Según reportes de medios estadounidenses, Donald Trump arremetió el lunes por teléfono contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conversación cargada de insultos a raíz de los continuos ataques israelíes en Líbano.

De acuerdo con esas versiones, el presidente estadounidense se enfureció después de que Irán amenazara con suspender las conversaciones de paz con Washington por los ataques de Israel contra Hezbolá en territorio libanés. En ese contexto, Trump le habría dicho a Netanyahu que “todo el mundo odia a Israel” por su culpa.

Sin embargo, en sus declaraciones públicas tras la conversación, Trump anunció que ambas partes habían acordado una tregua parcial entre Israel y Hezbolá y aseguró que la llamada había sido “muy productiva”.

No obstante, Axios informó el lunes por la noche (citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos familiarizados con la conversación) que, puertas adentro, Trump habría levantado la voz contra Netanyahu durante la llamada y llegó a calificarlo de “loco de remate”.

open image in gallery Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque israelí que impactó cerca de un hospital en la ciudad sureña libanesa de Tiro, el 1 de junio de 2026 ( AFP/Getty )

“Estás loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia, a ti y a Israel”, habría dicho Trump, según un resumen de la conversación elaborado por un funcionario estadounidense.

Otra fuente consultada por Axios aseguró que Trump estaba “furioso” y que, en un momento de la llamada, le gritó a Netanyahu: “¿Qué demonios estás haciendo?”.

La intervención de Trump ocurrió después de que Israel ampliara sus operaciones terrestres en el sur de Líbano. Israel y Hezbolá habían acordado un frágil alto al fuego a mediados de abril, pero el grupo militante retomó los ataques tras los bombardeos israelíes en territorio libanés, acciones que Israel justificó como defensa propia.

Según un funcionario estadounidense, a Trump le preocupaba el número de civiles libaneses muertos durante los ataques israelíes y cuestionaba la estrategia de destruir edificios enteros para eliminar a un solo comandante de Hezbolá. En ese contexto, el mandatario presionó a Netanyahu durante una llamada que algunas fuentes describieron como una de las más tensas entre ambos líderes. La respuesta del primer ministro israelí habría sido: “Está bien, solo asegúrate de que todo quede resuelto”.

Más tarde ese mismo día, Trump aseguró que no se enviarían tropas a Beirut y afirmó que aquellas que ya estaban en camino recibieron la orden de regresar tras sus declaraciones.

open image in gallery El presidente estadounidense habría dicho a Benjamin Netanyahu: ‘Estarías en prisión si no fuera por mí’, según reportes ( AFP/Getty )

Dijo que también había mantenido conversaciones con Hezbolá a través de intermediarios y aseguró que “acordaron detener todos los ataques: Israel no los atacará y ellos tampoco atacarán a Israel”.

En otra publicación en Truth Social, añadió: “Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Tras la llamada, Netanyahu emitió un comunicado en el que aseguró haberle dicho a Trump que “si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”.

“Nuestra postura se mantiene inalterable”, afirmó.

Además, agregó: “Paralelamente, las FDI continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano”, en referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel.

open image in gallery El presunto estallido verbal de Trump llegó después de que Israel expandiera sus operaciones terrestres en el sur del Líbano ( AFP/Getty )

Instantes después del mensaje de Trump, Israel detectó lanzamientos de misiles desde Líbano y advirtió a la población en parte del norte del país que buscara refugio.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró el lunes que cualquier acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán implica “un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano”.

“Su violación en un frente es una violación del alto al fuego en todos los frentes”, escribió el principal diplomático iraní en una publicación en X.

Mientras tanto, las conversaciones entre Israel y Líbano estaban previstas para martes y miércoles en Washington, donde los negociadores libaneses buscan ampliar las zonas del país excluidas de ataques, en un intento por avanzar hacia un alto al fuego total.

La llamada entre Trump y Netanyahu ocurrió después de que el gobierno israelí ordenara ataques contra los suburbios del sur de Beirut, en medio de nuevos lanzamientos de cohetes de Hezbolá hacia el norte de Israel, incluidas zonas cercanas a la ciudad costera de Haifa.

En un comunicado conjunto, Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguraron que esas órdenes respondían a lo que describieron como reiteradas violaciones del alto al fuego por parte de Hezbolá, así como a “ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos”.

Traducción de Leticia Zampedri