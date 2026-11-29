Vladimir Putin quiere la paz. Es un maestro de la política, una figura histórica, muy reflexivo y con un profundo conocimiento de los temas. También ha dado muestras de moderación en su guerra con Ucrania. Y la postura del presidente Donald Trump respecto a Ucrania ha sido de apoyo y colaboración.

Es la valoración que hace el yerno de Trump, Jared Kushner, “enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz” y director general de la empresa de inversión privada Affinity Partners. La dio a conocer esta misma semana en una entrevista en la que se trataron diversos temas con Mathias Döpfner, director general del grupo mediático Axel Springer.

Sin embargo, para sus detractores, y para un número cada vez mayor de legisladores en Washington, las credenciales de Kushner como mediador imparcial en el proceso de paz distan mucho de estar consolidadas, dada una trayectoria de una década marcada por una serie de enredos políticos y financieros entrelazados. De hecho, son muchos los que señalan que sus opiniones constituyen el núcleo oscuro de la administración de Trump y de sus relaciones más problemáticas.

open image in gallery Jared Kushner asumió un papel protagonista en las relaciones exteriores de EE. UU.; su reunión más reciente fue con Vladímir Putin ( Getty )

Kushner es un promotor inmobiliario multimillonario que se casó con la hija mayor de Trump, Ivanka, en 2009. También fue asesor no remunerado durante la primera administración de Trump. En 2017, fue acusado de conspirar con Rusia en el marco de una investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, llevada a cabo por el fiscal especial Robert Mueller. Él niega las acusaciones.

En junio de 2016, Kushner había asistido a una reunión en la Torre Trump con Donald Trump Jr., el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, al parecer con el fin de recabar información comprometedora sobre Hillary Clinton como parte del “apoyo de Rusia y su Gobierno” a Trump, según un correo electrónico que Trump Jr. reenvió a Kushner antes de dicha reunión.

En diciembre de ese mismo año, durante la transición presidencial, Kushner se reunió con el embajador ruso Sergey Kislyak y hablaron sobre la creación de un canal de comunicación secreto y seguro entre el equipo de transición de Trump y el Kremlin. Y ese mismo mes, Kushner también se reunió con el director de un banco ruso que estaba sujeto a sanciones estadounidenses.

La investigación de Mueller, que dio lugar a la imputación de 34 personas y tres entidades rusas, concluyó que Rusia interfirió en las elecciones generales de 2016 de una “manera generalizada y sistemática”, y, aunque no demostró que la campaña de Trump hubiera conspirado de forma delictiva con Rusia, detalló numerosos contactos con personas vinculadas a Rusia y diez casos de posible obstrucción a la justicia por parte del presidente. A Kushner nunca se le imputaron cargos.

open image in gallery Kushner e Ivanka Trump tienen tres hijos ( PA )

Tras la toma de posesión del presidente Joe Biden el 20 de enero de 2021, Kushner e Ivanka Trump se mudaron a Miami con sus tres hijos y se alejaron del ojo público. Y parecía que ya no volveríamos a saber nada de ellos, ya que Kushner se centró en cambio en sus negocios, una cartera que abarca inversiones y el sector inmobiliario y que le ha reportado un patrimonio estimado de alrededor de 1.000 millones de dólares, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Cuando Trump se presentó de nuevo a las elecciones en 2024, ambos tuvieron un papel secundario en su campaña y, tras su victoria, anunciaron que no ocuparían ningún cargo en su segundo mandato. La reaparición de Kushner, pues, en octubre de 2025 pareció surgir de la nada. De repente, acompañó al enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, un promotor inmobiliario de Nueva York, como parte de una misión de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Pero Kushner también tenía otros planes para la Gaza de la posguerra. En un discurso pronunciado en febrero de 2025, Trump describió el territorio reconstruido como una “oportunidad fenomenal y magnífica”, evocando así imágenes de una lujosa remodelación del paseo marítimo. A juzgar por las imágenes que Kushner presentó en su “plan maestro” durante el Foro Económico Mundial anual celebrado en Davos aquel mes de enero, era precisamente lo que él también tenía en mente: rascacielos modernos alineados a lo largo de la costa.

open image in gallery Nueva Gaza: Kushner desempeñó un papel fundamental en la elaboración de un “plan de paz” para Gaza, en el que se concebía la franja devastada como una zona de lujo frente al mar ( Getty )

En Davos, Trump afirmó que su nueva “junta de paz” garantizaría la “desmilitarización” de Gaza. Los nuevos planes de construcción se parecían a un video generado por IA, publicado el año pasado. Protagonizado por Trump y el multimillonario de Tesla, Elon Musk, el clip mostraba cómo esa franja devastada por la guerra se transformaba en una “Riviera”.

Aunque no ocupaba ningún cargo oficial en la segunda legislatura del presidente, Kushner colaboraba codo a codo con Witkoff en el plan, valorado en miles de millones de dólares, para reconstruir Gaza tras el conflicto. En su discurso ante la Knesset en Jerusalén, en octubre del año pasado, Trump destacó las aportaciones de Kushner y elogió a Witkoff como un “gran negociador” que era “bastante bueno en el sector inmobiliario”.

Jared Kushner puede hablar de construir complejos turísticos o casinos, o lo que sea que tenga en mente, pero los está construyendo, tanto en sentido literal como figurado, sobre las tumbas de los palestinos. Sara Roy, profesora de Harvard especializada en la economía palestina

Para comprender mejor el papel que desempeña Kushner en la reconstrucción de Gaza, hay que remontarse a febrero de 2024. En una conversación con el profesor Tarek Masoud, director académico de la Iniciativa sobre Oriente Medio de Harvard, en el marco de la serie de Diálogos sobre Oriente Medio de la Harvard Kennedy School, Kushner afirmó que “los terrenos frente al mar de Gaza [...] podrían tener un gran valor” y sugirió que Israel debería evacuar a la población civil mientras “limpia” la Franja. Unos años antes, había descrito el conflicto árabe-israelí como “nada más que una disputa inmobiliaria entre israelíes y palestinos”.

Aunque Trump se ha referido a una Gaza reconstruida como la “Riviera de Oriente Medio”, los expertos de la ONU, los analistas palestinos e incluso Benjamin Netanyahu se han pronunciado en contra de los planes. El centro de estudios Center for American Progress lo calificó de “preocupante llamado a la limpieza étnica”.

open image in gallery Kushner ha desempeñado un papel fundamental en los planes de Trump a través de la denominada “junta de paz” ( Getty )

Sara Roy, profesora de la Universidad de Harvard especializada en la economía palestina, declaró a The Independent: “Jared Kushner puede hablar de construir complejos turísticos o casinos, o lo que sea que tenga en mente, pero los está construyendo, tanto en sentido literal como figurado, sobre las tumbas de los palestinos”.

De hecho, ella opina que “todo el proceso de reurbanización ha llegado a su conclusión lógica y definitiva, que no es otra que la destrucción total de la capacidad productiva de Gaza y de la capacidad de los palestinos para ejercer su autonomía de forma significativa”.

Roy afirma que da igual cuánto dinero se invierta en la Gaza de la posguerra. El resultado final, para los palestinos, es el mismo. Pero hay dinero. Y gran parte de ello depende de que se alcance un acuerdo de paz duradero, que permita la reconstrucción de Gaza. A finales de 2024, se informó que Affinity Partners, la empresa de inversión fundada por Kushner y respaldada en gran medida por fondos soberanos del Golfo, contaba con unos activos bajo gestión de aproximadamente 4.800 millones de dólares.

La financiación de la empresa no procede únicamente de inversores privados, sino que, según se informa, incluye aportaciones de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. El interés es mucho más que comercial: plantea dudas sobre la posible influencia de estos países en los esfuerzos de reconstrucción, que podrían anteponer sus intereses estratégicos a las necesidades reales del pueblo palestino. Ha suscitado serias preocupaciones sobre cuándo un acuerdo de paz se convierte en un lucrativo negocio inmobiliario para todas las partes implicadas.

Es lo que la revista The New Yorker denominó en septiembre la “diplomacia del dólar” de Kushner.

Fundada en 2021, Affinity Partners se ha labrado una reputación a la hora de introducirse en regiones que salen de un conflicto o de una transición política, ya que aprovecha los vínculos gubernamentales y las relaciones diplomáticas que Kushner había establecido anteriormente para participar en operaciones inmobiliarias y de infraestructuras de gran envergadura.

open image in gallery Albania se ha visto sacudida por las protestas contra los supuestos planes para permitir que Kushner construya un complejo turístico de lujo en una de las islas del país ( AFP/Getty )

El año pasado, Affinity dio a conocer sus planes de inversión en los Balcanes, entre los que se incluyen un complejo turístico de lujo, con un coste estimado de 1.400 millones de dólares, en la isla de Sazan (Albania); un proyecto de desarrollo turístico en el sur de Albania; y un proyecto de remodelación de un antiguo complejo militar en Belgrado (Serbia). El plan se desarrolló a pesar de las dudas planteadas por la opinión pública sobre el impacto medioambiental de los proyectos, el papel de los vínculos políticos previos de Kushner y los ajustes normativos que parecían allanar el camino para que los proyectos salieran adelante.

En noviembre, los legisladores serbios aprobaron una ley para acelerar los planes de desarrollo de Affinity y miles de serbios se manifestaron en el emplazamiento, situado en la capital, Belgrado. Un manifestante afirmó que, al aprobar la ley, el presidente serbio Aleksandar Vučić “pretendía complacer a Trump y ganarse su favor”. Muchas personas en Serbia consideran que el antiguo cuartel general del ejército, que fue bombardeado por la OTAN en 1999, es un recordatorio simbólico de las vidas perdidas. Posteriormente, Affinity Partners se retiró del proyecto de Belgrado, pocas horas después de que la fiscalía serbia imputara a cuatro altos cargos por presunta corrupción.

Las iniciativas empresariales de Kushner tras su paso por la Casa Blanca parecen basarse directamente en la red de contactos que estableció en el Gobierno durante el primer mandato de Trump. En su calidad de asesor principal en materia de política exterior, los observadores señalan el entrelazamiento entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses empresariales. Y mientras él desempeña un papel central en la diplomacia de Trump en Medio Oriente, su padre, Charles, nombrado por Trump en mayo embajador de Estados Unidos en Francia y Mónaco, es, en la práctica, una extensión de la red política de los Kushner en Europa.

En cuanto a Gaza, parece que Trump aprueba el trabajo de Kushner hasta ahora. Al presentar su consejo de paz a principios de este año, el presidente dijo: “Cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera; este consejo tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más influyentes que se hayan creado jamás, y es para mí un enorme honor ocupar el cargo de presidente”.

Y explicó: “En el marco de la primera fase del plan, hemos mantenido el alto al fuego en Gaza y hemos entregado una cantidad récord de ayuda humanitaria. Antes se oía decir que la gente se moría de hambre, pero ya no se oye eso”.

Así pues, la cuestión en lo que respecta a la reconstrucción tras un conflicto no es solo cuánto dinero se necesita y quién lo paga, sino también quién controla el calendario y los intereses de quién se ven favorecidos o perjudicados por cualquier retraso.

Kushner se reunió con Netanyahu en agosto para intentar recuperar el apoyo del presidente israelí tras su rechazo al plan de paz para Gaza.

Roy cree que el futuro de Palestina siempre ha sido un proyecto estadounidense e israelí; que nunca ha sido un proyecto palestino. “Así pues, el futuro es, en el mejor de los casos, una ocupación con una forma diferente”, afirma. Asimismo, plantea: “Al aislar a Gaza, no solo se dificulta enormemente la creación de una entidad política unificada, sino que se elimina la base geográfica de una economía. Y al aislar a las personas unas de otras, se les dificulta mucho más actuar como un colectivo político unificado; como una nación unida”.

En marzo de este año, los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado iniciaron investigaciones éticas formales sobre la recaudación de fondos en el extranjero por parte de Kushner, tras conocerse que había solicitado 5.000 millones de dólares para Affinity Partners a gobiernos de Medio Oriente en un momento en el que ocupaba oficialmente el cargo de enviado de Estados Unidos. Kushner niega que exista ningún conflicto de intereses. Tras la victoria aplastante en las elecciones de mitad de legislatura, los demócratas han indicado que tienen la intención de citar a Kushner ante el Congreso para que explique sus vínculos financieros con los países del Golfo.

open image in gallery La participación de Kushner como enviado en las misiones de paz de EE. UU. será, sin duda, objeto de escrutinio tras las victorias de los demócratas en las elecciones de mitad de legislatura ( AFP/Getty )

Esta semana, Kushner le dijo a Döpfner que se sentía satisfecho de establecer su vida en Florida, ya que puede pasar tiempo con su familia y hacer crecer su negocio. Sin embargo, dijo, cuando Trump le pidió que se implicara más en Gaza, fue algo que le “pesó mucho en el corazón”. Reveló que en un principio “les estaba echando una mano desde fuera”, y luego le pidieron que se implicara más, así que dejó su negocio “un poco en segundo plano para hacerlo”.

“Ha resultado ser un compromiso mucho más largo de lo que imaginaba”, afirmó. Con respecto al conflicto de intereses, comentó: “Entiendo por qué la gente puede decir que existe un riesgo de conflicto… No tengo ningún negocio en Rusia ni en Ucrania. No tengo nada que hacer en Gaza. Lo hago únicamente para intentar ayudar a la población de Gaza y aportar paz a una situación muy, muy tensa”.

Kushner afirmó que ha hecho muchos sacrificios. “Te pasa factura”, le respondió a Döpfner. “Hay que desplazarse mucho y te pasas todo el día pensando en estos problemas. Es difícil encontrar el equilibrio entre cuidar de la propia salud y, al mismo tiempo, ser padre en ese sentido… Y, cuando tomo esas decisiones, me pregunto: ‘¿Estoy intentando ser un buen ejemplo para mis hijos?’.

Asegura que “no hay negocios en Rusia y no hay negocios en Gaza”; sin embargo, es probable que se sigan cuestionando los datos históricos. El 3 de enero, los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso, con la mayoría más amplia en la Cámara de Representantes desde 1992, y tendrán la facultad de hacer que Kushner se siente en el banquillo y declare bajo juramento. Todo apunta a que 2027 pondrá en el punto de mira la “diplomacia del dólar” de Kushner; podría llegar el momento de que rinda cuentas en el Capitolio.