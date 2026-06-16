Trump culpa a Obama por el estanque reflectante verde tras una renovación de 14 millones de dólares

El Gobierno Trump criticó duramente al expresidente Obama después de que el agua del estanque reflectante del Monumento a Lincoln se volviera verde, a pesar de una renovación muy publicitada de 14 millones de dólares.

Las obras en la piscina finalizaron la semana pasada, después de que el presidente Donald Trump prometió pintar el espacio de un “azul bandera estadounidense”. Sin embargo, las algas verdes que suelen aparecer en la piscina reaparecieron pocos días después.

En respuesta, un portavoz del Departamento del Interior criticó duramente al Gobierno de Obama en un comunicado obtenido por The New York Post. ​

“La tecnología de nanoburbujas destruyó con éxito la proliferación de algas que afectó a todas las reaperturas de piscinas desde 1922 y fue el caso más tristemente célebre la reapertura de la piscina de Obama, que provocó que enormes cúmulos de algas cubrieran la superficie de la piscina”, dijo el portavoz.

open image in gallery El Gobierno de Trump arremetió contra el expresidente Obama tras la reaparición de algas verdes en el estanque del Monumento a Lincoln ( Reuters )

“Ahora, gracias al uso de la tecnología avanzada de nanoburbujas, las algas están muertas y se están aspirando en este mismo instante”.

El portavoz continuó afirmando que el Servicio de Parques Nacionales estaba “realmente manteniendo” la piscina “a diferencia de los gobiernos anteriores”.

Según los registros de contratación federal en línea analizados por la publicación, el Gobierno de Trump gastó 1,7 millones de dólares en un sistema mejorado de filtración de nanoburbujas de ozono, destinado a dispersar burbujas de oxígeno para interrumpir el suministro de alimento de las algas.

open image in gallery Según un informe, el proyecto de renovación de Trump costó más de 14 millones de dólares ( Getty )

La directora de comunicaciones, Katie Martin, declaró a CNN que las algas habían permanecido inactivas durante ocho semanas mientras se realizaban las obras, y añadió que el regreso del organismo acuático era “parte del proceso normal de puesta en marcha”.

“Estamos eliminando las algas, y los nanoburbujeadores mantendrán la piscina limpia y libre de estas”, añadió.

Según informó Associated Press, el Gobierno de Obama gastó al menos 34 millones de dólares en un proyecto de reconstrucción de dos años que finalizó en 2012, destinado a solucionar problemas como el agua estancada y el hecho de que la piscina había comenzado a tener fugas y a hundirse en el terreno dragado del río Potomac para su construcción.

open image in gallery Un proyecto de renovación de dos años llevado a cabo bajo el mandato del expresidente Obama costó al menos 34 millones de dólares ( Getty )

Las tuberías que pasan por debajo del National Mall transportan el agua de la piscina desde y hacia una planta de filtración cercana, aunque suelen tener fugas. El Departamento del Interior informó al New York Times que planea reparar esas tuberías en otoño.

Según informó el Departamento del Interior a The Post, antes de las últimas obras de renovación llevadas a cabo por el presidente, el estanque reflectante perdía unos 60 millones de litros de agua al año.​

Trump elogió el renovado estanque reflectante en una publicación de Truth Social el lunes, como parte de las celebraciones de “homenaje a Estados Unidos” planeadas para el 4 de julio.

“El 4 de julio, en el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, en la hermosa y segura Washington D.C., vamos a celebrar el MITIN DE TRUMP más espectacular de todos, un ‘TRIBUTO A ESTADOS UNIDOS’”, escribió el presidente.

“A partir de las 7 p. m. EST, esta GRAN celebración honrará a la gente, el espíritu, la fuerza, la determinación y los triunfos de nuestra nación. Con el Monumento a Lincoln como telón de fondo y rodeando el hermoso estanque reflectante, más de 300 miembros de nuestras talentosas bandas militares, orquestas y unidades ceremoniales interpretarán melodías patrióticas, clásicos estadounidenses y mi lista de reproducción (¡no queremos a esas personas que te duermen y se quejan constantemente!), mientras celebramos nuestra nación y nos unimos para los próximos 250 años”.

Traducción de Olivia Gorsin