El presidente Donald Trump y varios integrantes de su Gobierno realizaron el jueves una visita poco habitual al Monumento a Lincoln, donde la caravana presidencial incluso atravesó el estanque reflectante vacío, actualmente en renovación por orden del propio mandatario.

Durante la recorrida, Trump fue consultado sobre por qué priorizaba un proyecto ornamental mientras los precios de la gasolina aumentaban en medio de la guerra con Irán. La pregunta, realizada por la periodista Rachel Scott, de ABC News, provocó una dura reacción del presidente.

Trump sostuvo que el lugar se encontraba anteriormente en un estado “repugnante” y aseguró que, desde el inicio de las obras el mes pasado, los trabajadores retiraron “camiones llenos de basura”.

“Eso no representa a nuestro país”, afirmó. “Estados Unidos representa belleza, limpieza, seguridad y gente extraordinaria. No una capital sucia”.

Luego cargó directamente contra la periodista: “Qué pregunta tan estúpida. Estamos restaurando el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, y preguntas por qué lo hacemos. Tal vez a ti te guste la suciedad, pero yo no la tolero”.

Además, el mandatario calificó a Scott como “un espectáculo de terror” y “una vergüenza para el país”, en otro de sus frecuentes cruces públicos con periodistas mujeres.

open image in gallery La caravana presidencial atraviesa el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que el presidente comenzó a renovar con un nuevo revestimiento “azul bandera estadounidense” ( Getty )

The Independent se puso en contacto con Rachel Scott para obtener su versión sobre el intercambio con el presidente.

Mientras tanto, las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán continúan estancadas. Además, Trump amenazó con responder “de forma mucho más violenta” en los próximos días, después de que destructores estadounidenses interceptaran un presunto ataque iraní en el estrecho de Ormuz.

El mes pasado, el mandatario ya había criticado el estado del emblemático sitio de Washington y aseguró que el encargado de la obra renovaría la superficie del estanque reflectante con un revestimiento “industrial” de color “azul bandera estadounidense”.

Por su parte, la asesora de comunicaciones de la Casa Blanca, Margo Martin, explicó el jueves en X que la visita tuvo como objetivo supervisar el avance de las obras y reunirse con el equipo encargado del proyecto.

Durante el recorrido, Trump estuvo acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. El presidente también conversó con un grupo de trabajadores provenientes de Oklahoma que participa en la remodelación.

“En Oklahoma lo queremos mucho”, le dijo uno de los obreros.

“Yo también los quiero mucho”, respondió Trump.

open image in gallery Trump defendió su decisión de enfocarse en renovar monumentos de Washington durante la guerra con Irán y aseguró que el estanque reflectante estaba en un estado “asqueroso” antes de su intervención ( Reuters )

La imagen de las limusinas oficiales circulando sobre el estanque vacío se convirtió en otro de los elementos llamativos de un proyecto que forma parte del plan de Trump para remodelar rápidamente varios de los monumentos más emblemáticos de Washington según sus propios gustos.

El mes pasado, el presidente ya había promocionado la obra en varias publicaciones en Truth Social, donde combinó amenazas contra Irán con elogios al proyecto del estanque reflectante.

“La obra llevará una fracción del tiempo y costará una fracción de lo habitual. Además, quedará mucho más hermosa que el día en que fue construida”, escribió entonces.

Trump también aseguró que recurriría a un contratista de confianza que ya trabajó en algunos de sus desarrollos inmobiliarios.

“Conozco a alguien muy talentoso en este tipo de obras”, afirmó el mandatario el mes pasado.

Además, el presidente difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen miembros de su Gobierno sentados sin camiseta dentro del estanque reflectante junto a una mujer en bikini no identificada.

open image in gallery El presidente impulsó varios proyectos para remodelar Washington D.C., incluida la demolición de parte de la Casa Blanca para construir un nuevo salón de baile ( AFP/Getty )

Trump viene considerando desde el año pasado la posibilidad de remodelar el estanque reflectante.

La estructura ya había sido renovada durante el período de Barack Obama y, desde entonces, se vaciaba de forma periódica para tareas de mantenimiento.

Además, Trump buscó dejar su sello en Washington a través de distintos proyectos, entre ellos la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un nuevo salón de baile y una propuesta para levantar un gran arco triunfal a orillas del río Potomac.

El Gobierno también planea cerrar el Centro Kennedy durante los próximos dos años para renovarlo, en medio de los intentos de Trump por rebautizar el recinto con su propio nombre.

Por otro lado, el mandatario ya había mencionado sus preocupaciones por la seguridad y la imagen de Washington cuando desplegó agentes federales y miembros de la Guardia Nacional durante una operación policial en la capital el año pasado.

Traducción de Leticia Zampedri