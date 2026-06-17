La revocación de las entradas para los aficionados iraníes para el Mundial de 2026, tal como reveló el martes la federación de fútbol del país, representa otro grupo de personas afectadas por las estrictas y agresivas restricciones fronterizas impuestas por la Administración de Donald Trump en EE. UU.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había restado importancia al problema, pero la inevitable consecuencia de la guerra entre Irán y uno de los coanfitriones del torneo está saliendo a la luz. Los medios estatales iraníes informan que a 15 funcionarios se les denegó la visa para EE. UU., mientras que, según se informa, la selección de jugadores, radicada en México, debe entrar y salir de EE. UU. el mismo día de sus partidos.

Además, el pasado fin de semana, al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, se le denegó la entrada en la frontera de Miami debido a “problemas con su verificación de antecedentes”, lo que plantea serias dudas sobre la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.), así como sobre la FIFA.

open image in gallery Las estrictas restricciones fronterizas impuestas por el Gobierno de Donald Trump en EE. UU. ya están afectando al Mundial ( PA Wire )

Sin embargo, no son los únicos afectados: desde jugadores y directivos hasta árbitros y aficionados. El viernes se reveló que el presidente de la Federación Palestina de Fútbol sigue esperando en Ciudad de México el permiso para entrar en Estados Unidos.

A continuación, una lista de todas las personas afectadas por los estrictos requisitos fronterizos de EE. UU.

Presidente de fútbol palestino

El viernes, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, reveló que sigue a la espera de recibir permiso para entrar en Estados Unidos y que, mientras tanto, se encuentra en la Ciudad de México.

A pesar de estar acreditado, Rajoub, quien preside la Federación Palestina de Fútbol, es uno de los varios dirigentes futbolísticos internacionales a quienes se les ha denegado el visado estadounidense o que aún esperan su aprobación.

Aunque la selección palestina no clasificó para la Copa del Mundo, la FIFA suele invitar a los presidentes de las federaciones de fútbol de todo el mundo, ya que plantea el evento cuatrienal como una celebración de la unidad internacional.

Rajoub expresó: “No creo que sea justo utilizar o abusar y negar el derecho de todos los futbolistas del mundo a asistir”.

Infantino declaró el año pasado que “todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año. Estamos trabajando precisamente para eso”. Luego, el miércoles, en medio de los problemas con las visas, indicó: “Debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre los gobiernos y las fuerzas policiales”.

open image in gallery El presidente de fútbol de Palestina, Jibril Rajoub, aún no ha recibido su visa estadounidense ( AFP/Getty )

Aficionados de Irán

La última noticia del martes es que Irán afirma que se le ha revocado la asignación de entradas para aficionados, justo una semana antes de su primer partido contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, California, EE. UU.

La federación de fútbol del país (FFIRI) afirma que se trata de una decisión que “saboteará la presencia de los aficionados iraníes”, ya que muchos de los que ya habían hecho planes de viaje ahora no podrán asistir a los partidos de su selección, dos de los cuales se disputan en Los Ángeles y uno en Seattle, estado de Washington.

Según la normativa de la FIFA, cada país recibe el 8 % de las entradas para cada partido, asignadas a su federación y a sus aficionados.

Irán declaró que la medida era “contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes”.

Inevitablemente, ese no ha sido el único problema relacionado con Irán y el Mundial. Sigue leyendo para saber más:

open image in gallery Según la federación de fútbol del país, a Irán le han retirado la asignación de entradas ( PA )

Omar Abdulkadir Artan

El árbitro somalí, que ha participado en la Copa Africana de Naciones, fue uno de los 52 árbitros seleccionados para el torneo de este verano. Sin embargo, el fin de semana, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Turquía, la CBP le denegó la entrada a EE. UU. debido a “problemas con su verificación de antecedentes” no especificados.

Artan reveló que fue sometido a una entrevista de inmigración de 11 horas y, en declaraciones al New York Times, sostuvo que tenía los “documentos correctos” y la “visa correcta”.

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo, y agregó: “Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”.

Por su parte, la FIFA se desmarcó de la decisión. En un comunicado, declaró: “La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la tramitación de visados, y las autoridades han informado de que la situación del Sr. Artan no se modificará por el momento”.

El primer ministro de Somalia, Hassan Ali Khaire, lamentó la petición y añadió: “Mantengo la esperanza de que se pueda encontrar una solución. El fútbol alcanza su máximo potencial cuando une a las personas y celebra el mérito, la inclusión y las oportunidades”.

open image in gallery A Omar Abdulkadir Artan se le denegó la entrada en EE. UU. ( AP )

Equipo de Irán

Tras haber cambiado su base de operaciones de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana, justo al otro lado de la frontera con San Diego, el escuadrón iraní ya ha tenido problemas con los visados.

Según el embajador de Irán en México, la plantilla solo podrá ingresar a EE. UU. el día de sus partidos de la fase de grupos, para luego partir inmediatamente después del pitido final. Los Ángeles, sede de sus dos primeros encuentros, está a solo 30 minutos de vuelo de Tijuana, pero Seattle, donde se enfrentarán a Egipto en el “partido por el orgullo de la Copa del Mundo”, está a unas tres horas en avión.

Las normas de la Copa Mundial de la FIFA estipulan que cada equipo debe viajar el día anterior a cada partido, asistir a una rueda de prensa en el estadio y tener la oportunidad de entrenar allí. Al parecer, Irán no podrá cumplir con estas obligaciones.

Además, a 15 funcionarios y miembros del personal se les denegó la visa para ingresar a EE. UU. Amir Ghalenoei, seleccionador de Irán, declaró: “Estamos indignados por este comportamiento. Sin duda, esto nunca había ocurrido antes”. La federación de fútbol del país calificó a estos miembros del personal como “fundamentales”.

Desde el Departamento de Estado de EE. UU. se afirmó que se habían emitido los “visados necesarios para que Irán compitiera en la Copa del Mundo”. Incorporaron: “No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para introducir terroristas clandestinamente en EE. UU. con falsos pretextos”.

open image in gallery Los jugadores de Irán han tenido problemas con sus visas ( AFP/Getty )

Breel Embolo

El delantero estrella suizo, que suma 24 goles en 86 partidos internacionales, se unió a sus compañeros tarde en su base en EE. UU. tras tener problemas con su visado de entrada al país.

Se cree que está relacionado con un altercado ocurrido en Basilea en 2018, por el cual las autoridades estadounidenses solicitaron investigaciones adicionales. La Federación Suiza de Fútbol declaró que los funcionarios habían solicitado documentos después de que Embolo fuera condenado en 2023 por proferir múltiples amenazas. Se le impuso una multa condicional.

Embolo acudió a una cita en la embajada de EE. UU. en Berna, la capital de Suiza, el miércoles pasado, antes de que se le aprobara la visa.

open image in gallery Breel Embolo llega al hotel de la selección suiza en San Diego ( AP )

Personal de Irak

Irak, que forma parte de un grupo junto con Francia, Senegal y Noruega, también se ha visto afectado por la suspensión de los servicios consulares estadounidenses en el país, consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Para quienes contaban con la documentación necesaria, cruzar la frontera estadounidense resultó un proceso arduo. Al fotógrafo del equipo, Talal Salah, se le negó la entrada y fue detenido durante más de 10 horas tras registrar su teléfono.

En cuanto al delantero Aymen Hussein (30) se le permitió la entrada, pero solo después de ser interrogado durante casi siete horas en Chicago.

open image in gallery Aymen Hussein, de Irak, fue sometido a un interrogatorio de casi siete horas en Chicago ( Reuters )

Fans LGBTQ+ ingleses

Aunque no se trata de una cuestión oficial de la política estadounidense, el grupo oficial de apoyo LGTBQ+ de Inglaterra, Three Lions Pride (3LP), reveló en enero que no tendría una presencia visible en EE. UU. este verano.

Un comunicado detalló que el “peligroso retroceso en materia de derechos humanos” en EE. UU. ha disuadido a los aficionados de asistir. El 3LP cuenta con unos 350 miembros y asiste regularmente a los partidos de su selección.

“Este era un torneo que prometía mucho”, comentó 3LP en su comunicado.

“Esa esperanza, ese optimismo, se ha desvanecido por completo. Como grupo, ya no nos sorprenden las promesas vacías de la FIFA ni nos escandaliza que se celebre un gran torneo que ignora la seguridad y el bienestar de los aficionados”, expresaron.

Aficionados de Haití

Además de Irán, los ciudadanos de Haití se enfrentan a la prohibición total de entrada a EE. UU., mientras que Costa de Marfil y Senegal se enfrentan a restricciones parciales.

Además, países como Uzbekistán y Ecuador sufren tasas de rechazo de visados estadounidenses cercanas al 40 %, lo que dificulta enormemente que los aficionados de estos países puedan asistir a los partidos en EE. UU.

Traducción de Sara Pignatiello