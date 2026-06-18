Trump impulsa la limpieza del estanque reflectante de cara a las celebraciones del 4 de julio

Según un informe, el Gobierno de Trump calificó la limpieza de algas en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln como una "prioridad regional y nacional". En un correo electrónico enviado al personal, instó a los empleados a trabajar horas extras para dejar el lugar listo antes de las celebraciones del 4 de julio.

El proyecto de renovación del estanque, impulsado por el presidente Donald Trump y valorado en 14 millones de dólares, buscaba que el agua tuviera un aspecto similar al "azul de la bandera estadounidense". Sin embargo, pocos días después de que concluyeron las obras, el estanque se tiñó de verde debido a una proliferación de algas.

Según MeidasTouch, empleados del Servicio de Parques Nacionales recibieron un correo electrónico en el que se les pidió apoyo para atender las "necesidades operativas críticas previas al 4 de julio" en el estanque reflectante.

Además, el medio informó que se requerían equipos para colaborar en las labores de limpieza y bombeo en este emblemático sitio de Washington, D. C. Como parte de ese esfuerzo, se pidió al personal trabajar turnos de 12 horas a partir de esta semana para intentar eliminar las algas del estanque.

Por su parte, el Departamento del Interior, que supervisa el Servicio de Parques Nacionales, confirmó en una declaración a The Independent que el Gobierno de Trump solicitó personal adicional para las tareas de limpieza.

open image in gallery Según un informe, el Gobierno de Trump calificó la operación para eliminar las algas del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln como una "prioridad regional y nacional" en un correo electrónico enviado al personal antes de las celebraciones del 4 de julio ( Getty )

“A diferencia de los gobiernos de Obama y Biden, que permitieron que nuestros tesoros nacionales cayeran en el deterioro y el abandono, el Gobierno de Trump está movilizando los recursos necesarios para garantizar que la capital del país más poderoso del mundo luzca impecable en honor a las históricas celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos”, declaró un portavoz. “Resulta incomprensible que alguien se moleste porque el presidente Trump quiera que Washington D.C. vuelva a ser una ciudad segura y hermosa”.

En una declaración previa, un portavoz informó a The Independent que el departamento utiliza tecnología de ozono de nanoburbujas para eliminar las algas.

“Esta tecnología elimina activamente las algas, los patógenos, como E. coli, y los contaminantes que han afectado al estanque reflectante desde 1922. El caso más conocido ocurrió tras la reapertura del estanque durante el gobierno de Obama, cuando grandes acumulaciones de algas cubrieron la superficie después de años de obras que costaron una fortuna”, afirmó el portavoz.

Aunque las algas han sido un problema recurrente en el estanque reflectante, los niveles actuales alcanzaron los más altos de los últimos años, según The Washington Post. De hecho, pocos días después de que concluyera la renovación impulsada por Trump, el estanque registró más algas que en cualquier otro momento de junio en al menos cinco años. El periódico llegó a esa conclusión tras solicitar a especialistas un análisis de datos satelitales.

open image in gallery El proyecto de 14 millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump para renovar la superficie del estanque de 610 metros, que supuestamente haría que el agua luciera un tono similar al "azul de la bandera estadounidense", terminó teñido de verde tras una proliferación de algas apenas días después de su finalización ( Reuters )

Alana Menéndez, investigadora postdoctoral del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Virginia, analizó datos satelitales y detectó una mayor presencia de algas en una imagen captada una semana después de la reapertura del estanque. Según explicó, había más algas "que en cualquier imagen de junio desde 2021".

La investigadora examinó datos de un satélite europeo que toma imágenes del estanque reflectante varias veces al mes. Estas imágenes permiten estimar la presencia de clorofila, el pigmento verde presente en las algas, en el agua.

El análisis mostró que los niveles de algas registrados se ubicaban entre los más altos medidos en cualquier mes de los últimos dos años.

Menéndez dijo al periódico que no era inusual observar niveles más elevados de algas en junio, debido a la mayor cantidad de luz solar y a las temperaturas más altas en comparación con los meses de invierno.

Por su parte, la Casa Blanca destacó la tecnología de nanoburbujas como una herramienta para "mantener el estanque reflectante cristalino", según una declaración enviada al periódico.

“Gracias al presidente Trump, un nuevo revestimiento y materiales de grado industrial sellarán de forma permanente el estanque reflectante, que anteriormente perdía 16 millones de galones de agua al año y generaba un gran costo para los contribuyentes”, afirmó el portavoz Taylor Rogers.

Esta semana, trabajadores con chalecos reflectantes fueron vistos vertiendo peróxido de hidrógeno en el estanque. Fotografías del lugar mostraron a los operarios descargando numerosas cajas de gran tamaño, aparentemente llenas de la solución de limpieza, en distintos puntos del perímetro.

El Departamento del Interior aseguró que el producto químico es un "tratamiento más suave que el cloro" y que "no tiene efectos secundarios perjudiciales para la vida marina ni para el medio ambiente".

Traducción de Leticia Zampedri