VUD del presidente en octubre de 2023, cuando este se dirigía a una audiencia judicial en la ciudad de Nueva York.

El periódico The New York Times reveló detalles de una carta que Harp supuestamente escribió al líder después de un viaje a Escocia en 2023, donde se disculpó por haber corrido grandes distancias para seguir el ritmo del carrito del presidente Trump en un campo de golf.

En la carta, también se disculpó por estar distraída y por “olvidarse de comer” y “olvidarse de dormir”. Supuestamente la firmó con la frase: “Con todo mi corazón, Natalie”.

Traducción de Sara Pignatiello