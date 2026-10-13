Trump dice preocuparse por los estadounidenses. Ellos creen que prioriza su riqueza, sondeo AP-NORC

La mayoría de los estadounidenses cree que Donald Trump se está beneficiando de la presidencia de maneras poco éticas o ilegales y que está más centrado en su riqueza que en ayudar a personas como ellos, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC concluye que, mientras el negocio familiar de Trump recauda dinero récord gracias a nuevas iniciativas favorecidas por sus políticas, en lo que respecta a las acusaciones de que Trump se beneficia de la presidencia, cerca de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos creen que o bien se está beneficiando ilegalmente o está haciendo algo poco ético pero no ilegal. Sólo alrededor de 2 de cada 10 consideran que el presidente republicano no está haciendo nada malo, mientras que una proporción similar afirma que no sabe lo suficiente como para opinar.

Al mismo tiempo, algo más de la mitad de los estadounidenses dice que Trump ha priorizado “mucho” sus intereses financieros personales desde que regresó a la Casa Blanca, mientras que apenas cerca de una cuarta parte afirma que pone el mismo énfasis en el país en su conjunto. Pocos adultos en Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 10, dicen que se ha centrado “mucho” en personas como ellos.

“Su riqueza aumenta, pero la gente del país apenas logra salir adelante”, comentó Barbara Thaxton, de 87 años, una votante independiente de Summerfield, Florida.

Trump se burló del tema de los conflictos de interés al inicio de su segundo mandato, cuando le dijo a The New York Times: “Me di cuenta de que a nadie le importaba”. A diferencia de su primer mandato, levantó una prohibición autoimpuesta que impedía a su familia cerrar acuerdos en el sector privado en el extranjero y puso en marcha varios nuevos negocios de criptomonedas.

Los resultados de la encuesta sugieren que la mayoría de los adultos en Estados Unidos cree que aumentar su fortuna personal ha sido un objetivo de Trump en su segundo mandato, al menos en cierta medida. Apenas alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos dice que está priorizando sus intereses empresariales personales “sólo un poco” o “nada en absoluto”, incluidos menos de la mitad de los republicanos.

La Casa Blanca dice que Trump no se beneficia, pero la mayoría de los estadounidenses ve señales de alerta

La Casa Blanca ha desestimado repetidamente las acusaciones de que Trump y los negocios de su familia se están beneficiando económicamente de su cargo como un problema falso, y ha afirmado categóricamente que no tiene ningún conflicto y que actúa únicamente en interés del país.

En una declaración federal obligatoria de sus activos financieros que Trump presentó en junio, informó haber obtenido más de 1.000 millones de dólares de nuevos negocios de criptomonedas después de que flexibilizó la regulación del sector.

Una de sus mayores iniciativas de criptomonedas recibió una inversión de 500 millones de dólares tras su elección, procedente de una empresa de Emiratos Árabes Unidos vinculada a la familia real. También recibió apoyo de una compañía de criptomonedas fundada por un multimillonario chino con problemas con la ley en Estados Unidos.

En el ámbito inmobiliario, la Trump Organization ha cerrado ocho acuerdos extranjeros en el primer año de su presidencia, incluidos muchos en Estados autoritarios o de partido único con influencia sobre los negocios privados y deseosos de mantener contento a Trump, los aranceles de Estados Unidos bajos o la protección del ejército de Estados Unidos, o las tres cosas.

En general, cerca de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que Trump está haciendo algo ilegal, mientras que alrededor de 2 de cada 10 creen que está haciendo algo poco ético pero no ilegal. Los demócratas son especialmente propensos a creer que ha infringido la ley: cerca de 8 de cada 10 lo afirman.

Oscar Delgado, un demócrata de 50 años que votó por Trump en 2024 porque pensó que podría mejorar las cosas, ahora acusa a Trump de “volverse codicioso”.

“No está poniendo al país primero. Yo quería un cambio, pero no esperaba este cambio”, sostuvo Delgado, que vive en Lansing, Michigan, y trabaja en una planta de estampado de metal de Ford.

Los republicanos están menos convencidos de que Trump esté haciendo algo malo

Los independientes y los republicanos están mucho menos convencidos que los demócratas de que Trump esté infringiendo la ley. Solo alrededor de 3 de cada 10 independientes y cerca de 1 de cada 10 republicanos dicen que está haciendo algo ilegal. Alrededor de 2 de cada 10 independientes y una proporción similar de republicanos creen que su conducta es poco ética pero no ilegal.

La mayoría de los republicanos piensa que no está haciendo nada malo o dice que no sabe lo suficiente como para juzgar.

“Probablemente su familia se ha beneficiado, pero no creo que él lo haya hecho”, comentó Audra Pelsue, republicana de 52 años, y desestimó a los críticos de Trump por estar demasiado enojados como para ver con claridad. “Es el síndrome de trastorno por Trump”.

Pelsue, gerente en una empresa fabricante de máquinas de lavandería de Syracuse, Nueva York, ve un doble rasero entre los críticos de Trump, y señala lo que, según ella, fue una indignación insuficiente por el hijo del presidente Joe Biden.

“¡Miren a Hunter Biden!”, dijo, al referirse a su cargo como director en la empresa energética ucraniana Burisma cuando su padre, demócrata, era vicepresidente. “Estaba bien que los hijos de Biden se beneficiaran, ¿pero no está bien que lo hagan los de Trump?”.

La mayoría de los estadounidenses cree que Trump antepone sus intereses financieros a los del país

Incluso si no creen que su conducta sea ilegal, es mucho más probable que los estadounidenses digan que Trump está priorizando sus intereses empresariales personales, en comparación con el país en general o con personas como ellos.

Algo más de la mitad, el 56%, de los adultos en Estados Unidos dice que Trump ha puesto “mucho” énfasis en sus negocios personales desde que volvió a asumir el cargo, mientras que una proporción similar, el 54%, dice lo mismo sobre los intereses empresariales de sus amigos y familiares.

En contraste, sólo cerca de una cuarta parte de los estadounidenses afirma que ha priorizado “mucho” al país en su conjunto desde que regresó a la Casa Blanca, y aún menos, alrededor de 1 de cada 10, dice que se ha centrado “mucho” en personas como ellos.

Es más probable que los republicanos crean que Trump ha priorizado al país: cerca de la mitad dice que ha puesto “mucho” énfasis en ello desde que asumió el cargo, mientras que alrededor de una cuarta parte afirma que ha dado ese nivel de atención a sus intereses empresariales personales. Pero sólo cerca de una cuarta parte de los republicanos dice que ha enfatizado “mucho” a personas como ellos.

John Bartus, de Twin Falls, Idaho, señala que Trump ha aceptado donar su salario, que asciende a 400.000 dólares al año.

“Parece que sus intereses empresariales son parte de su vida, pero no parece que deje que eso interfiera con lo que está pasando en el país”, manifestó. “Lo deja en segundo plano”.

Pero Lisa Fernandez, una demócrata de Edinburg, Texas, dijo que Trump está usando el poder de la presidencia, pero no de maneras que ayuden a otros.

Fernandez, de 57 años, una profesora de matemáticas jubilada, afirmó: “Lo está explotando para sus propias necesidades y las de su familia, y está obteniendo ganancias a costa de la gente a la que se supone que debe servir. Su razón de ser es enriquecerse y tomar lo que pueda sin consecuencias”.

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Thomson-DeVeaux informó desde Washington.

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La encuesta AP-NORC a 2.140 adultos se realizó del 24 al 28 de septiembre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 2,9 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.