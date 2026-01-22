Trump presenta su Junta de Paz en Davos mientras se cuestiona el liderazgo de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere poner el foco en su propuesta de "Junta de Paz" en el Foro Económico Mundial el jueves, con el fin de impulsar un proyecto que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia, y luego por una dramática renuncia a esa propuesta.

La nueva junta se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego en Gaza, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su composición y mandato ha llevado a algunos aliados tradicionales de Washington a rechazarlo hasta ahora.

Trump se mostró confiado con su idea antes de lo que la Casa Blanca calificó como un “anuncio de su carta fundacional” en un aparte del foro que se celebra en los Alpes suizos.

"Tenemos mucha gente excelente que quiere unirse", dijo Trump con el presidente egipcio, Abdel-Fattah el-Sissi, a su lado durante una reunión el miércoles. Egipto es uno de los países que ha anunciado que se unirá a la iniciativa del mandatario republicano. "Va a ser la junta más prestigiosa jamás formada".

Unos 35 países habrían aceptado unirse al proyecto, según dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense a reporteros, y 60 han sido invitados a participar. El funcionario habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con las directrices de la Casa Blanca.

Trump, que ha mencionado que la junta podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta, dijo que algunos líderes han indicado que planean sumarse a su iniciativa pero necesitan la aprobación de sus parlamentos. Su gobierno está recibiendo consultas sobre la membresía de naciones que no habían sido invitadas, agregó.

Aún no está claro quién se unirá

Sin embargo, quedan grandes incógnitas por resolver. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus “socios estratégicos” antes de decidir comprometerse. El mandatario tiene previsto recibir el jueves al presidente palestino, Mahmud Abás, para conversaciones en Moscú.

Otros han planteado preguntas acerca de por qué Putin y otros líderes autoritarios han sido invitados a unirse. Trump dijo que quería a “todos” los que fueran poderosos. “Tengo algunas personas controvertidas. Pero estas son personas que hacen su trabajo. Son personas que tienen una tremenda influencia”.

Mientras, algunas naciones europeas han rechazado su invitación. Noruega y Suecia revelaron que no participarán, después de que lo hiciera Francia. Las autoridades francesas subrayaron que, aunque apoyan el plan de paz para Gaza, le preocupa que la junta pudiera buscar reemplazar a la ONU como el principal foro para la resolución de conflictos.

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, apuntó que “aún no ha llegado el momento de aceptar la invitación”, de acuerdo con la agencia noticiosa STA. Su principal preocupación sería que el mandato de la junta podría ser demasiado amplio y podría socavar el orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas.

Reino Unido, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, Canadá, Rusia, Ucrania y China tampoco han indicado aún su respuesta a la invitación de Trump. Que el líder estadounidense haya cancelado los elevados aranceles con los que amenazó por Groenlandia podría aliviar la reticencia de algunos aliados, pero la cuestión está aún lejos de resolverse.

La junta surgió de la propuesta de alto el fuego

La idea de la Junta de Paz se expuso por primera vez en el plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump para Gaza, e incluso fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las cartas de invitación a los líderes mundiales antes de Davos indicaron que la labor del panel podría no limitarse al sitiado territorio palestino.

Cuando un reportero le preguntó a principios de semana si la junta debería reemplazar a la ONU, Trump respondió que “podría”. Además, afirmó que el organismo mundial “no ha sido muy útil” y “nunca ha estado a la altura de su potencial”, pero también dijo que Naciones Unidas debería seguir existiendo “porque el potencial es muy grande”.

Las esperanzas de Trump para la junta recibieron buenas noticias el miércoles, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que había aceptado unirse. En un primer momento, su oficina había criticado la composición del comité de la junta encargado de supervisar Gaza.

Meses después del inicio del alto el fuego, más de dos millones de palestinos en Gaza continúan sufriendo la crisis humanitaria desatada por más de dos años de guerra. Y la violencia, aunque no al mismo nivel que antes del acuerdo de octubre y de la liberación de los rehenes, continúa.

La clave para que la tregua en Gaza continúe es el desarme de Hamás, algo a lo que el grupo insurgente que controla el enclave desde 2007 se ha negado y que Israel considera no negociable.

Trump dijo el miércoles que su gobierno debería saber en las próximas semanas si Hamás aceptará deponer las armas.

“Si no lo hacen (...) serán eliminados. Muy rápidamente”, declaró.

Protestas en Irán como telón de fondo

El impulso de Trump por la paz se produce también después de que este mes amenazara con una acción militar contra Irán por su violenta represión a algunas de las mayores protestas callejeras en años, que causó miles de fallecidos.

Por el momento, el líder estadounidense ha señalado que no llevará a cabo nuevos ataques contra la República Islámica después de que, según dijo, recibió garantías de que el gobierno no llevaría a cabo las ejecuciones planeadas de más de 800 manifestantes.

Pero incluso mientras se preparaba para presentar su Junta de Paz, Trump alegó que su postura hacia Teherán —incluyendo los ataques a las instalaciones nucleares iraníes en junio— fue crucial para la consolidación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Irán era el principal patrocinador del grupo insurgente, proporcionándole cientos de millones de dólares en ayuda militar, armas, entrenamiento y apoyo financiero a lo largo de los años.

"Si no hubiéramos hecho eso, no habría habido posibilidad de alcanzar la paz", manifestó Trump acerca de Irán.

Reunión con Zelenskyy

Trump también espera hablar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el jueves, aunque no estaba claro si la conversación sería en Davos o por teléfono.

Pero Trump, quien continúa intentando que Zelenskyy y Putin acuerden los términos para poner fin a su guerra de casi cuatro años, volvió a mostrar su frustración con ambos el miércoles.

"Creo que ahora están en un punto donde pueden reunirse y llegar a un acuerdo", señaló. "Y si no lo hacen, son estúpidos, eso va para ambos".

