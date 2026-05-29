La Casa Blanca lanza un sitio web de “aliens” para alardear del arresto de inmigrantes

La Casa Blanca lanzó un nuevo sitio web con temática espacial sobre “extraterrestres”, pero no cumple con las promesas de revelar información sobre ovnis o vida extraterrestre que el Gobierno insistió en que llegarán pronto.

En cambio, el sitio web se jacta de la represión migratoria del presidente Donald Trump, comparando de forma provocativa a los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos con criaturas del espacio exterior.

“Los extraterrestres estuvieron caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria”, afirma el sitio web con una tipografía grande que recuerda al icónico texto de introducción de La guerra de las galaxias. Compraron en las mismas tiendas, asistieron a las mismas clases que nuestros hijos y llevaron una vida humana aparentemente normal. Con una sola excepción: no pertenecen a este mundo”.

“El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que representan los extraterrestres para todas las familias estadounidenses, todas las comunidades y el futuro de nuestra nación”, continúa el texto.

El sitio web incluye un mapa de calor de “detenciones de extranjero”, aparentemente basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde los usuarios pueden consultar las detenciones, los cargos asociados y los países de origen por ubicación.

open image in gallery La Casa Blanca lanzó una nueva página web sobre “extraterrestres” en la que se promueve la campaña de la Administración contra la inmigración y se compara a los inmigrantes con seres extraterrestres ( Casa Blanca )

En Nueva York, por ejemplo, se registran 4.697 arrestos desde la toma de posesión de Trump, con cargos como incendio provocado, agresión, robo de propiedad y delitos relacionados con armas, junto con categorías más vagas como “inmigración” y “delitos generales”.

En la parte inferior de la página, también hay una línea de denuncia donde los usuarios pueden reportar “extraterrestres sospechosos”.

“Si presenciaste un secuestro alienígena, no te alarmes”, se lee en la página web. “El alienígena está en buenas manos. Nos ocuparemos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”.

open image in gallery ‘Los extraterrestres estuvieron entre nosotros’, afirma la página web recién estrenada ( Casa Blanca )

Los estadounidenses que esperan una mayor transparencia gubernamental en materia de extraterrestres podrían verse decepcionados, sobre todo teniendo en cuenta las reiteradas insinuaciones del Gobierno de que dicha información se dará a conocer próximamente.

En febrero, Trump ordenó a las agencias federales que desclasificaran los registros relacionados con ovnis y encuentros con extraterrestres, y en marzo, la Casa Blanca registró el dominio “Aliens.gov”, lo que aumentó las especulaciones. A principios de este mes, Trump insinuó que el Pentágono se estaba preparando para publicar archivos sobre ovnis “muy interesantes”.

“Vamos a publicar muchas cosas que aún no hicimos”, dijo Trump en un evento en la Casa Blanca para celebrar a los astronautas de la NASA.

En las últimas semanas, el Pentágono publicó varios lotes de archivos relacionados con ovnis, incluidos documentos desclasificados del FBI, informes de pilotos sobre encuentros inusuales e imágenes de misiones de la NASA.

Sin embargo, las últimas revelaciones no parecen contener ninguna prueba definitiva e impactante que confirme la existencia de vida extraterrestre, según informó Forbes.

“Me gustaría recordar a la gente que la transparencia no se producirá de la noche a la mañana, llevará algún tiempo”, dijo a principios de este mes el representante Tim Burchett, un republicano de Tennessee que lleva mucho tiempo pidiendo la publicación de los archivos sobre ovnis.

open image in gallery La página web incluye una línea de denuncia, a través de la cual los usuarios pueden informar al Gobierno federal sobre “extranjeros sospechosos” ( Casa Blanca )

Sin embargo, el nuevo sitio web de la Casa Blanca se centra directamente en la inmigración, haciendo hincapié en el doble uso del término “alienígena” para referirse tanto a los extraterrestres como a los inmigrantes indocumentados.

Desde que regresó al cargo, Trump intensificó la represión contra la inmigración ilegal, sellando la frontera sur y desplegando agentes del ICE en ciudades estadounidenses, en consonancia con su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos.

Sus esfuerzos suscitaron fuertes críticas y sus opositores acusan al Gobierno de emplear tácticas autoritarias e incluso ilegales. La Casa Blanca sostiene que está haciendo cumplir la ley y trabajando para deportar a millones de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos durante el Gobierno del expresidente Joe Biden.

Las tensiones se intensificaron en enero, cuando agentes federales de inmigración irrumpieron en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron en enfrentamientos con las autoridades federales. Desde entonces, las encuestas mostraron que muchos estadounidenses están profundamente preocupados por la gestión de Trump en materia de inmigración.

En una encuesta de Marist realizada en febrero, casi dos tercios de los encuestados afirmaron que las tácticas del ICE habían ido demasiado lejos. Una encuesta de YouGov de marzo reveló que el apoyo a la abolición de la agencia había alcanzado un máximo histórico del 50 %.

Traducción de Olivia Gorsin