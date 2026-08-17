Natalie Harp, asistente de Trump, recibe nuevo apodo luego de que un video revelara una de sus funciones clave

Una empleada de la Casa Blanca de Donald Trump, a quien una vez se le apodó la “impresora humana” del presidente de EE. UU., ahora tiene un nuevo apodo después de que se revelara que había sido parte del pequeño grupo elegido para acompañar al mandatario durante su escape clandestino del Air Force One en Turquía después de la cumbre de la OTAN el mes pasado.

Según Maggie Haberman, reportera del periódico The New York Times, el mandatario eligió a la asistente ejecutiva Natalie Harp para formar parte del trío que lo acompañaría en un camión de catering aéreo para trasladarse secretamente del Boeing 747 presidencial a un avión más pequeño para un vuelo de Ankara a la base aérea de RAF Mildenhall, porque ella representa una especie de apoyo emocional para el mandatario de 80 años.

“Natalie Harp es como su chupete, por decirlo de alguna manera, su cobijita”, dijo Haberman durante su aparición en el noticiero MSNOW el domingo, al explicar la elección de Trump al presentador Jacob Soboroff.

De manera similar, Haberman afirmó que Trump había elegido a los otros dos auxiliares que se habían unido a él —Walt Nauta y Dan Scavino— debido a su larga trayectoria trabajando para él en puestos delicados, y que el empleo de Scavino se remonta a décadas atrás, a sus días como joven caddie de golf en uno de los clubes de golf de Trump.

Nauta, cuyo cargo es director de Operaciones de la Oficina Oval, fue asistente militar de Trump durante su primer mandato, pero lo siguió al exilio político en Florida después de que perdiera las elecciones de 2020, convirtiéndose posteriormente en codemandado en el caso presentado contra Trump por supuestamente retener ilegalmente documentos clasificados en su casa de Florida después del final de su primer mandato.

open image in gallery Se ve a la asistente ejecutiva de Trump, Natalie Harp, bajándose del avión Marine One tras aterrizar en Washington el domingo ( Getty )

open image in gallery Natalie Harp, asesora del presidente Trump, fue una de las pocas personas de su equipo que le acompañaron cuando dejó atrás el avión presidencial como señuelo ante la amenaza iraní mientras viajaba desde Turquía ( Getty )

Según Haberman, el también ex suboficial jefe de la Marina sigue desempeñando funciones de guardaespaldas y siempre lleva consigo un maletín marrón que acompaña al presidente, el cual contiene laca para el cabello, caramelos de menta y “todo tipo de cosas”.

Pero la relación de Trump con Harp ha sido objeto de un escrutinio público cada vez mayor en los días transcurridos desde que se hizo público su cambio secreto de avión.

La mujer de 34 años ya había suscitado preocupación en el Servicio Secreto y en otras personas de su entorno por dejar notas en las que declaraba su admiración por el ex presentador de telerrealidad.

El hermano de Harp, con quien está distanciada, ha calificado su relación con el presidente de “poco saludable” y se ha referido a ella como el “club de fans” de Trump.

open image in gallery La periodista del ‘New York Times’ Maggie Haberman (en la foto, en la sala de prensa de la Casa Blanca el año pasado), le ha puesto un nuevo apodo a Natalie Harp, la estrecha colaboradora personal de Trump ( Getty )

Harp se ganó el apodo de “impresora humana” porque le proporciona regularmente a Trump impresiones de gran formato de artículos de noticias y publicaciones en redes sociales, incluso las suyas propias.

Pero en los últimos años, la asistente ha asumido otro papel fundamental en el círculo de Trump: redactar las publicaciones de Truth Social que él suele dictar.

Un video del documental de Apple TV The Art of the Surge muestra a Harp asumiendo esa tarea que antes realizaba Scavino, mientras Trump y sus principales asesores veían el discurso de la entonces vicepresidenta Kamala Harris en la convención demócrata de 2024.

The Independent informó en febrero que Harp, una antigua personalidad televisiva de derecha, ha sido durante mucho tiempo una de las personas con acceso a la cuenta Truth Social de Trump y fue responsable de publicar un video racista que representaba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como simios.

Harp, que se sienta justo fuera de la Oficina Oval durante su jornada laboral, gestiona las publicaciones diarias del mandatario en las redes sociales, cuando él no lo hace personalmente.

Traducción de Sara Pignatiello