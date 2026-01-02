Trump habla sobre sus preocupaciones por su salud y el consejo del médico que ignora

El presidente Donald Trump respondió a las preocupaciones sobre su salud en una nueva y amplia entrevista en la que habló sobre sus medicamentos, su horario de sueño, sus hábitos y por qué ignora los consejos de algunos médicos.

Las dudas sobre el bienestar del presidente, de 79 años, surgieron después de que fue fotografiado con las manos con moretones —y luego maquilladas para disimularlos— y los tobillos hinchados.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el mes pasado que los moretones se debían a “frecuentes apretones de manos”.

Numerosas noticias hicieron saltar las alarmas sobre los tobillos hinchados del presidente Donald Trump. El Presidente dijo que había probado a ponerse medias de compresión, pero que no le duraban demasiado.

Pero dijo a The Wall Street Journal, en una entrevista publicada el jueves, que los hematomas se deben a que toma una dosis de aspirina más alta de lo que recomiendan los médicos, y que lo hizo durante años.

“Soy un poco supersticioso”, señaló. “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero que me corra sangre espesa por el corazón. Quiero sangre fina y agradable corriendo por mi corazón. ¿Tiene sentido?”

El presidente también dijo que se maquilla la mano después de que “alguien vuelva a golpearlo” y “tengo maquillaje que es, ya sabes, fácil de poner, se tarda solamente unos 10 segundos”.

Trump es la persona de más edad en asumir la presidencia, un trabajo que es 24/7 y tiene innumerables factores de estrés. Pero el médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo que se encuentra en “un estado de salud excepcional y perfectamente apto para ejecutar sus deberes como comandante en jefe”.

Barbabella también dijo que Trump toma aspirina para “prevención cardíaca”. Pero el presidente toma 325 miligramos diarios en lugar de la dosis baja habitual de 81 miligramos.

Trump pareció quedarse dormido en una reunión del Gabinete a principios de este mes. Pero declaró al Journal que a veces los fotógrafos lo captan parpadeando

“Prefieren que tome la más pequeña”, dijo. “Yo tomo la más grande, pero lo vengo haciendo durante años, y lo que hace es provocar hematomas”.

El presidente también fue filmado con los ojos cerrados durante las reuniones del Gabinete y en la Oficina Oval. Trump dijo que no duerme mucho y que suele llamar y enviar mensajes de texto a sus ayudantes a las 2 de la madrugada o más tarde.

“Nunca fui un gran dormilón”, dijo. Y rechazó la acusación de que se queda dormido.

“Voy a cerrarlos. Es muy relajante”, dice de sus ojos. “A veces me toman una foto parpadeando, parpadeando, y me capturan con los ojos cerrados”.

Trump dice que se maquilla las manos después de que alguien le "volvió a pegar".

También se sabe que Trump sigue una dieta rica en comida rápida, como hamburguesas y patatas fritas. Tampoco hace mucho ejercicio fuera del golf. “Caminar en una cinta o correr en una cinta durante horas y horas como hacen algunas personas, eso no es para mí”, dijo.

Además de aspirina, el médico de Trump informó en abril de que toma rosuvastatina y ezetimiba para el colesterol, y crema de mometasona para una afección cutánea.

Trump también hizo declaraciones divergentes sobre las exploraciones médicas que recibió. En octubre, dijo que le hicieron una resonancia magnética en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Pero resultó que le hicieron una tomografía computarizada. Una resonancia magnética requiere más tiempo y es mejor para revisar los tejidos blandos.

Trump declaró al Journal que lamentaba haberse sometido a un examen avanzado porque sometía su salud a un escrutinio adicional.

“En retrospectiva, es una pena que lo cogiera porque les daba un poco de munición”, dijo. “Me habría ido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo tomara me decía: 'Vaya, ¿pasa algo? Bueno, no pasa nada’”.

Los tobillos hinchados de Trump también causaron preocupación este año. La Casa Blanca dijo más tarde que los hematomas de la mano y los tobillos hinchados tenían una raíz común: la insuficiencia venosa crónica, por la que se dañan las venas de las piernas.

Trump dijo que probó brevemente usar calcetines de compresión para la afección, pero dejó de hacerlo porque “no me gustaban”.

Traducción de Olivia Gorsin