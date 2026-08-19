Todo lo que sabemos sobre Natalie Harp: hermano de la asesora de Trump cuestiona la relación “enfermiza”

Donald Trump es conocido por rodearse de leales fervientes, pero una colaboradora en particular ha llamado mucha atención últimamente.

Natalie Harp, a quien se ve con frecuencia junto al presidente y quien, según se informa, ayuda a administrar su cuenta de Truth Social, fue una de las pocas personas que acompañó a Trump en un avión militar que partió de Turquía en julio.

Se organizó el vuelo secreto para evitar una supuesta amenaza iraní contra el presidente, pero generó una fuerte reacción cuando se supo que Trump dejó atrás a otros miembros de su equipo y a periodistas en un Air Force One que servía de señuelo.

El senador Jon Ossoff, estrella en ascenso del Partido Demócrata, criticó a Trump por el incidente en un discurso durante un mitin el domingo y expresó que el comandante en jefe prefería “viajar con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso” antes que hacer su trabajo.

A continuación, repasamos lo que sabemos sobre Harp y cómo se convirtió en una de las partidarias del presidente.

open image in gallery El presidente Donald Trump junto a su asesora Natalie Harp al bajar del Marine One el domingo ( AFP/Getty )

¿Quién es Natalie Harp?

La californiana de 35 años saltó a la fama en 2019, cuando subió al escenario en una conferencia en Washington, D. C., y elogió a Trump por haber firmado la Ley del Derecho a Intentar (Right to Try Act) de 2018.

Harp, quien luchó contra un cáncer de huesos en etapa II, afirmó que tanto la “clase política” como el “establishment médico” la habían ignorado, pero que Trump, el “buen samaritano”, la ayudó.

“Él renunció a su calidad de vida para que pudiéramos vivir, trabajar y luchar con dignidad, porque cree en la supervivencia de los luchadores, no de los más aptos”, manifestó.

Más tarde, Trump la invitó a hablar en el escenario de la Convención Nacional Republicana de 2020 a favor de la ley. Una vez más, Harp atribuyó a la política de salud de Trump el haberle salvado la vida e incluso lo comparó con el personaje de Jimmy Stewart en It’s a Wonderful Life.

“No estaría viva hoy si no fuera por ti”, dijo.

El hermano distanciado de Harp, Preston, declaró a The Daily Mail que ambos fueron educados en casa y criados por una madre “extremadamente conservadora”.

Con el tiempo, Preston se distanció de su madre y su hermana, pero se mantuvo cercano a su padre, quien falleció en 2020, un mes antes de que Harp diera el discurso en la Convención Nacional Republicana.

Los reporteros del New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan analizan en el libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (que en español sería Cambio de régimen: dentro de la presidencia imperial de Donald Trump), cómo Harp siguió siendo una ferviente partidaria de Trump entre sus dos mandatos presidenciales.

Finalmente, se unió a su equipo en 2022, tras un periodo presentando un programa en One America News Network.

open image in gallery El hermano de Harp describió su relación con Trump como “muy tóxica” ( AFP/Getty )

Administradora de Truth Social

Según se informa, Harp es la principal colaboradora de la Casa Blanca que ayuda al presidente a publicar constantemente en Truth Social.

Según el Wall Street Journal, la asesora recopila publicaciones de aliados o seguidores que elogian al presidente, refuerzan teorías de conspiración conocidas, condenan a los demócratas o insultan a los oponentes de Trump para que el presidente las revise.

Una vez que Trump aprueba el contenido, mediante borradores impresos, Harp accede a la cuenta de Truth Social del presidente y los publica, a menudo fuera del horario laboral, como a altas horas de la noche, durante el fin de semana o incluso en días festivos, según se afirma.

Para mantener el ánimo del presidente, Harp suele llevar consigo un ordenador portátil y, a veces, una impresora para mostrarle físicamente los artículos, lo que le valió el apodo de “la impresora humana”, añadió The New York Times.

“Ella mantiene a todo el mundo de muy buen humor y, lo que es más importante, mantiene al presidente de muy buen humor”, declaró el representante Ronny Jackson, antiguo médico del presidente, a Fox News Digital en 2024.

open image in gallery Se dice que la asistente ayuda a administrar la cuenta de Trump en Truth Social ( AFP/Getty )

Trump como “figura paterna” y una relación “enfermiza”

El hermano de Harp ha expresado abiertamente sus críticas con respecto a la relación laboral con el comandante en jefe al describirla como “enfermiza” en una entrevista con The Daily Mail .

“Actúa como si fuera su club de fans”, indicó Preston Harp en junio, además de describir a Trump como una “vergüenza nacional”.

El hermano, que vive en Managua, la capital de Nicaragua , comentó al periódico que descubrió que su hermana trabajaba para el presidente a través de una noticia de 2023 que describía a su asistente.

“No entiendo por qué mi hermana, o cualquier otra persona, querría trabajar para Trump”, planteó a la publicación.

En una entrevista aparte con el Daily Beast en julio, Preston Harp explicó por qué creía que su hermana era una partidaria.

“Creo que ella ve a Trump como una especie de figura paterna porque él encarna la doctrina del excepcionalismo estadounidense”, explicó.

El apoyo que Natalie, al igual que otros miembros del equipo de Trump, ha demostrado al presidente a lo largo de los años también ha recibido elogios.

“Ningún presidente ha cultivado tanta lealtad entre su personal y los funcionarios de su administración como el presidente Trump; es una prueba de su compromiso con nuestro país y su gente”, declaró anteriormente a The Independent el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Asimismo, la describió como “una funcionaria muy querida de la Casa Blanca” y agregó que “los medios de comunicación que difunden noticias falsas jamás comprenderán lo que significa ser tan respetada y admirada como ella”.

open image in gallery Harp ha afirmado que “no estaría viva” de no ser por Trump ( Getty )

Un intercambio secreto de aviones en Turquía

Durante el incidente ocurrido en Turquía en julio, varios altos funcionarios de la Casa Blanca permanecieron a bordo de un avión señuelo Air Force One ante la preocupación por un posible intento de asesinato.

Según se informa, Harp fue una de las pocas personas del personal que acompañó a Trump en el traslado a otro avión utilizando un camión de catering del aeropuerto.

Dan Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, también se unieron al segundo vuelo, según informó un funcionario estadounidense a The Washington Post.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos políticos, Stephen Miller, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encontraban entre los que permanecieron en el avión señuelo con los periodistas que cubrían el viaje.

Cuando The Post reveló los detalles, Trump procedió a defender la operación de distracción e hizo hincapié en que estaba actuando según las instrucciones del Servicio Secreto.

“Creo que, de hecho, el avión en el que volé corría mayor riesgo”, admitió Trump a los periodistas a principios de este mes. “Creo que corría mayor riesgo porque ese sería el avión que probablemente elegirían”.